KDE invite les utilisateurs à passer à Linux et accuse Microsoft de « chantage technologique »
L'équipe KDE a lancé une campagne agressive contre Microsoft, l'accusant de faire du « chantage technologique » avec les exigences matérielles de Windows 11 et la fin imminente du support de Windows 10, qui menace de transformer des millions d'ordinateurs fonctionnels en déchets électroniques. Aujourd'hui, KDE s'en prend à la touche Copilot ajoutée aux claviers de certains nouveaux PC Windows. Elle ne fait rien d'autre que de lancer l'assistant Copilot de Microsoft. L'équipe KDE a qualifié cette touche de « stupide », ajoutant qu'elle travaille à permettre aux utilisateurs de configurer des raccourcis clavier à l'aide de cette nouvelle touche.
Microsoft a lancé ses premiers produits Copilot+ à l'été 2024. Il s'agit d'une nouvelle catégorie de PC Windows spécialement conçus pour l'IA et dont le clavier est équipé d'une touche Copilot dédiée. La touche permet d'ouvrir facilement Copilot, lassistant d'IA de Microsoft. Il s'agit du premier grand changement apporté aux claviers PC depuis 30 ans, mais l'usage de cette touche est figé et ne peut pas être modifié par lutilisateur sous Windows.
Une vidéo de démonstration rapide de Microsoft montre la touche Copilot entre le groupe de touches fléchées et le bouton Alt droit, un endroit où de nombreux claviers placent généralement un bouton de menu, une touche Ctrl droite, une autre touche Windows ou quelque chose de similaire. Son positionnement exact et la touche à remplacer peuvent varier en fonction de la taille et de la disposition du clavier. Plusieurs fabricants ont adopté cette touche.
Léquipe KDE a critiqué cette touche, la qualifiant de « stupide » dans sa rubrique hebdomadaire « This Week in Plasma ». Elle considère quil sagit dun ajout imposé, sans réelle valeur pour les utilisateurs de Windows, et quil serait préférable de leur laisser le choix de son usage.
Nous sommes à environ deux mois de la sortie de KDE Plasma 6.5 et l'équipe a annoncé qu'elle travaille d'arrache-pied sur la question. À partir de KDE Frameworks 6.18, la touche Copilot sera reconnue par le système et pourra être réaffectée à nimporte quel raccourci ou action. Une version ultérieure permettra même de la remapper facilement via les paramètres de KDE Plasma. Il s'agit d'un changement qui pourrait plaire à de nombreux utilisateurs.
Cette évolution sinscrit dans la volonté de KDE de redonner aux utilisateurs le contrôle sur leur matériel. Microsoft a été vivement critiqué au sujet des exigences matérielles de Windows 11, qui excluent des millions d'ordinateurs fonctionnels et parfois neufs. La fin imminente du support de Windows 10 menacerait de transformer en déchets électroniques près de 60 % des PC Windows actifs. Le support de Windows 10 prendra fin le 14 octobre 2025.
La compagne de KDE contre les pratiques commerciales de Microsoft
De nombreuses raisons expliquent pourquoi les utilisateurs ne sont pas encore passés à Windows 11. Certaines sont liées aux politiques informatiques des entreprises, d'autres sont dues au fait que les utilisateurs détestent les changements esthétiques et les fonctionnalités du nouveau système d'exploitation. Enfin, il y a les utilisateurs dont le matériel fonctionne sans problème sous Windows 10, mais qui ne pourront pas effectuer la mise à niveau.
Les exigences matérielles draconiennes de Microsoft en matière de compatibilité matérielle. La campagne « W10 for Exiles » de l'équipe KDE s'adresse aux millions d'utilisateurs de Windows 10 qui seront confrontés à la fin du support gratuit de leur système d'exploitation. KDE met en avant son environnement de bureau Plasma comme alternative gratuite, moderne et personnalisable, capable de fonctionner efficacement sur des machines plus anciennes.
Cette initiative vise à offrir une solution aux utilisateurs dont les ordinateurs ne répondent pas aux exigences matérielles strictes de Windows 11, notamment l'absence de la puce TPM 2.0 ou de processeurs récents. (Microsoft a progressivement bloqué presque toutes les solutions de contournement.)
La page alarmante « Exiles » de KDE s'ouvre sur le texte « Votre ordinateur est bon pour la casse », suivi d'un avertissement selon lequel Microsoft veut transformer les ordinateurs fonctionnant sous Windows 10 en déchets à partir du 14 octobre : « il peut sembler qu'il continue à fonctionner après cette date pendant un certain temps, mais lorsque Microsoft cessera de supporter Windows 10, votre ordinateur en parfait état sera officiellement obsolète ».
Sous l'image d'une pile de déchets technologiques, dont un téléphone rotatif et quelques lecteurs de disquettes, KDE proclame : « Windows 10 se dégradera au fur et à mesure que de plus en plus de bogues seront révélés. Sans personne pour les corriger, vous risquez d'être piraté. Vos données, votre identité et le contrôle de votre appareil pourraient être volés ». La campagne de KDE essaie de pousser les utilisateurs de Windows à tenter l'aventure Linux.
La stratégie de Microsoft a été qualifiée de chantage technologique par KDE : « les utilisateurs se voient contraints de choisir entre l'achat d'un nouvel ordinateur compatible ou le paiement d'un abonnement pour continuer à recevoir des mises à jour de sécurité ». KDE a averti les utilisateurs : « même si vous acceptez ce chantage technologique aujourd'hui, dans quelques années, ils recommenceront comme ils l'ont fait à maintes reprises dans le passé ».
Quelques changements annoncés pour KDE Plasma et Frameworks
Comme souligné plus haut, avec la bibliothèque KDE Plasma Frameworks 6.18, la touche Copilot sera reconnue par le système et pourra être réaffectée à nimporte quel raccourci ou action. KDE Plasma Frameworks 6.18 accélérera également la génération de vignettes dans toutes les applications KDE et Plasma, et inclut une correction de bogue pour les widgets System Monitor Sensor qui provoquaient un redimensionnement incorrect des panneaux.
La prochaine version Plasma 6.5 bénéficie de quelques améliorations intéressantes. Dans l'application Paramètres système, vous verrez de nouveaux boutons rapides pour des éléments tels que le Bluetooth et le Wi-Fi directement dans la barre latérale. Cela est possible, car les pages des Paramètres système utilisent KCModuleData pour exporter des actions. Vous pouvez donc vous attendre à ce que d'autres pages bénéficient de cette fonctionnalité à l'avenir.
Lorsque vous essayez d'installer un Flatpak à partir d'un site Web tel que Flathub dans la version 6.5, Discover prend désormais correctement en charge les URL "flatpak+https://", ce qui permet leur ouverture automatique. Selon les notes de version, la version 6.5 de KDE Plasma introduit également une politique d'activation des fenêtres beaucoup plus stricte sur Wayland afin d'empêcher les applications de voler votre attention de manière impolie.
Vous pouvez désormais voir les réseaux sans fil détectés directement sur la page des paramètres système correspondante, où vous pouvez également vous y connecter. Une autre fonctionnalité notable de la version 6.5 est que les raccourcis permettant de déplacer une fenêtre vers un autre bureau virtuel sont désormais affichés dans le menu contextuel de la barre de titre de la fenêtre. Plasma 6.4.5 devrait apporter les correctifs de bogue suivants :
- le plantage qui peut se produire lors de l'ouverture de l'historique des notifications ;
- le fait de faire glisser l'icône d'une application Flatpak depuis le lanceur Kickoff ou le gestionnaire de tâches déplace incorrectement le fichier de bureau de l'application au lieu de créer une copie ;
- sélectionner « Copier » lors du glissement d'une application Flatpak vers le bureau produit un fichier corrompu ;
- les icônes du bureau se déplacent d'elles-mêmes, en particulier avec plusieurs écrans ou près de panneaux verticaux ;
- les aperçus des thèmes du gestionnaire de tâches utilisent un jeu de couleurs incorrect.
KDE Plasma 6.4.4, publié le 5 août 2025, en apporte quelques-unes, comme la correction d'un bug visuel dans le champ de recherche du menu des applications Kicker et la possibilité de faire défiler correctement la page Tablette des paramètres système. Plasma 6.4.5 sortira le 9 du mois prochain.
