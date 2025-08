Linus Torvalds utilise toujours un GPU AMD Radeon RX 580 datant de 2017, un choix dicté par la stabilité et la fiabilité des pilotes sous Linux

il abandonne également l'Apple Silicon au profit d'Intel

Un choix guidé par la stabilité et la fiabilité des pilotes sous Linux

Retour vers Intel et abandon du matériel propriétaire Apple Silicon

John Carmack appelle à faire de l'optimisation logicielle une priorité

Conclusion



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 491 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Les travaux sur la version 6.17 ont débuté après la publication du noyau Linux 6.16 le 27 juillet 2025. Dans la communauté, de nombreux utilisateurs ont été surpris par l'ancienneté du GPU AMD utilisé par Linus Torvalds, le créateur de Linux. Ces informations ont été trouvées dans les notes relatives à une régression DRM dans Linux 6.17. Linus Torvalds utilise toujours un matériel GPU vieux de presque 10 ans, affirmant qu'il répond à ces besoins.Dans ces notes, un utilisateur demande : « est-ce toujours la carte Polaris ? », ce à quoi Linus Torvalds répond : « toujours la même vieille Radeon RX 580 ennuyeuse. lspci l'appelle "Ellesmere", je ne sais pas pour le nom de code Polaris ». Cette carte est connue pour ses bonnes performances DX12.Lancée au prix de 229 $ en avril 2017, la RX 580 basée sur Polaris 10 est construite sur le processus 14 nm de TSMC, avec une fréquence de base de 1257 MHz et un TDP de 150 W, et était la meilleure carte AMD de l'époque. À titre de comparaison, la RTX 5050 5 nm vient d'être lancée à 249 $, avec 8 Go de mémoire (mais GDDR6 au lieu de GDDR5), une fréquence de base de 2310 MHz et un TDP de 130 W, et constitue le bas de gamme actuel de Nvidia.Les deux GPU ont un nombre similaire de shaders (2304 pour la RX 580 et 2560 pour la RTX 5050), mais compte tenu des années, des générations d'architecture et des différents fabricants, cette comparaison n’a absolument aucun sens. Les nouveaux GPU disposent également d'unités RT, de cœurs Tensor et d'une mémoire cache L2 beaucoup plus importante (24 Mo contre 2 Mo). Mais pourquoi Linus Torvalds préfère-t-il son ancien matériel ?Comme on pouvait s'y attendre, ce qui était considéré comme une bonne quantité de mémoire vidéo en 2017 est aujourd'hui jugé assez faible, la carte graphique B580 d'Intel, destinée au marché économique, étant équipée de 12 Go de RAM GDDR6 pour un prix de vente conseillé similaire. Dans la communauté, les produits AMD ont acquis au fil des ans la réputation de « vieillir comme le bon vin », et ont parfois misé sur cet argument.Mais cela semble logique ici, lorsque les créateurs ont utilisé la carte sur de nouveaux jeux l'année dernière et ont été agréablement surpris par ses performances. Cependant, toute la configuration de Linus Torvalds n'est pas bon marché. Comme le souligne le média spécialisé Phoronix, le créateur du noyau Linux utilise actuellement son équipement avec un moniteur 5K, et il semble être associé à un processeur Ryzen Threadripper.Il faut toutefois préciser que le fait que Torvalds utilise la RX 580 témoigne moins de ses performances en matière de jeux vidéo que de son rôle dans un système destiné à la productivité. Elle reste un choix solide pour ceux qui travaillent sous Linux, en partie grâce à la prise en charge des pilotes open source, mais elle aura tout de même du mal à faire tourner les nouveaux jeux, même ceux dont la configuration système requise est modeste.Néanmoins, cela montre bien que l'adage « si ça marche, ne changez rien » a tout son sens. Alors que la RX 580 aurait du mal avec les jeux modernes ou les charges de travail d'IA, elle est plus que suffisante pour compiler des noyaux, en particulier lorsqu'elle est associée au système AMD Ryzen Threadripper de Linus Torvalds. Il est passé d'Intel à Threadripper il y a plusieurs années pour accélérer la compilation des noyaux Linux.Cette décision s'est avérée judicieuse depuis. Même les Threadripper 9970X et 9980X récemment sortis font partie des CPU les plus rapides pour les développeurs open source, mais son système de construction n'a pas beaucoup changé. Selon les experts, cela souligne à quel point les performances brutes importent peu une fois que vous avez atteint le niveau « suffisamment bon » pour vos charges de travail personnelles.Par ailleurs, si l'ordinateur de bureau de Linus Torvalds reste alimenté par AMD, il utilise à nouveau un ordinateur portable propulsé par un processeur Intel pour ses déplacements et ses tests. Cela fait suite à une brève utilisation d'un MacBook Apple M1 après l'arrivée d'Apple Silicon, qu'il a ensuite remplacé par la puce ARM d'Ampere. Il n'a pas révélé le modèle exact, mais il a confirmé qu'il utilisait la carte graphique intégrée « i915 » d'Intel.Selon les informations disponibles, ce GPU offre une meilleure compatibilité avec l’écosystème Linux. Cet abandon d'Apple n'est pas non plus surprenant, car Linus Torvalds a toujours eu peu de patience pour les plateformes qui verrouillent le matériel ou compliquent le développement du noyau.Nombreux sont ceux qui se souviennent de l'iconique séance de questions-réponses de 2012, au cours de laquelle Linus Torvalds avait adressé un doigt d'honneur à Nvidia, la qualifiant de « pire entreprise avec laquelle nous ayons jamais eu affaire ». Nvidia s'est depuis un peu ouverte, en publiant une partie du code source de ses pilotes et en améliorant la prise en charge des noyaux ouverts, mais Linus Torvalds privilégie toujours le matériel entièrement ouvert.Les contributions régulières d'AMD en amont et la pile de pilotes ouverte ont permis à l'équipe rouge de rester dans ses bonnes grâces pendant des années, et l'architecture GPU Polaris continue de bénéficier de ce soutien aujourd'hui. (Il convient de noter que depuis le lancement de RDNA3, AMD a commencé à séparer les pilotes GPU Vega et Polaris dans une branche différente, qui ne reçoit plus de mises à jour aussi fréquentes que RDNA1 à RDNA4.)John Carmack est une célébrité dans l'industrie technologique, en particulière dans le monde du développement de jeux vidéo. Il s'est souvent présenté comme un défenseur de l'optimisation logicielle. Ancien directeur technique d'Oculus VR et cofondateur d'id Software (une entreprise américaine de jeux vidéo qu'il a quittée en 2013), John Carmack a redéfini ce que l'industrie du jeu toute entière attend d'un moteur de jeu et d'une expérience immersive.En mai, John Carmack a lancé un débat audacieux : « et si, en réalité, nous n'étions pas si dépendants du matériel dernier cri ? » Réagissant à un « exercice de pensée » publié sur le réseau social X (ex-Twitter), qui parlait d’une « apocalypse des CPU », John Carmack a exprimé son point de vue selon lequel le véritable problème n’est pas un manque de puissance des processeurs modernes, mais plutôt l'inefficacité des logiciels modernes.Selon lui, si l’optimisation logicielle était traitée comme une priorité, beaucoup plus de systèmes dans le monde pourraient fonctionner efficacement sur du matériel plus ancien, et ce, sans sacrifier la performance. En d’autres termes, les pressions du marché pousseraient les entreprises à améliorer drastiquement l'efficacité des logiciels si l'innovation matérielle s’arrêtait. En gros, il défend l'idée que l’inefficacité des logiciels est le véritable frein à la performance.Cette réflexion soulève une question fondamentale : avons-nous vraiment besoin de processeurs toujours plus puissants, ou est-ce que nous pourrions exploiter mieux ce que nous avons déjà ? La réponse à cette question pourrait bouleverser considérablement notre vision de l'évolution technologique.Toutefois, John Carmack reconnaît que cette solution radicale ne viendrait pas sans coûts. D’un côté, la simplification du code et la recherche d'une optimisation maximale entraîneraient des gains de performance considérables, mais de l'autre, l'innovation pourrait en souffrir. En effet, le développement de nouveaux produits « innovants » serait beaucoup plus difficile sans l'accès à des infrastructures informatiques à la fois bon marché et évolutives.Malgré le rythme rapide de l'évolution des GPU et le battage médiatique autour du matériel d'IA, Linus Torvalds utilise toujours une AMD Radeon RX 580 datant de 2017 comme principal GPU de bureau. Ce choix n’est pas dicté par la performance brute, mais par la stabilité et la fiabilité des pilotes open source sous Linux. Linus Torvalds abandonne également le matériel Apple Silicon au profit d'un processeur Intel plus compatible avec l’écosystème Linux.Ces choix montrent une fois de plus la philosophie très pragmatique de Linus Torvalds : le père du noyau Linux privilégie les solutions éprouvées, simples, bien supportées par la communauté open source, plutôt que les nouveautés technologiques qui n’apportent pas de bénéfices concrets à son travail. Pour lui, la priorité est que le matériel « fonctionne », sans ajouter de complexité inutile à son environnement de développement.Source : la liste de diffusion du noyau Linux ( 1 Quel est votre avis sur le sujet ?Linus Torvalds préfère son GPU AMD Radeon RX 580 datant de 2017. Qu'en pensez-vous ?Selon vous, le monde pourrait-il fonctionner sur du matériel plus ancien si l'optimisation logicielle était prioritaire ?