L'IA s'immisce dans le noyau Linux : innovation nécessaire ou bombe à retardement pour l'écosystème numérique mondial ? Certaines voix s'élèvent pour demander une politique officielle d'urgence

Certaines voix s'élèvent pour demander une politique officielle durgence
Lintelligence artificielle simmisce dans tous les recoins de linformatique : assistants virtuels, génération de code, détection de menaces, automatisation de la maintenance logicielle Désormais, même le noyau Linux, considéré comme lune des pièces de code les plus critiques au monde, est concerné. Mais cette intrusion soulève des interrogations fondamentales : faut-il encadrer lusage de lIA avant quelle ne fragilise le socle de notre infrastructure numérique ?
Pour comprendre limportance du sujet, rappelons que le noyau Linux est le cur du système dexploitation Linux, chargé de gérer la mémoire, les processus, les pilotes matériels et la sécurité. Ce noyau équipe non seulement des millions de serveurs, mais aussi Android, les routeurs, les objets connectés, les supercalculateurs et une bonne partie du cloud mondial. Sa stabilité et sa sécurité sont donc cruciales : une faille dans Linux peut affecter la planète entière.
Larrivée discrète de lIA via AUTOSEL
Depuis des années, le processus de stabilisation du noyau Linux repose sur des mainteneurs expérimentés qui décident quels correctifs appliquer aux branches dites stables. Pour les aider, un outil baptisé AUTOSEL a été développé. Sa mission : sélectionner automatiquement des correctifs pertinents en se basant sur des modèles statistiques.
Dans un discours prononcé lors du sommet Open Source Summit 2025 en Amérique du Nord, Sasha Levin, hacker du noyau Linux et ingénieur émérite chez Nvidia, a cité l'exemple d'un petit correctif en amont apporté à git-resolve dans le noyau Linux 6.16. Cet outil résout les problèmes liés aux identifiants de commit incomplets ou incorrects, un problème mineur mais gênant pour les principaux responsables de la maintenance. Levin a utilisé l'IA pour écrire l'intégralité de la routine : « La seule chose que j'ai faite, c'est de revoir le code et de le tester pour m'assurer qu'il fonctionnait. »
Cependant, il a averti : « C'est un excellent exemple de ce que font actuellement les LLM. Vous leur confiez une petite tâche bien définie, et ils s'en chargent. Et vous remarquez que ce patch n'est pas du genre "Hé, LLM, va m'écrire un pilote pour mon nouveau matériel". Au contraire, il est très spécifique : "convertis ce hachage particulier pour utiliser notre API standard". »
Levin a déclaré qu'un autre avantage de l'IA est que « pour ceux d'entre nous qui ne sont pas de langue maternelle anglaise, elle aide également à rédiger un bon message de commit. C'est un problème courant dans le monde du noyau, où il est parfois plus difficile de rédiger le message de commit que d'écrire le changement de code, et cela aide vraiment à surmonter les barrières linguistiques. »
Pour l'avenir, Levin a suggéré que les LLM pourraient être formés pour devenir de bons assistants des mainteneurs Linux : « Nous pouvons enseigner à l'IA les modèles spécifiques au noyau. Nous montrons des exemples tirés de notre base de code pour expliquer comment les choses sont faites. Cela signifie également qu'en l'ancrant dans notre base de code du noyau, nous pouvons faire en sorte que l'IA explique chaque décision et nous pouvons la retracer à partir d'exemples historiques. »
En outre, il a déclaré que les LLM peuvent être connectés directement à l'arborescence Git du noyau Linux, de sorte que « l'IA peut aller de l'avant et essayer d'apprendre des choses sur le dépôt Git toute seule ».
L'IA pour les ingénieurs noyau : intervention de Sacha Levin
C'est là qu'intervient la dernière version de l'outil AUTOSEL du noyau Linux
Mais récemment, AUTOSEL a évolué. Il sappuie désormais sur des techniques dIA avancées, notamment les embeddings, qui permettent danalyser le sens du code et des commentaires. Lidée est séduisante : accélérer la sélection de correctifs en laissant lIA repérer ceux qui semblent les plus utiles et les plus sûrs.
Envoyé par Sasha Levin
Les avantages mis en avant
La dernière version de l'outil AUTOSEL pour le noyau Linux, basé sur l'IA, analyse donc automatiquement les commits du noyau Linux afin de déterminer s'ils doivent être rétroportés vers des arborescences de noyau stables. L'outil examine les messages de commit, les modifications de code et les modèles historiques de rétroportage afin de formuler des recommandations intelligentes.
James Bottomley, responsable senior de la maintenance du noyau Linux et ingénieur émérite chez IBM Research, a expliqué pourquoi cette approche constitue une bonne utilisation de l'IA dans un message publié sur la liste de diffusion Linux Kernel Mailing List : « Si vous y réfléchissez bien, l'historique git contient le chemin d'accès exact entre l'endroit où le correctif a été appliqué et l'endroit où vous souhaitez l'appliquer. Il s'agit d'un ensemble de données fini avec lequel les LLM peuvent être formés pour fonctionner correctement. »
Il a poursuivi : « Les humains ne regardent pas le chemin du patch (ou utilisent quelque chose de général comme un scan de plage). L'IA peut être suffisamment patiente pour tout passer en revue. »
De plus, AUTOSEL est désormais utilisé pour repérer les modifications de code qui corrigent les failles de sécurité CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) de Linux. Étant donné que dans Linux, presque tous les bogues peuvent constituer une faille de sécurité, le suivi de ces commits peut être un travail fastidieux. Pour suivre ces commits, les responsables de la maintenance du noyau utilisaient de nombreux « scripts Bash hacky ». Aujourd'hui, les LLM utilisent la génération augmentée par récupération (RAG) pour récupérer les dépôts Git et la documentation du noyau, apprendre l'historique des correctifs et réduire les hallucinations.
Avant de pointer les dangers, il faut reconnaître les bénéfices potentiels :
- Gain de temps pour les mainteneurs : avec des milliers de correctifs proposés chaque mois, une aide automatisée permet de réduire la charge de travail.
- Capacité danalyse élargie : lIA peut repérer des motifs ou des similarités dans le code que lil humain manquerait.
- Ouverture à de nouveaux contributeurs : des développeurs moins expérimentés peuvent sappuyer sur lIA pour proposer des correctifs valides.
- Réduction des oublis : certains correctifs importants passent parfois entre les mailles du filet humain. Une IA peut aider à éviter cela.
En théorie, tout cela semble bénéfique. Mais en pratique, les inquiétudes saccumulent.
Les inquiétudes : code fragile, surcharge humaine et opacité
Du code qui « a lair correct » mais ne lest pas forcément
Les modèles dIA sont experts pour produire du code qui semble logique et bien formaté. Mais ce vernis cache souvent des erreurs subtiles, difficiles à détecter en revue. Dans un environnement aussi sensible que le noyau Linux, une petite erreur peut avoir des conséquences colossales, allant du bogue à la faille de sécurité exploitable.
La surcharge des mainteneurs
Si lIA permet de générer ou de recommander des correctifs plus rapidement, cela signifie aussi que le volume global augmente. Résultat : les mainteneurs doivent passer plus de temps à examiner des propositions, dont certaines sont de mauvaise qualité (AI slop). Autrement dit, lIA risque de transformer un problème de rareté (pas assez dyeux humains) en problème dabondance toxique (trop de propositions inutiles).
Le manque de compréhension humaine
Un point crucial : dans lopen source, lauteur dun correctif doit être capable dexpliquer pourquoi il a écrit ce code. Or, si un développeur se contente de soumettre ce que ChatGPT ou un modèle similaire lui a fourni, il na parfois aucune idée de la logique sous-jacente. Cela remet en cause un principe de base de la communauté Linux : la transparence et la responsabilité de chaque contribution.
Sécurité : un nouveau talon dAchille
Des études récentes montrent que le code généré par IA comporte davantage de vulnérabilités que celui écrit par des humains, en raison dun raisonnement parfois superficiel. Intégrer de tels correctifs sans garde-fous reviendrait à ouvrir une porte dérobée potentielle dans lun des systèmes les plus utilisés au monde.
Vers une politique officielle de lIA dans Linux
Face à ces risques, plusieurs voix dans la communauté appellent à la mise en place dune politique claire et officielle concernant lusage de lIA.
Parmi les pistes évoquées :
- Étiquetage obligatoire : tout correctif assisté ou généré par IA doit être signalé comme tel.
- Revue renforcée : ces correctifs doivent passer par un processus de vérification plus strict, avec davantage de tests automatisés.
- Quota ou filtrage : limiter les soumissions pour éviter la saturation par du « bruit » généré par IA.
- Responsabilisation : lauteur doit rester capable dexpliquer la logique du correctif, même sil sest appuyé sur une machine.
Ces mesures ne visent pas à bannir lIA, mais à lencadrer intelligemment, pour protéger lintégrité du noyau.
Jiří Kosina, développeur Linux en chef chez SUSE, a proposé sur la liste de diffusion LKML que les développeurs du noyau s'accordent sur une méthode permettant d'indiquer quel LLM a généré quel code et qui est responsable de ce correctif.
Les responsables de la maintenance s'accordent à dire que Linux a besoin d'une politique officielle pour traiter ces questions. Steven Rostedt, développeur senior du noyau Linux et ingénieur logiciel chez Google, travaille actuellement sur la première ébauche d'un document officiel relatif à la politique du noyau en matière d'IA. Cette ébauche sera présentée lors de la Linux Plumbers Conference qui se tiendra plus tard cette année.
Outre la capacité ou non d'une IA à écrire du code, cette transition comporte un autre aspect : le statut des droits d'auteur du code produit par l'IA. Comme l'a déclaré Levin dans une proposition, « Le noyau Linux est sous licence GPL-2.0 avec une exception pour les appels système. Les agents de codage DOIVENT respecter cette règle de licence sans exception. Tout code fourni doit être compatible avec cette licence. » C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, car le statut des droits d'auteur du code dérivé de l'IA reste une question ouverte.
Nous sommes déjà confrontés à ce genre de « dérapage » aujourd'hui, où l'IA a rendu extrêmement facile pour les personnes qui n'y connaissent rien de soumettre des correctifs AI slop aux développeurs. C'est le cas par exemple au sein du projet cURL, Daniel Stenberg l'a expliqué lors d'une Keynote au FrOSCon 2025 du 16 août 2025
Conclusion : innover sans perdre la confiance
Le débat ne se limite pas au noyau Linux. Il sinscrit dans une discussion plus large sur la place de lIA dans le développement logiciel. Faut-il considérer lIA comme un simple assistant, un outil de productivité, ou lui confier de véritables responsabilités ? Comment assurer la traçabilité, la qualité et la sécurité ?
Ces interrogations sont valables pour toutes les communautés open source, mais aussi pour les entreprises qui intègrent du code généré par IA dans leurs produits.
Larrivée de lIA dans le noyau Linux illustre bien le dilemme actuel de linformatique : comment profiter de la puissance des machines sans sacrifier la rigueur humaine ? Il ne fait aucun doute que lIA va jouer un rôle croissant dans le développement logiciel. Mais dans un projet aussi critique que Linux, la confiance, la transparence et la sécurité doivent primer.
Une politique officielle claire, combinant innovation et prudence, sera la clé pour que le noyau Linux reste ce quil a toujours été : un socle fiable et universel, au service du numérique mondial.
Sources : AUTOSEL : Classificateur stable de rétroportage du noyau Linux moderne alimenté par l'IA, une nouvelle version d'AUTOSEL, Sasha Levin, James Bottomley, AI slop attacks on the curl project, vidéos dans le texte
