Envoyé par résumé de l'étude Envoyé par

Tout au long de leur cycle de vie, les systèmes logiciels open source attirent naturellement de nouveaux contributeurs et perdent des contributeurs existants. Cependant, tous les contributeurs OSS ne sont pas égaux, car certains contributeurs au sein d'un projet possèdent des connaissances et une expertise significatives du code source (c'est-à-dire les développeurs principaux).



Lorsqu'on examine la capacité des projets à attirer de nouveaux contributeurs et la fréquence à laquelle un projet perd des contributeurs, il est donc important de tenir compte de l'expertise des contributeurs. Les développeurs principaux étant essentiels à la pérennité des projets, nous cherchons donc à déterminer si les projets OSS peuvent attirer de nouveaux développeurs principaux et à quelle fréquence les projets OSS perdent des développeurs principaux.



Afin d'étudier les modèles de contribution des développeurs principaux, nous calculons le facteur camion (ou facteur bus) de plus de 36 000 projets OSS afin d'étudier la fréquence à laquelle les développeurs TF rejoignent ou abandonnent les projets OSS. Nous constatons que 89 % des projets étudiés ont perdu leur équipe de développement principale au moins une fois.



Nos résultats montrent également que dans 70 % des cas, l'abandon d'un projet survient au cours des trois premières années de son existence. Nous constatons également que la plupart des projets OSS dépendent d'un seul développeur principal pour maintenir les activités de développement. Enfin, nous constatons que seuls 27 % des projets abandonnés ont réussi à attirer au moins un nouveau développeur TF. Notre analyse montre qu'il n'est pas rare que les projets OSS perdent leur équipe de développement principale initiale.



Cela s'explique probablement par le fait que la plupart des projets OSS dépendent d'un seul développeur principal pour maintenir les activités de développement. La première année de développement est cruciale pour les projets OSS, car c'est à ce moment-là qu'ils risquent le plus de perdre leur(s) développeur(s) principal(aux). De plus, les projets qui perdent leur(s) développeur(s) principal(aux) dès le début semblent moins susceptibles de survivre à cet événement que les projets qui ont perdu leur(s) développeur(s) principal(aux) plus tard au cours de leur vie.