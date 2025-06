« Votre ordinateur est bon pour la casse » : KDE lance une offensive contre Microsoft et invite les utilisateurs de Windows 10 à passer à Linux,

accusant l'entreprise de faire du « chantage technologique » à l'approche de la fin du support de l'OS

Une campagne choc pour une transition vers Linux

Microsoft accusé de « chantage technologique »

Ce logiciel malveillant est conçu pour assurer sa persistance, c'est-à-dire sa capacité à rester sur la machine infectée même après des redémarrages ou des tentatives de suppression des composants principaux. Deux de ses méthodes incluent la modification du script ~/.profile, permettant au logiciel malveillant de se charger avant les tâches légitimes lors de la connexion de l'utilisateur, et la création de copies de lui-même à divers endroits sur le disque. L'accrochage de pcap_loop contribue également à sa persistance en permettant la poursuite des activités malveillantes même après la détection et la suppression des charges utiles principales.



En plus d'utiliser les ressources de la machine pour miner de la cryptomonnaie, Perfctl transforme également l'appareil en un proxy pour relayer le trafic Internet des clients. Les chercheurs d'Aqua Security ont également constaté que ce logiciel malveillant servait de porte dérobée pour installer d'autres types de logiciel malveillants. Assaf Morag, directeur de la veille sur les menaces chez Aqua Security, a noté par email que Perfctl constitue une menace sérieuse en raison de sa conception, qui lui permet de rester indétectable tout en persistant dans les systèmes infectés. Cette combinaison représente un défi pour les défenseurs, et le logiciel malveillant a été au centre d'un nombre croissant de rapports et de discussions sur divers forums, mettant en lumière la détresse et la frustration des utilisateurs infectés.

L'appel à l'action de KDE

Conclusion : une opportunité de changement



Il y a un an, Microsoft a annoncé que le support de Windows 10 prendra fin le 14 octobre 2025 . Cette décision marque la fin d’une ère pour le système d’exploitation lancé en 2015. La fin du support signifie que Microsoft ne fournira plus de mises à jour de sécurité ni d’assistance technique pour Windows 10 après cette date. Les PC fonctionnant sous Windows 10 continueront de fonctionner, mais sans les mises à jour de sécurité, ils seront plus vulnérables aux risques de sécurité.L'assistance pour de nombreuses versions de Windows 10 se termine le 14 octobre. Bien qu'il existe des moyens de maintenir l'assistance, soit en utilisant une version différente (comme l'incarnation du canal de maintenance à long terme), soit en payant Microsoft pour continuer à recevoir les mises à jour de sécurité, si une mise à niveau vers Windows 11 n'est pas possible ou souhaitée, l'ordinateur s'acheminera effectivement vers sa fin de vie.De nombreuses raisons expliquent pourquoi les utilisateurs ne sont pas encore passés à Windows 11. Certaines sont liées aux politiques informatiques des entreprises, d'autres sont dues au fait que les utilisateurs détestent les changements esthétiques et les fonctionnalités du nouveau système d'exploitation. Enfin, il y a les utilisateurs dont le matériel fonctionne sans problème sous Windows 10, mais qui ne pourront pas effectuer la mise à jour en raison des exigences draconiennes de Microsoft en matière de compatibilité matérielle.La solution de Microsoft à ce dernier problème consiste, sans surprise, à acheter du nouveau matériel.La campagne « W10 for Exiles » de KDE s'adresse aux millions d'utilisateurs de Windows 10 qui seront confrontés à la fin du support gratuit de leur système d'exploitation. KDE met en avant son environnement de bureau Plasma comme alternative gratuite, moderne et personnalisable, capable de fonctionner efficacement sur des machines plus anciennes.Cette initiative vise à offrir une solution aux utilisateurs dont les ordinateurs ne répondent pas aux exigences matérielles strictes de Windows 11, notamment l'absence de TPM 2.0 ou de processeurs récents.La page alarmante « Exiles » de KDE s'ouvre sur le texte « Votre ordinateur est bon pour la casse », suivi d'un avertissement selon lequel Microsoft veut transformer les ordinateurs fonctionnant sous Windows 10 en déchets à partir du 14 octobre : « Il peut sembler qu'il continue à fonctionner après cette date pendant un certain temps, mais lorsque Microsoft cessera de prendre en charge Windows 10, votre ordinateur en parfait état sera officiellement obsolète. »Sous l'image d'une pile de déchets technologiques, dont un téléphone rotatif et quelques lecteurs de disquettes, KDE proclame : « Windows 10 se dégradera au fur et à mesure que de plus en plus de bogues seront révélés. Sans personne pour les corriger, vous risquez d'être piraté. Vos données, votre identité et le contrôle de votre appareil pourraient être volés ».La stratégie de Microsoft, qui consiste à mettre fin au support de Windows 10 et à imposer des conditions strictes pour l'adoption de Windows 11, a été qualifiée de « chantage technologique » par KDE : les utilisateurs se voient contraints de choisir entre l'achat d'un nouvel ordinateur compatible ou le paiement d'un abonnement pour continuer à recevoir des mises à jour de sécurité.Et de déclarer : « Même si vous acceptez ce chantage technologique aujourd'hui, dans quelques années, ils recommenceront comme ils l'ont fait à maintes reprises dans le passé ».Plus loin dans l'appel à l'action de KDE, l'organisation est un peu plus ouverte sur les défis que représente le passage à Linux. « L'installation de Linux n'est plus aussi difficile qu'avant », déclare KDE, « mais vous devez lire les instructions très attentivement ». Les moins technophiles peuvent également trouver un passionné de Linux pour vous guider.Selon KDE, une fois lancé, le monde Linux est un endroit merveilleux. Il n'y a pas de grignotage de données (du moins dans Plasma), et KDE affirme hardiment qu'il n'y a « pas de virus ou d'escroqueries liées à des virus ». Il faut rappeler qu'Apple faisait des déclarations similaires... jusqu'à ce que les auteurs de logiciels malveillants commencent à y prêter attention. « Les gens doivent comprendre qu’ils ne sont pas en sécurité simplement parce qu’ils utilisent un Mac », a commenté Thomas Reed , directeur de Malwarebytes pour Mac et mobile, au sujet d'un rapport publié par Malwarebytes qui indiquait que, pour la première fois, les menaces adware détectées sur Mac étaient supérieures à celles détectées sur Windows Les logiciels malveillants Linux existent, et un utilisateur migrant de Windows 10 devra toujours rester vigilant. Nous pouvons parler par exemple du logiciel malveillant furtif Perfctl qui s'installe principalement via des vulnérabilités, se cache sous des noms de fichiers légitimes et utilise des techniques avancées pour échapper à la détection, comme l'installation de rootkits et la manipulation des processus système.Voici un récapitulatif Bien que KDE se targue de ne pas imposer de mises à jour, les utilisateurs devront appliquer des correctifs lorsque les inévitables vulnérabilités seront identifiées et atténuées.Il est également important de comprendre que même si la prise en charge de nombreuses versions de Windows 10 prendra fin le 14 octobre, les appareils fonctionnant avec le système d'exploitation ne cesseront pas soudainement de fonctionner. Les utilisateurs qui ne veulent ou ne peuvent pas passer à Windows 11 ont des options, et Microsoft a récemment confirmé que les applications Microsoft 365 fonctionnant sous Windows 10 continueraient à bénéficier de correctifs de sécurité jusqu'en 2028.Même si la déclaration de KDE est un peu alarmiste, elle souligne le fait qu'une fois le support de Windows 10 terminé, les utilisateurs qui ne veulent vraiment pas de Windows 11 ont d'autres options qui pourraient ne pas plaire à Microsoft.Votre ordinateur est équipé de Windows 10 ? Le 14 octobre, Microsoft veut le transformer en camelote.Il peut sembler qu'il continue à fonctionner après cette date pendant un certain temps, mais lorsque Microsoft cessera de prendre en charge Windows 10, votre ordinateur en parfait état sera officiellement obsolète. Windows 10 va se dégrader au fur et à mesure que des bogues seront révélés. Comme personne ne les corrige, vous risquez d'être piraté. Vos données, votre identité et le contrôle de votre appareil pourraient être volés.Les nouvelles versions de vos applications ne fonctionneront pas, mais Microsoft vous empêchera toujours de passer à la version suivante de Windows jusqu'à ce que vous achetiez le nouvel ordinateur qu'ils ont décidé. Vous serez obligé de dépenser votre argent durement gagné et vous polluerez involontairement la terre et l'eau pendant que votre vieille machine pourrira dans une décharge. L'air sera également pollué par les émissions provenant de la fabrication et de l'expédition d'un nouvel appareil dont vous n'avez pas vraiment besoin.Même si vous acceptez ce chantage technologique aujourd'hui, dans quelques années, ils recommenceront comme ils l'ont fait à maintes reprises dans le passé.Mais il n'est pas nécessaire que les choses se passent ainsi...Mettez à jour votre système de manière intelligente ! Conservez votre machine et passez à Linux et Plasma.Linux peut donner une nouvelle vie à votre ordinateur portable. Combiné au bureau Plasma de KDE, vous bénéficiez de tous les avantages de la sécurité, de la stabilité et de la haute technologie de Linux, avec toutes les fonctionnalités d'un environnement graphique beau, moderne et puissant. Et il fonctionnera sur la machine que vous possédez déjà. Même des machines vieilles de 10 ou 15 ans peuvent faire tourner Plasma, un système d'exploitation moderne et sûr qui ne vous laissera pas tomber.Vous pouvez obtenir Plasma à partir de nombreuses versions de Linux.Vous pouvez installer Linux vous-même - l'installation de Linux n'est plus aussi difficile qu'elle l'était, mais vous devez lire les instructions très attentivement !Ou, si vous n'avez jamais installé de système d'exploitation auparavant, nous avons des événements et des lieux dans le monde entier. Vous pouvez y aller avec votre machine et quelqu'un vous aidera.Conserver tous vos fichiers et dossiers demande un peu d'organisation, mais ce n'est pas difficile. Procurez-vous un disque dur externe que vous pouvez brancher sur un port USB et mettez-y tout ce que vous voulez sauvegarder. Vous n'aurez aucun problème à les lire à partir de Plasma plus tard.Pour le reste, vous serez couvert pour la plupart des bonnes choses. La plupart du matériel (WiFi/Bluetooth et cartes vidéo, même les tablettes, etc.) sera reconnu et configuré par le système automatiquement - plus besoin de chercher des pilotes.Mais vous pouvez dire adieu à toutes les mauvaises choses :Les virus pour Linux sont pratiquement inconnus, vous pouvez donc oublier cette inquiétude. Vous ne verrez pas non plus de fenêtres contextuelles d'antivirus.Vous avez peut-être l'impression d'avoir obtenu Windows gratuitement, mais cela a un coût. Microsoft injecte régulièrement des publicités sur votre bureau, dans les applications gratuites, dans le menu de lancement de vos applications, dans l'aide et les guides, et même dans votre navigateur de fichiers. Ils vont même jusqu'à afficher sans vergogne des publicités en plein écran pour les logiciels à venir. Ces publicités consomment de la bande passante, ponctionnent l'énergie de votre ordinateur, dégradent les performances du système d'exploitation et, de manière générale, perturbent votre journée. Il n'y a rien de tel dans Plasma.Dites adieu aux processus cachés qui espionnent chaque mot que vous tapez dans chaque application. Et plus de téléchargement de vos documents dans le cloud de quelqu'un d'autre pour entraîner leur IA dans votre dos, en volant votre travail pour le profit de quelqu'un d'autre. KDE est une association caritative gérée par des bénévoles, pas une entreprise. Nous n'avons aucun intérêt commercial. Nous n'avons pas non plus d'intérêt pour vos données personnelles et nous vous aiderons farouchement à les protéger.Lorsque des mises à jour sont disponibles, vous verrez une icône discrète dans votre barre des tâches ou une fenêtre contextuelle apparaîtra. Vous choisissez quand vous voulez mettre à jour, maintenant, un autre jour,... quand vous êtes prêt.Vous choisissez les applications qui ouvrent vos fichiers. Vous gardez toujours le contrôle sur ce qui est fait et sur le moment où cela est fait. Une fois que vous avez choisi une application pour ouvrir un certain type de fichiers ou comme navigateur web par défaut, le système s'y tiendra. Plasma fait de vous le patron.Vous n'avez pas besoin d'un compte Microsoft, ni de vous inscrire auprès d'une autre société, ni de payer un abonnement pour quelque chose qui n'en a pas besoin.En fait, à moins que vous ne fassiez quelque chose qui nécessite une connexion à Internet, comme télécharger des images dans le nuage, publier sur les médias sociaux ou diffuser un film, Plasma n'a même pas besoin d'être connecté à Internet.Tout ce qui peut être fait localement sur votre ordinateur est fait localement sur votre ordinateur, et rien en dehors de votre boîte n'a besoin de savoir quoi que ce soit à ce sujet.La campagne de KDE met en lumière les choix auxquels sont confrontés les utilisateurs de Windows 10 : investir dans du nouveau matériel, payer pour des mises à jour de sécurité ou explorer des alternatives comme Linux. Pour ceux qui souhaitent conserver leurs appareils actuels tout en bénéficiant d'un système sécurisé et performant, Linux représente une option attrayante.En fin de compte, cette période de transition offre une occasion unique de repenser notre relation avec la technologie et d'adopter des solutions plus durables.Source : KDE Que pensez-vous de l'approche de KDE ?Les distributions Linux comme KDE Neon peuvent-elles réellement remplacer Windows 10 pour un utilisateur lambda (jeux, logiciels pro, etc.) ?Pourquoi Linux, malgré ses avantages, reste-t-il si peu utilisé sur le marché grand public ?