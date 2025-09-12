Envoyé par Linus Torvalds Envoyé par

Et bon sang, cette modification contient cet argument prometteur « Link : » qui, je l'espérais, expliquerait pourquoi cette modification inutile existe, mais COMME TOUJOURS, ce lien n'a fait que me faire perdre mon temps en renvoyant vers les mêmes informations qui étaient déjà là.



J'espérais qu'il renverrait vers un rapport d'erreur ou quelque chose qui expliquerait pourquoi ma réaction initiale était erronée.



Arrêtez avec ces conneries. Arrêtez d'ajouter des arguments Link inutiles qui font perdre du temps aux gens.



Ajoutez le lien s'il contient des informations SUPPLÉMENTAIRES.



Bon sang, je déteste vraiment ces liens inutiles. J'adore voir des liens utiles, mais 99 % des liens que je vois ne renvoient qu'à des conneries stupides et inutiles, et cela ne fait que me faire perdre mon temps. ENCORE.



Je n'ai donc pas retiré cela, je suis agacé de devoir même regarder cela, et si vous vous attendez vraiment à ce que je retire cela, je veux une vraie explication et pas un lien inutile.



Oui, je suis grincheux. J'ai l'impression que mon travail principal - en fait mon seul travail - consiste à essayer de donner un sens aux demandes de retrait, et c'est pourquoi je déteste absolument ces choses qui sont ajoutées automatiquement et qui ne font que rendre mon travail plus difficile.