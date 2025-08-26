La Fondation Linux avertit que l'Europe risque de prendre du retard sans une stratégie open source plus forte, dans son rapport 2025 World of Open Source Europe



La Linux Foundation a publié le rapport 2025 World of Open Source Europe Report, qui décrit l'open source comme un avantage stratégique pour l'Europe, mais avertit que l'absence de stratégie cohérente, d'adhésion des dirigeants et d'alignement des politiques pourrait freiner le continent. Présenté lors de l'Open Source Summit Europe, ce rapport s'appuie sur les observations de plus de 300 responsables informatiques.Il révèle que l'open source est non seulement largement adopté, mais qu'il est également devenu essentiel à la souveraineté numérique de l'Europe. Malgré cela, l'étude met en garde contre le fait que sans investissements plus importants, un engagement plus fort de la part des dirigeants et des cadres politiques encourageant l'innovation, l'Europe risque de ne pas exploiter pleinement son potentiel pour devenir leader mondial de l'innovation ouverte.», a déclaré Gabriele Columbro, directeur général de la Linux Foundation Europe. «Les niveaux d'adoption sont élevés dans toute l'Europe. Les systèmes d'exploitation sont la technologie open source la plus utilisée (64 %), suivis par les technologies cloud et conteneurisées (55 %), le développement web et d'applications (54 %) et l'IA et l'apprentissage automatique (41 %). Plus de 90 % des organisations ont déclaré que l'open source leur apportait une valeur ajoutée durable ou croissante, ce qui indique que l'accent doit désormais être mis non plus sur la simple adoption d'outils, mais sur l'excellence opérationnelle.Selon l'enquête, 75 % des personnes interrogées estiment que l'open source permet de produire des logiciels de meilleure qualité, tandis que 69 % affirment qu'il améliore la compétitivité. Les gains de productivité sont considérés comme le principal avantage par 63 % des personnes interrogées, suivis par la réduction de la dépendance vis-à-vis des fournisseurs (62 %) et la baisse des coûts de possession des logiciels (58 %). Pour l'avenir, 58 % des organisations affirment que l'innovation bénéficiera le plus d'une augmentation des investissements, 38 % donnant la priorité à l'IA et à l'apprentissage automatique comme domaines à soutenir.L'environnement géopolitique remodèle également les perceptions. L'open source est passé d'un choix technique à un levier stratégique pour la souveraineté. Certains experts appellent à la création d'une agence technologique souveraine au niveau de l'UE afin de financer la maintenance des logiciels open source critiques. Les mises à jour de la loi sur la cyber-résilience et de la loi sur l'IA démontrent déjà le rôle que joue la réglementation dans l'équilibre entre innovation et responsabilité.», a déclaré Philippe Ensarguet, vice-président de l'ingénierie chez Orange et membre du conseil d'administration de la Linux Foundation Europe. «Malgré un taux d'adoption élevé, des lacunes subsistent dans la manière dont les organisations abordent l'open source de manière stratégique. Seules 34 % des organisations européennes ont une stratégie open source formelle et seulement 22 % ont mis en place des bureaux dédiés aux programmes open source. Ces deux chiffres sont inférieurs aux moyennes mondiales. L'engagement au niveau de la direction est également à la traîne, les cadres supérieurs étant moins nombreux à reconnaître la valeur à long terme de l'open source que leurs employés qui le mettent directement en uvre.», a déclaré Hilary Carter, vice-présidente senior de la recherche à la Linux Foundation. «Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur la stratégie open source de l'Europe ?