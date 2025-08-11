Linux 6.17 : Linus Torvalds rejette un ensemble de correctifs pour l'architecture RISC-V en raison de leur soumission tardive, tout en les traitant de « déchets »

à cause de leur qualité jugée médiocre
Linus Torvalds reste à cheval sur les règles régissant le développement du noyau Linux. Le grand patron de Linux vient de le démontrer une nouvelle fois dans le cadre des travaux sur la version 6.17 du noyau. Linus Torvalds a rejeté les correctifs RISC-V pour Linux 6.17 proposés par un ingénieur de Google, les jugeant « indésirables » en raison de leur mauvaise qualité et de leur retard dans la fenêtre de fusion. Les mises à jour sont reportées à la version 6.18, ce qui pourrait, entre autres, ralentir l'adoption de RISC-V. L'équipe doit affiner ses soumissions pour les cycles futurs. Cela met en évidence les normes strictes du noyau Linux en matière de stabilité.
Le processus de développement du noyau Linux est sujet à des disputes, à des opinions tranchées et, à l'occasion, à des affrontements dramatiques. Malgré cela, le développement a progressé régulièrement au fil des décennies, sous l'impulsion d'une communauté diversifiée de contributeurs aussi passionnés qu'attachés à leurs principes. De temps à autre, l'un de ces débats internes éclate au grand jour, comme c'est le cas avec les derniers correctifs RISC-V.
En juin 2025, nous avons assisté à la controverse liée au retrait du système de fichiers Bcachefs du noyau Linux, qui a soulevé des questions sur la qualité et la maintenabilité du code. Bcachefs est resté dans une phase expérimentale depuis son ajout dans Linux 6.7 en raison de problèmes de stabilité.
Toutefois, Linus Torvalds a supprimé le support à la suite d'un désaccord avec le développeur de Bcachefs sur les règles relatives au cycle de développement du noyau. Aujourd'hui, l'attention de la communauté se porte sur les correctifs RISC-V pour la prochaine fenêtre de fusion Linux 6.17, qui ont rencontré des difficultés. Linus Torvalds a rejeté cet ensemble de correctifs en raison de deux problèmes principaux : le timing et la qualité du code des correctifs.
Un rappel à l'ordre sur les soumissions tardives de propositions
Linus Torvalds a rejeté l'ensemble de correctifs RISC-V pour Linux 6.17 parce qu'ils ont été envoyés trop tard. Il avait demandé que les soumissions soient faites tôt, car il était en déplacement, mais celles-ci sont arrivées juste avant la date limite. Plus précisément, la mise à jour du code RISC-V a été soumise le 8 août 2025 pour la fenêtre de fusion Linux 6.17. Et la fenêtre de fusion Linux 6.17 devrait se terminer le 10 août avec la sortie de Linux 6.17-rc1.
Message de Linus Torvalds
Les correctifs pour l'architecture RISC-V ont été proposés par Palmer Dabbelt, membre de l'équipe Android de Google. Le rejet des correctifs met en évidence le processus de développement rigoureux du noyau Linux, où les fenêtres de fusion sont sacro-saintes pour garantir la stabilité et la sécurité.
Pour mémoire, RISC-V est une architecture de jeu d'instructions (ISA) libre et open source qui a vu le jour à l'université de Californie à Berkeley en 2010. Elle gagne du terrain dans tous les domaines, des systèmes embarqués au calcul haute performance. L'architecture RICS-V est désormais gérée par RISC-V International avec plus de 4 500 membres, et se positionne comme un challenger face aux architectures propriétaires telles que ARM et x86.
Linus Torvalds a également vivement critiqué la qualité du code
Linus Torvalds n'a pas apprécié que certaines modifications aient été apportées en dehors des parties RISC-V, qualifiant ces modifications de « déchets » et affirmant qu'elles n'avaient pas leur place dans le code général. « Non. C'est nul et ça arrive trop tard. J'ai demandé des pull requests précoces, car je suis en déplacement, et si vous ne pouvez pas respecter cette règle, faites au moins en sorte que les pull requests soient *bonnes* », a-t-il écrit.
Linus Torvalds s'est montré très direct. Il a ajouté : « cela ajoute divers déchets qui ne sont pas spécifiques à RISC-V aux fichiers d'en-tête génériques. Et par « déchets », je le pense vraiment. Ce sont des choses que personne ne devrait jamais m'envoyer, sans parler d'un retard dans une fenêtre de fusion ».
Le commentaire de Linus Torvalds n'était pas seulement de la bile. Il a ensuite donné quelques exemples où l'ensemble de correctifs RISC-V s'était égaré. Mais même dans cette réponse plutôt raisonnée, Linus Torvalds n'a pas pu s'empêcher d'ajouter quelques piques supplémentaires. En soulignant les ajouts indésirables dans le nouveau code de fonctionnalité RISC-V soumis, le grand patron de Linux a également déclaré que « le code rend le monde pire ».
Linus Torvalds a ajouté que « ce genre de choses doit être corrigé » et a mis en garde l'auteur à la fois pour la qualité du code et pour son retard. « Vous êtes prévenu : plus de pull requests en retard, et plus de déchets en dehors de l'arborescence RISC-V ».
Impacts potentiels de ce nouveau drame sur l'adoption de RISC-V
Pour RISC-V, ce revers signifie que ses mises à jour seront reportées à Linux 6.18, ce qui pourrait retarder les progrès pour les utilisateurs et les développeurs. Il souligne également la discipline stricte imposée par Linus Torvalds dans la gestion du projet, ainsi que son style de communication direct et parfois abrupt. Au fil des ans, le créateur du noyau Linux a fait l'objet de critiques pour son style de communication controversé et ses choix de mots.
Réponse de Palmer Dabbelt, membre de l'équipe Android de Google
Les répercussions pourraient se propager à travers l'écosystème. Les développeurs qui s'appuient sur les nouvelles fonctionnalités de RISC-V, telles que les interfaces firmware améliorées ou les améliorations apportées au signalement des vulnérabilités dans les noyaux précédents, comme Linux 6.16, pourraient rencontrer des obstacles. De plus, cet incident survient dans un contexte plus large de défis pour l'architecture de jeu d'instructions RISC-V.
Selon des rapports récents, des projets tels que Chimera Linux ont temporairement abandonné la prise en charge de RISC-V en raison de problèmes de performances sur le matériel disponible, avant de la rétablir par la suite. Ces fluctuations soulignent les difficultés de maturation de l'architecture.
Les réactions à la dernière crise de colère du créateur de Linux
Pour conclure son message public sans détour à l'ingénieur de Google, Linus Torvalds a fortement recommandé d'essayer d'intégrer le noyau Linux 6.18 dès que possible. De plus, un code « sans fioritures » serait préférable, au cas où cela ne serait pas tout à fait clair. Dans sa réponse, Palmer Dabbelt s'est excusé pour le retard des correctifs et a promis de les envoyer plus tôt la prochaine fois, tout en évitant d'y inclure des modifications sans rapport.
Dans la communauté du noyau Linux et sur les réseaux sociaux, les réactions à la dernière crise de colère de Linus Torvalds ont été mitigées. Il est vrai qu'être direct et sans filtre est un moyen efficace de communiquer. Surtout lorsque cela s'accompagne d'arguments et de commentaires constructifs. On pourrait aussi ajouter que Linus Torvalds n'a attaqué personne personnellement. D'un autre côté, le charme peut aussi être une stratégie gagnante.
Linus Torvalds souvent critiqué pour ses prises de position jugées brutales
Linus Torvalds est le créateur du noyau Linux et dirige la maintenance du projet depuis plus de 30 ans. Il est extrêmement investi dans la qualité et la stabilité du noyau Linux. Il considère que Linux doit être conçu de manière robuste et sans compromis sur la sécurité. Ainsi, lorsque des décisions sont prises concernant des changements dans le noyau (comme l'introduction de systèmes de fichiers insensibles à la casse), il les examine de manière rigoureuse.
Si une décision ne lui semble pas optimale ou risquée, il n'hésite pas à exprimer son mécontentement de manière forte. Mais son style de gestion est de plus en plus critiqué. À plusieurs reprises, il a été critiqué pour ses méthodes de communication qui peuvent être perçues comme agressives ou offensantes.
« Je respecte Linus Torvalds, mais sérieux, il me désespère dans sa façon de parler aux gens. Ça ne donne pas envie de contribuer », a écrit Metal3d, un lecteur de Developpez.com. Face aux critiques, Linus Torvalds a montré par le passé une volonté d'évoluer, notamment après avoir pris des pauses pour réfléchir à son comportement et à la façon de mieux interagir avec les membres de la communauté. Toutefois, rien na changé véritablement.
Dans le cas de l'introduction des systèmes de fichiers insensibles à la casse, Linus Torvalds a clairement exprimé sa frustration face à ce qu'il considère comme une mauvaise conception. Pour Linus Torvalds, ces choses sont faites sans tenir compte des conséquences à long terme. Il voit ces changements comme des erreurs qui peuvent entraîner des risques de sécurité et de fiabilité, et il souhaite que les décisions soient prises avec plus de prudence.
