La Fondation Linux avertit que l'Europe risque de prendre du retard sans une stratégie open source plus forte, dans son rapport 2025 World of Open Source Europe

La Linux Foundation a publié le rapport 2025 World of Open Source Europe Report, qui décrit l'open source comme un avantage stratégique pour l'Europe, mais avertit que l'absence de stratégie cohérente, d'adhésion des dirigeants et d'alignement des politiques pourrait freiner le continent. Il révèle que l'open source est non seulement largement adopté, mais qu'il est également devenu essentiel à la souveraineté numérique de l'Europe.
La Linux Foundation a publié le rapport 2025 World of Open Source Europe Report, qui décrit l'open source comme un avantage stratégique pour l'Europe, mais avertit que l'absence de stratégie cohérente, d'adhésion des dirigeants et d'alignement des politiques pourrait freiner le continent. Présenté lors de l'Open Source Summit Europe, ce rapport s'appuie sur les observations de plus de 300 responsables informatiques.
Il révèle que l'open source est non seulement largement adopté, mais qu'il est également devenu essentiel à la souveraineté numérique de l'Europe. Malgré cela, l'étude met en garde contre le fait que sans investissements plus importants, un engagement plus fort de la part des dirigeants et des cadres politiques encourageant l'innovation, l'Europe risque de ne pas exploiter pleinement son potentiel pour devenir leader mondial de l'innovation ouverte.
« Avec l'évolution des politiques et des réglementations européennes, les communautés et les écosystèmes open source sont confrontés à un moment critique de transformation », a déclaré Gabriele Columbro, directeur général de la Linux Foundation Europe. « Le rapport 2025 World of Open Source Europe réaffirme que les secteurs public et privé européens reconnaissent massivement la valeur de l'open source, non seulement comme vecteur d'innovation et d'indépendance vis-à-vis des fournisseurs, mais aussi comme fondement de la souveraineté numérique et des opportunités économiques. Cependant, sans investissements stratégiques adaptés, sans l'engagement des dirigeants et sans un climat favorable à l'entrepreneuriat, l'Europe risque de passer à côté de l'opportunité de tirer parti du patrimoine numérique mondial comme outil le plus puissant pour atteindre l'autonomie numérique et être compétitive dans le paysage technologique mondial. »
Adoption de l'open source
Les niveaux d'adoption sont élevés dans toute l'Europe. Les systèmes d'exploitation sont la technologie open source la plus utilisée (64 %), suivis par les technologies cloud et conteneurisées (55 %), le développement web et d'applications (54 %) et l'IA et l'apprentissage automatique (41 %). Plus de 90 % des organisations ont déclaré que l'open source leur apportait une valeur ajoutée durable ou croissante, ce qui indique que l'accent doit désormais être mis non plus sur la simple adoption d'outils, mais sur l'excellence opérationnelle.
Selon l'enquête, 75 % des personnes interrogées estiment que l'open source permet de produire des logiciels de meilleure qualité, tandis que 69 % affirment qu'il améliore la compétitivité. Les gains de productivité sont considérés comme le principal avantage par 63 % des personnes interrogées, suivis par la réduction de la dépendance vis-à-vis des fournisseurs (62 %) et la baisse des coûts de possession des logiciels (58 %). Pour l'avenir, 58 % des organisations affirment que l'innovation bénéficiera le plus d'une augmentation des investissements, 38 % donnant la priorité à l'IA et à l'apprentissage automatique comme domaines à soutenir.
L'environnement géopolitique remodèle également les perceptions. L'open source est passé d'un choix technique à un levier stratégique pour la souveraineté. Certains experts appellent à la création d'une agence technologique souveraine au niveau de l'UE afin de financer la maintenance des logiciels open source critiques. Les mises à jour de la loi sur la cyber-résilience et de la loi sur l'IA démontrent déjà le rôle que joue la réglementation dans l'équilibre entre innovation et responsabilité.
« Les avantages de l'open source comprennent la normalisation, l'innovation collaborative et communautaire, la rentabilité, la mise sur le marché plus rapide grâce à un déploiement accéléré, et il apporte également une réponse aux défis géopolitiques auxquels nous sommes confrontés », a déclaré Philippe Ensarguet, vice-président de l'ingénierie chez Orange et membre du conseil d'administration de la Linux Foundation Europe. « Si vous dépendez de fournisseurs spécifiques, vous pourriez courir un risque, et l'une des façons de l'atténuer est de vous concentrer sur l'open source. »
Malgré un taux d'adoption élevé, des lacunes subsistent dans la manière dont les organisations abordent l'open source de manière stratégique. Seules 34 % des organisations européennes ont une stratégie open source formelle et seulement 22 % ont mis en place des bureaux dédiés aux programmes open source. Ces deux chiffres sont inférieurs aux moyennes mondiales. L'engagement au niveau de la direction est également à la traîne, les cadres supérieurs étant moins nombreux à reconnaître la valeur à long terme de l'open source que leurs employés qui le mettent directement en uvre.
« Les réponses à l'enquête montrent clairement que l'écosystème open source européen regorge de talents et bénéficie d'une adoption technique importante, mais qu'il est encore en phase de maturation en termes d'engagement stratégique », a déclaré Hilary Carter, vice-présidente senior de la recherche à la Linux Foundation. « Le leadership technologique et l'innovation soutenue de l'Europe dépendent de la réduction de cet écart de maturité grâce à des actions délibérées et bien financées et à un soutien descendant en faveur des logiciels open source. »
Source : Rapport 2025 World of Open Source Europe
Et vous ?
Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?
Quel est votre avis sur la stratégie open source de l'Europe ?
Voir aussi :
L'open source contribue à hauteur de 95 Mds à la puissance économique de l'UE, selon une étude de l'OFE qui estime que l'UE « tire un bénéfice considérable » de sa participation dans l'open source
Cloud souverain : l'Europe se fait-elle duper par un cheval de Troie signé Amazon, Google et Microsoft ? Tuta parle d'un «sovereign washing», une stratégie pour conserver leur mainmise sur les données en UE
Le produit open source est un outil de marketing, et souvent les programmeurs open source travaillent gratuitement pour enrichir les grandes entreprises technologiques, par Robert Vitonsky
Vous avez lu gratuitement 536 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.