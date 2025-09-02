Arnd Bergmann : aucun produit moderne ne justifie encore le recours au 32 bits. Pour le responsable général de la compatibilité architecturale dans le noyau Linux, le temps est venu de parler de sa suppression

pour le responsable général de la compatibilité architecturale dans le noyau Linux, le temps est venu de parler de sa suppression
Pendant des décennies, le 32 bits a incarné la norme dans lunivers informatique. Le noyau Linux, né au début des années 1990 sur des processeurs 386, a grandi en même temps que larchitecture IA-32 et ses dérivés. Pendant longtemps, lidée même de porter Linux sur une machine 64 bits paraissait exotique, réservée aux stations de travail haut de gamme ou aux serveurs.
Mais lévolution de la micro-informatique a radicalement changé la donne. Dès le milieu des années 2000, ladoption massive du 64 bits par les processeurs x86-64 dAMD puis dIntel a déplacé le centre de gravité du développement. Aujourdhui, le 32 bits vit dans une sorte de crépuscule, toléré pour des raisons de compatibilité ou de niches industrielles, mais de plus en plus perçu comme un poids mort.
Le 32 bits a longtemps été le socle de linformatique moderne. Lorsque Linus Torvalds publiait les premières versions de son noyau en 1991, il ciblait naturellement les processeurs Intel 386, architecture reine du moment. Pendant plus dune décennie, lécosystème Linux sest bâti sur cette base, accompagnant lessor des PC de bureau, des serveurs et plus tard des systèmes embarqués. Mais trois décennies plus tard, le constat est sans appel : le 32 bits est devenu un héritage encombrant, coûteux à maintenir et de plus en plus marginalisé par lessor massif du 64 bits.
Arnd Bergmann, mainteneur de la compatibilité architecturale dans le noyau Linux, a récemment exposé cette réalité sans détour lors de lOpen Source Summit Europe 2025 : aucun produit moderne ne justifie encore le recours au 32 bits. La seule raison de le garder en vie est de continuer à supporter du matériel ancien ou des logiciels figés.
Une obsolescence évidente mais pas uniforme
Dans le domaine du poste de travail et des serveurs, la question est réglée depuis longtemps. Les systèmes Unix avaient migré vers le 64 bits dès les années 1990, suivis par Linux au début des années 2000. Même les téléphones et tablettes ont franchi le pas il y a déjà une dizaine dannées. Dans ces univers, maintenir du 32 bits est un anachronisme.
Mais le monde Linux ne se limite pas aux machines de bureau. Dans lembarqué, la situation est plus nuancée. Près de 90 % de ces systèmes reposent encore sur des processeurs ARM, et une large proportion dentre eux tournent toujours sur ARMv7, une architecture 32 bits. Ce nest que récemment que le nombre de cartes ARMv8 (64 bits) supportées dans le noyau a dépassé celui des cartes ARMv7. Dautres architectures 32 bits persistent encore, comme OpenRISC, Xtensa, ou SPARC/Leon, mais elles sont systématiquement remplacées par RISC-V dans les nouveaux projets.
Le coût caché du maintien
Si la communauté Linux envisage sérieusement de tourner la page du 32 bits, ce nest pas seulement pour des raisons idéologiques. Cest avant tout une question de coûts et de complexité. Chaque évolution du noyau (quil sagisse de sécurité, de gestion mémoire ou de virtualisation) doit tenir compte des contraintes du 32 bits.
Le point le plus douloureux concerne la gestion de la mémoire. Les systèmes 32 bits ne peuvent adresser que 4 Go de RAM, et au-delà de 800 Mo, le noyau doit recourir à des mécanismes complexes appelés « high memory ». Or, ce code est devenu un véritable casse-tête pour les développeurs, introduisant bogues et dettes techniques. Des solutions alternatives, comme le modèle « densemem » ou lutilisation de zram pour exploiter de la mémoire au-delà des limites natives, sont à létude, mais rien ne compense réellement lélégance et la puissance dun noyau 64 bits.
Des échéances déjà posées
Certaines dates sont déjà dans le viseur. Le support de la mémoire haute devrait être abandonné dici 2027, et celui des processeurs sans unité de gestion mémoire (nommu), comme certains Cortex-M, devrait suivre vers 2028. En revanche, ARMv7 bénéficiera encore dun sursis dau moins dix ans, car de nouvelles cartes embarquées continuent dêtre produites avec ces processeurs.
Mais tout le reste disparaîtra plus rapidement. Les processeurs i486, par exemple, ne sont plus vraiment utilisables dans les noyaux récents et ne subsistent que par inertie. Les vieilles générations dARM, comme les ARMv4 ou certains ARMv6, compliquent inutilement le code et devraient être supprimées.
Le spectre de lan 2038
À cette équation sajoute un problème bien connu : le bogue de lan 2038. Les systèmes 32 bits représentent le talon dAchille de ce bogue lié au débordement de la variable time_t. Si le noyau et les bibliothèques C principales (glibc, musl) ont été corrigés, des milliers de logiciels tiers ne le sont toujours pas. Selon Arnd Bergmann, la moitié des applications utilisant futex() sont encore incapables de gérer correctement le temps après 2038. Dans ces conditions, il estime quaucun système 32 bits de bureau ne survivra à cette échéance.
Une transition inévitable
Un membre du public a demandé comment les développeurs savent si un processeur est toujours utilisé ou non. Bergmann a reconnu que cela pouvait être une question difficile. Pour la prise en charge x86, il a consulté de nombreuses anciennes pages web afin de dresser une liste des systèmes existants, puis a montré que chacun de ces systèmes était déjà défectueux dans les noyaux actuels pour d'autres raisons ; l'absence de plaintes indiquait qu'il n'y avait pas d'utilisateurs. Pour les autres, il est nécessaire de fouiller dans l'historique Git, de voir quels types de modifications sont apportées et de demander aux développeurs qui ont travaillé sur le code ; ce sont eux qui savent qui utilise cette prise en charge.
Quoiqu'il en soit, la trajectoire est claire : le 32 bits dans Linux entre dans sa phase terminale. Il continuera dexister pour des niches industrielles, des produits embarqués à longue durée de vie ou pour quelques passionnés dinformatique rétro, mais son avenir est limité. La philosophie qui guide la communauté kernel est pragmatique : maintenir ce qui est encore utilisé, isoler le code pour ne pas freiner les évolutions majeures, et supprimer dès que possible ce qui na plus dusagers réels.
Il ne sagit pas dun deuil, mais plutôt de la fin naturelle dun cycle. Le 32 bits a permis à Linux de naître, de croître et de conquérir des pans entiers de lindustrie. Son retrait progressif signe la maturité dun écosystème désormais tourné vers lavenir, dominé par le 64 bits et porté par lessor du RISC-V.
Sources : Open Source Summit, LWN
Et vous ?
Les systèmes embarqués basés sur ARMv7 ou dautres 32 bits justifient-ils encore à eux seuls le maintien du support dans le noyau principal ?
Ne serait-il pas plus efficace que les industriels embarqués gèrent eux-mêmes des noyaux spécialisés, plutôt que dimposer ce poids à lensemble de la communauté ?
À partir de quel seuil dutilisateurs ou de matériel en circulation une architecture peut-elle être considérée comme « officiellement morte » dans Linux ?
Le maintien du 32 bits ralentit-il réellement lévolution du noyau Linux ou bien son impact est-il marginal face aux autres dettes techniques ?
Faut-il isoler le code 32 bits dans des branches spécifiques, à limage de ce qui se fait pour certaines architectures exotiques, plutôt que de le maintenir dans le tronc principal ?
Labandon du support mémoire haute (high memory) en 2027 sera-t-il une libération pour les développeurs, ou au contraire une perte pour certaines niches encore dépendantes ?
