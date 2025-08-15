CodeWeavers publie CrossOver 25.1, une mise à jour qui améliore la stabilité de Microsoft Office sous Linux, affine l'expérience de jeu sur macOS, Linux et ChromeOS, et bien plus encore



CrossOver est un logiciel commercial et propriétaire développé par l'entreprise CodeWeavers, permettant d'exécuter de nombreuses applications et plugins créés pour Microsoft Windows, sur les systèmes d'exploitation Linux, macOS et ChromeOS grâce à une couche de compatibilité. CrossOver est une version reconfigurée et propriétaire de Wine, une couche de compatibilité Windows open-source, auquel il ajoute divers patchs de compatibilité, une configuration évoluée, une intégration propre aux environnements Gnome et KDE, et des capacités de virtualisation.CodeWeavers a récemment publié CrossOver 25.1, qui permet aux utilisateurs de macOS, Linux et ChromeOS d'exécuter plus facilement des programmes et des jeux Windows sur leurs appareils. La mise à jour vise à la fois la productivité et les jeux. Les utilisateurs d'Office 365 bénéficient de la résolution des problèmes de connexion à Outlook, et la stabilité d'Office 2016 a été améliorée pour les utilisateurs de Linux.Suite à ces améliorations de stabilité, CrossOver 25.1 corrige les récents problèmes de lanceurs en résolvant la compatibilité avec les plateformes EA et Ubisoft après leurs récentes mises à jour. Pour les joueurs utilisant des manettes, la version résout divers problèmes de compatibilité, notamment des problèmes avec les manettes Xbox filaires et certains modèles 8BitDo Pro.En complément de ces changements, la base de données de compatibilité a été mise à jour, ce qui a permis d'améliorer la fonction de détection automatique, de sorte que davantage de jeux peuvent être lancés dès leur sortie de la boîte. Les utilisateurs de Steam remarqueront également que des corrections ont été apportées à des problèmes de connexion antérieurs, et que les téléchargements qui se bloquaient avec l'activation de msync devraient désormais s'achever avec succès. Ces mises à jour visent à étendre l'utilisation de CrossOver à un plus grand nombre d'applications Windows et de scénarios de jeu sur toutes les plateformes prises en charge.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous les nouveautés de CrossOver 25.1 utiles et intéressantes ?Avez-vous déjà utilisé cet outil ou un outil similaire pour votre usage, et si oui, qu'en pensez-vous ?