Linux 6.17 : Linus Torvalds rejette un ensemble de correctifs pour l'architecture RISC-V en raison de leur soumission tardive, tout en les traitant de « déchets »

Lorsque Linus Torvalds, qui n'est ni un amateur ni un virtuose, rejette du code en le traitant de déchet, c'est que ce doit être vraiment mauvais. Je ne dis pas que je ferais mieux que Linus ou même mieux que l'ingénieur de chez Google mais je sais facilement ce qu'un mauvais code peut faire en général, et sur un noyau en particulier. Donc je peux comprendre l'agacement du mainteneur qui reçoit ce genre de code et , surtout, avec la responsabilité de la stabilité et de la sécurité du projet qu'il a initié. Si le code avait été bon et reçu en retard, il aurait pu être gardé pour la prochaine itération.Je préfère 100 Linus Torvalds à un Larry Ellison personnellement. Même avec ses écarts de langage ou ses coups de bile que la paie de Ellison ne changerait pas. Et tant mieux quand on sait que près de 70 000 failles ont été découvertes en 2024 par les hackers éthiques, la place de la qualité du code mérite parfois un petit coup de gueule. Surtout quand on sait que 96% des logiciels sortent avec au moins une faille de sécurité, je ne parle pas de bug, et que sur toutes ces failles seules 40% seront corrigées car non détectées ou pour X raisons.Cependant, je conseille à Linus d'avoir une trace d'humour dans ses remarques : le message passe mieux. Par exemple : tu es sûr de travailler chez Google ou tu es un transfuge de chez Microsoft ?