Nouveau drame autour du noyau Linux : Linus Torvalds supprime le support de Bcachefs après un désaccord avec le développeur du système de fichiers

sur les règles relatives au cycle de développement du noyau

Plus de support de Bcachefs dans le noyau Linux à l'avenir ?

Linus Torvalds



« J'ai retiré cela, mais conformément à cette discussion, je pense que nous allons nous séparer dans la fenêtre de fusion 6.17. Vous avez clairement indiqué que je ne pouvais même pas remettre en question les corrections de bogues et que je devais simplement tout retirer. Honnêtement, à ce stade, je ne me sens vraiment pas à l'aise de participer, et la seule chose sur laquelle nous semblions tous deux fondamentalement d'accord dans cette discussion était « c'est fini ».





Désaccords autour des systèmes de fichiers insensibles à la casse

Linus Torvalds souvent critiqué pour ses prises de position jugées brutales



Le processus de développement du noyau Linux est sujet à des disputes, à des opinions tranchées et, à l'occasion, à des affrontements dramatiques. Malgré cela, le développement a progressé régulièrement au fil des décennies, sous l'impulsion d'une communauté diversifiée de contributeurs aussi passionnés qu'attachés à leurs principes. De temps à autre, l'un de ces débats internes éclate au grand jour, comme cela a été le cas récemment avec Bcachefs.Bcachefs est un système de fichiers Linux prometteur de type « copy-on-write » (COW) qui prend en charge le chiffrement, les instantanés, la compression, etc. Il est considéré comme un rival moderne de Btrfs et ZFS et a été initialement intégré au noyau 6.7, mais a toujours été qualifié d'expérimental.Cependant, son intégration dans le noyau n'a pas été sans heurts. Au fil du temps, il est apparu clairement qu'il y avait des problèmes de stabilité, avec des corrections de bogues fréquentes et des commits conflictuels. Ce qui lui a valu de nombreuses critiques au fil des ans. Linus Torvalds en est même arrivé à admettre ouvertement, au milieu de l'année 2024, qu'il regrettait d'avoir autorisé l'ajout de la prise en charge de ce système de fichiers au noyau.Malgré les nombreux problèmes de stabilité, le support de Bcachefs a été maintenu. Mais les désaccords persistants entre Kent Overstreet et Linus Torvalds se sont récemment intensifiés. Le conflit trouve son origine dans un débat de longue date sur le rythme du noyau : Linus Torvalds impose une discipline stricte en matière de cycle de publication, n'autorisant que des corrections minimes pendant la phase de versions candidates (release candidate - RC).Lors du cycle de développement du noyau Linux 6.16, Kent Overstreet a soumis des modifications substantielles, notamment un patch pour une nouvelle fonctionnalité appelée « journal_rewind », pendant la phase de versions candidates. Cette fonctionnalité permet de réinitialiser l'ensemble du système de fichiers à un moment antérieur. Le développeur de Bcachefs a justifié cet ajout tardif par « des besoins urgents en matière de récupération de données ».Linus Torvalds et d'autres mainteneurs ont déclaré que ce type de changement tardif peut introduire des régressions et enfreint les règles établies. Theodore Ts’o, développeur de longue date du noyau et responsable de ext4, a rappelé à Kent Overstreet que c'est le rôle de Linus Torvalds de faire respecter les règles.Kent Overstreet a répliqué, arguant que les règles relatives à la fenêtre de fusion ne sont pas absolues et devraient permettre une certaine flexibilité, d'autant plus lorsque des données d'utilisateurs sont en jeu. Et malgré un compromis initial (le code a été intégré dans la branche principale pour 6.16-rc4), les frictions ont continué. Excédé par la situation, Linus Torvalds a finalement décidé de retirer Bcachefs du noyau pour Linux 6.17 :En réponse, Kent Overstreet a souligné son souci de garantir l'intégrité des données des utilisateurs, affirmant qu'il ne pouvait pas reporter certaines corrections et qu'il fallait que Linus Torvalds « modère ses propos » et ne se serve pas des relations publiques comme d'une arme. Dans un message sur la liste de diffusion du noyau Linux, Kent Overstreet a écrit : « Linus, je ne veux pas dire que tu n'as pas ton mot à dire dans bcachefs. Pas du tout ».Kent Overstreet a ajouté : « j'apprécie vraiment travailler avec toi, quand tu ne te comportes pas comme un c***, mais tu peux parfois être vraiment impossible. Souvent... ». Comme souligné plus haut, les frictions entre eux ne sont pas nouvelles, et ceci semble être la conclusion de tout ce qui s'est passé depuis.À la fin de l'année dernière, Kent Overstreet a été rappelé à l'ordre pour une réponse offensante au développeur de la gestion de la mémoire Linux (Linux memory management - MM), Michal Hocko. Les frictions entre eux ne datent pas d'hier. À la fin de l'année dernière, Kent a été critiqué pour une réponse offensante au développeur de la gestion de la mémoire (MM) de Linux, Michal Hocko, et ceci semble être la conclusion de tout ce qui s'est passé depuis.En avril dernier, une autre tension a éclaté entre Kent Overstreet et Linus Torvalds après qu'un nouveau bogue a été découvert dans Bcachefs. Lors du cycle de développement du noyau Linux 6.15, Kent Overstreet a introduit des modifications pour prendre en charge les noms de fichiers insensibles à la casse, mais ces changements ont entraîné des problèmes. Ce qui a déclenché la colère de Linus Torvalds, qui a toujours vivement critiqué cette idée.À la suite des modifications introduites par Kent Overstreet, il a été découvert que sa prise en charge des cas de figure (la partie qui permet à un système de fichiers de traiter « File.txt » et « file.txt » comme un seul et même fichier) était défectueuse. Un correctif a été soumis pour le noyau Linux 6.15. Linus Torvalds a déclaré : « les noms insensibles à la casse sont terriblement erronés , et vous n'auriez pas dû les utiliser du tout ».Selon Linus Torvalds, le problème ne réside pas uniquement dans l'absence de tests, mais dans une gestion inadéquate de ces derniers. Il a pointé du doigt le fait que certains cas de test cruciaux n'avaient pas été couverts, en particulier ceux susceptibles d'entraîner des problèmes de sécurité dans l'espace utilisateur.Le problème de Bcachefs n'est pas non plus la première fois que les systèmes de fichiers Linux rencontrent des problèmes de normalisation de la casse. Par le passé, il y a eu des problèmes tels que le comportement de la normalisation de la casse avec les emojis et d'autres caractères Unicode spéciaux.Linus Torvalds est le créateur du noyau Linux et dirige la maintenance du projet depuis plus de 30 ans. Il est extrêmement investi dans la qualité et la stabilité du noyau Linux. Il considère que Linux doit être conçu de manière robuste et sans compromis sur la sécurité. Ainsi, lorsque des décisions sont prises concernant des changements dans le noyau (comme l'introduction de systèmes de fichiers insensibles à la casse), il les examine de manière rigoureuse.Si une décision ne lui semble pas optimale ou risquée, il n'hésite pas à exprimer son mécontentement de manière forte. Mais son style de gestion est de plus en plus critiqué . À plusieurs reprises, il a été critiqué pour ses méthodes de communication qui peuvent être perçues comme agressives ou offensantes.« Je respecte Linus Torvalds, mais sérieux, il me désespère dans sa façon de parler aux gens. Ça ne donne pas envie de contribuer », a écrit Metal3d, un lecteur de Developpez.com. Face aux critiques, Linus Torvalds a montré par le passé une volonté d'évoluer, notamment après avoir pris des pauses pour réfléchir à son comportement et à la façon de mieux interagir avec les membres de la communauté. Toutefois, rien n’a changé véritablement.Dans le cas de l'introduction des systèmes de fichiers insensibles à la casse, Linus Torvalds a clairement exprimé sa frustration face à ce qu'il considère comme une mauvaise conception. Pour Linus Torvalds, ces choses sont faites sans tenir compte des conséquences à long terme. Il voit ces changements comme des erreurs qui peuvent entraîner des risques de sécurité et de fiabilité, et il souhaite que les décisions soient prises avec plus de prudence.Sources : Bcachefs , les discussions sur la liste de diffusion Linux ( 1 Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du retrait brutal de Bcachefs du noyau Linux par Linus Torvalds ?Selon vous, Linus Torvalds a-t-il eu raison d'agir de la sorte ? Pourquoi ? Quels impacts ce geste pourrait-il avoir ?Que pensez-vous du système de fichiers Bcachefs ? 