Le noyau Linux abandonne la prise en charge des anciens processeurs i486 et des premiers Pentium d'Intel

ce changement supprime environ 15 000 lignes de code et améliore la sécurité du noyau Linux

Pourquoi ces processeurs sont-ils abandonnés ?

Conclusion

options CPU : M486 , M486SX , les premiers M586 , WinChip , Elan et d'autres anciennes puces ne sont plus prises en charge ;

: , , les premiers , , et d'autres anciennes puces ne sont plus prises en charge ; prise en charge des plateformes : les puces de niche telles que RDC321x et AMD 486-era Elan sont supprimées ;

: les puces de niche telles que et sont supprimées ; émulation FPU : la vénérable bibliothèque math-emu/ et le drapeau de démarrage no387 sont supprimés ;

: la vénérable bibliothèque math-emu/ et le drapeau de démarrage no387 sont supprimés ; TSC et CX8 : les deux symboles deviennent inconditionnels, effaçant les chemins de repli pour les puces qui en sont dépourvues.



Le noyau Linux 6.15 prend forme. La cinquième version candidate (RC) vient d'être publiée et la version stable pourrait être publiée vers la fin du mois de mai ou le début du mois de juin. L'un des changements les plus notables est la suppression du support de plusieurs processeurs 80486 32 bits d'Intel. Alors que certains projets comme NetBSD se concentrent sur la compatibilité, le noyau Linux donne la priorité à un développement orienté vers l'avenir.Ces puces sont apparues au début des années 90. En d'autres termes, ils sont vraiment vieux. De nos jours, l'architecture i486 est plus une relique des livres d'histoire de l'informatique qu'une chose que les gens utilisent. Cela inclut également certains processeurs similaires tels que IDT WinChip et AMD Elan.Pourquoi maintenant ? Parce que les logiciels modernes ont besoin d'un matériel plus rapide. Certains parmi vous se souviennent peut-être de l'époque où le 486DX à 33 MHz était la puce la plus rapide. Ces puces ne répondent pas aux exigences en matière de performances ou d'instructions pour les fonctionnalités modernes. Le correctif qui supprime cette prise en charge supprime environ 15 000 lignes de code. Il s'agit d'un nettoyage très important.Récemment, au cours d'une discussion sur certaines fonctionnalités du noyau sur la liste de diffusion des développeurs du noyau, Linus Torvalds a écrit ce qui suit : « j'ai vraiment l'impression qu'il est temps d'abandonner le support i486. Il n'y a aucune raison pour que quiconque gaspille une seconde d'effort de développement sur ce genre de problème ». Et la réponse n'était même pas tardive ; un contributeur du noyau a répondu avant le lendemain.Le développeur de longue date du noyau Linux, Ingo Molnar, a publié un RFC de 15 correctifs qui augmenterait la base matérielle des systèmes x86 32 bits jusqu'aux processeurs équipés d'un compteur d'horodatage (TSC) et de l'instruction CMPXCHG8B (« CX8 »). En clair, les noyaux modernes ont besoin de certaines caractéristiques du processeur pour fonctionner correctement. Et les caractéristiques TSC et CMPXCHG8B sont désormais obligatoires.TSC et CMPXCHG8B n'existent pas dans les puces de l'ère 486. Sans eux, le noyau ne peut pas garantir les performances ou la stabilité. La suppression du support permet également de se débarrasser des anciennes solutions de contournement. L'un des plus importants était le logiciel qui émulait les unités à virgule flottante (FPU). Ceux-ci étaient utilisés lorsque les processeurs ne disposaient pas de matériel intégré pour les mathématiques complexes.Ce code n'est plus nécessaire. La plupart des processeurs modernes intègrent des unités à virgule flottante. Cette évolution permet de simplifier le noyau et d'améliorer les performances sur les systèmes pris en charge. Ce changement permet également d'améliorer la sécurité des utilisateurs du noyau Linux.Ce n'est pas la première fois que Linux supprime la prise en charge d'anciens processeurs. En 2012, la prise en charge de l'Intel 386 a été abandonnée. C'était le dernier grand nettoyage. Cette fois, c'est la gamme 486 qui est sur la sellette. La proposition a été présentée pour la première fois en 2022, mais n'a pas été adoptée. Aujourd'hui, elle est enfin mise en œuvre. Si vous utilisez un ordinateur construit après la fin des années 90, vous ne risquez rien.Mais si vous travaillez sur des projets de niche, des émulateurs ou des systèmes embarqués utilisant ces puces, vous pourriez être concerné. Pour les utilisateurs et les développeurs de tous les jours, cette mesure apporte : un noyau plus propre et plus rapide, moins de bogues hérités du passé et une maintenance plus facile pour les futures versions. En bref, Linux taille dans le gras pour rester moderne afin de s'attaquer à des choses plus intéressantes.Il est intéressant de noter que NetBSD a récemment réintroduit la prise en charge du logiciel FPU. Cela montre que des projets différents servent des objectifs différents. NetBSD se concentre sur le fonctionnement de tous les systèmes, anciens et nouveaux. Linux, quant à lui, se concentre davantage sur l'avenir.« Le maintien d'une colle de compatibilité pour des puces avec lesquelles pratiquement personne ne démarre aujourd'hui cause parfois même des problèmes que les gens passent du temps à résoudre », a averti le contributeur Ingo Molnar. Un correctif soumis pour Linux 6.15 provoque ce qui suit :Alors que Microsoft a cessé de prendre en charge ces processeurs avec la sortie de Windows XP en 2001, Linux les a maintenus en vie et en bonne santé pendant plus de 20 ans. Mais toutes les bonnes choses ont une fin, et avec la sortie prochaine du noyau Linux 6.15, le 486 et les premiers processeurs Pentium seront mis au rancart. (Notez que le système d'exploitation NetBSD prend toujours en charge plusieurs processeurs anciens et plus récents.)Sources : billet de blogue Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la suppression par Linux du support des anciens processeurs 80486 32 bits d'Intel ?Selon vous, quels impacts ce changement pourrait-il avoir sur le noyau Linux et les utilisateurs ?Utilisez-vous toujours l'un de ces anciens processeurs ? Si oui, quel impact ce changement a-t-il sur vous ?