GNOME sur Xorg, c’est fini : avec Ubuntu 25.10, Canonical scelle le sort de Xorg, Wayland s'imposant définitivement comme l’avenir du desktop Linux

« Questing Quokka » marque la fin d'une ère dans l'expérience graphique Linux

Avec Ubuntu 25.10 « Questing Quokka », nous franchissons une étape importante dans l'évolution du bureau Ubuntu en supprimant la session Ubuntu basée sur Xorg. À partir de cette version, la session « Ubuntu » dans GDM fonctionnera exclusivement sur Wayland. Cette décision suit la feuille de route de GNOME en amont et s'aligne sur notre stratégie à long terme qui consiste à fournir une expérience de bureau sécurisée, performante et moderne.



Pourquoi ce changement ?



Au cours des derniers cycles, l'expérience Wayland a mûri de manière significative, notamment en améliorant le support des pilotes Nvidia, en offrant un modèle de sécurité plus robuste, un support stable pour la plupart des flux de travail quotidiens, une meilleure isolation de la pile graphique et un meilleur support du tactile et du hiDPI.



Pendant ce temps, maintenir les sessions X11 et Wayland introduit une dette technique et augmente la charge de maintenance, limitant notre capacité à innover efficacement.



Wayland, enfin prêt pour le grand saut ?

Meilleur support des pilotes Nvidia : Wayland résout bon nombre des problèmes historiques rencontrés avec les pilotes propriétaires de Nvidia sous Xorg, offrant une intégration plus fluide et des performances améliorées.

Une couche de compatibilité avec Xwayland pour permettre aux applications X11 (l'ancien système d'affichage) de fonctionner dans un environnement Wayland. C'est une solution de compatibilité pour les applications qui n'ont pas encore été portées vers Wayland.

Amélioration du comportement des écrans tactiles : les interactions tactiles sont plus réactives et naturelles sous Wayland, ce qui est un atout majeur pour les appareils équipés d'écrans tactiles.

les performances graphiques sont meilleures sur Wayland avec une gestion plus efficace du rafraîchissement de l’écran, Wayland gère nativement mieux la mise à l'échelle des interfaces sur les écrans HiDPI, garantissant une clarté et une netteté optimales sans les problèmes de flou ou de taille rencontrés parfois avec Xorg.

Sécurité renforcée : la conception de Wayland est intrinsèquement plus sécurisée que celle de Xorg, car elle isole mieux les applications les unes des autres, réduisant ainsi les risques de vulnérabilités.

Performances améliorées : Wayland est conçu pour être plus efficace et léger que Xorg, ce qui peut se traduire par des performances globales accrues, une consommation d'énergie réduite et une meilleure fluidité de l'interface utilisateur.

Une stratégie cohérente avant Ubuntu 26.04 LTS

Fedora utilise Wayland par défaut depuis Fedora 25 sortie en novembre 2016. Cette version a marqué une étape importante car elle a été la première distribution Linux majeure à remplacer, par défaut, le serveur d'affichage X.Org par Wayland pour l'environnement de bureau GNOME.

Red Hat et GNOME Foundation travaillent activement à supprimer les dépendances à Xorg.

Le monde Linux dans son ensemble évolue vers une unification autour de Wayland, qui promet de simplifier la pile graphique tout en la modernisant.

Implications pour les utilisateurs

Envoyé par Canonical Envoyé par Ce que cela signifie en pratique



L'écran de connexion (alimenté par GDM) ne proposera plus l'option Ubuntu sur Xorg.



Toutes les sessions basées sur GNOME Shell et Mutter sont désormais réservées à Wayland et les utilisateurs qui s'appuient sur des comportements spécifiques à X11 ne pourront pas utiliser l'environnement de bureau GNOME sur Xorg.



Si vous avez toujours besoin de X11



Nous comprenons que certains utilisateurs dépendent encore de l'implémentation de X11 par Xorg ; par exemple, dans les configurations de bureau à distance, ou dans les flux de travail hautement spécialisés.



Si vous avez spécifiquement besoin de Xorg, vous pouvez installer et utiliser un environnement de bureau non-GNOME. Xorg lui-même ne disparaît pas, mais seulement la prise en charge de Xorg par GNOME.



Cela ne signifie pas que les applications X11 ne fonctionneront plus sur Ubuntu. X11 est pris en charge par XWayland et la plupart des applications X11 fonctionneront sur la session Wayland d'Ubuntu de manière transparente. Dans de nombreux cas, aucun changement n'est nécessaire.

Ubuntu 25.10 : le début d’un futur sans Xorg



Jusqu'ici, Ubuntu permettait aux utilisateurs de choisir entre Wayland et Xorg lors de la connexion à leur session GNOME. Cette flexibilité disparaîtra dans Ubuntu 25.10, attendu en octobre 2025 : la case « Ubuntu on Xorg » ne sera tout simplement plus disponible dans GDM, l'écran de connexion par défaut.Ce choix est motivé par l'évolution même de GNOME, l'environnement de bureau phare de la distribution. GNOME 49, qui sera embarqué dans Ubuntu 25.10, désactive Xorg par défaut, et GNOME 50, prévu pour début 2026, abandonnera totalement sa prise en charge. Canonical anticipe donc cette transition pour garantir une stabilité maximale avant sa prochaine version LTS (Long Term Support), Ubuntu 26.04.Pour mémoire, Wayland est un protocole de serveur d'affichage, ainsi qu'une bibliothèque logicielle libre disponible sur les systèmes d'exploitation GNU/Linux. Il fournit un moyen pour les gestionnaires de fenêtres composites de communiquer directement avec les applications graphiques ainsi que le matériel vidéo. Il a été développé comme une alternative moderne au serveur Xorg (une implémentation du protocole X Windows System ou X11), utilisé sous les distributions Linux. Il permet notamment aux compositeurs 3D d'être utilisés comme serveurs d'affichage primaires, au lieu d'exécuter le compositeur 3D comme extension sous le serveur d'affichage (2D) Xorg.Wayland n'est pas nouveau : le protocole a été présenté comme le successeur naturel de Xorg depuis plus d'une décennie. Mais son adoption a longtemps été freinée par des problèmes de compatibilité et de maturité. Aujourd'hui, ces obstacles sont largement levés.L'adoption de Wayland apporte plusieurs améliorations notables qui bénéficieront grandement à l'expérience utilisateur :Canonical a choisi de faire cette transition dans une version intermédiaire (non-LTS) afin de disposer de six mois pour recueillir les retours des utilisateurs, corriger les derniers bugs et stabiliser l'expérience.Ce choix s'inscrit aussi dans une dynamique plus large :Bien que cette transition offre de nombreux avantages, elle pourrait impacter certains utilisateurs qui dépendent encore de Xorg pour des flux de travail spécifiques. Des applications plus anciennes ou certains outils qui s'appuient fortement sur les fonctionnalités de Xorg pourraient nécessiter des ajustements ou des alternatives. Cependant, il est important de noter que Xorg lui-même ne disparaît pas complètement du paysage Linux ; il peut toujours être utilisé avec d'autres environnements de bureau.Cette décision stratégique d'Ubuntu reflète une tendance plus large dans l'écosystème Linux, où Wayland est de plus en plus considéré comme le futur du serveur d'affichage graphique. En franchissant ce pas, Ubuntu 25.10 pave la voie à une expérience utilisateur plus moderne, plus performante et plus sécurisée pour ses futures versions.Avec Ubuntu 25.10, Canonical ne se contente pas de suivre le mouvement : il l'accélère. En supprimant GNOME sur Xorg sans fanfare, la distribution envoie un message clair : le futur du desktop Linux est sous Wayland. Une décision technique, mais aussi stratégique, qui prépare le terrain pour une version LTS 26.04 à la fois plus stable, plus rapide et plus sécurisée.Les nostalgiques de Xorg peuvent toujours se tourner vers d'autres saveurs d'Ubuntu ou sessions alternatives. Mais pour Ubuntu GNOME, le cap est désormais fixé, sans retour possible.Source : Canonical