Le noyau Linux 6.17 est officiellement disponible avec des gains pour les ordinateurs portables Intel/AMD, des améliorations en matière de stockage et de réseau, ainsi qu'une latence réduite

Le noyau Linux 6.17 est désormais disponible, comme l'a annoncé Linus Torvalds lui-même. Il offre une prise en charge matérielle améliorée grâce à des pilotes nouveaux et mis à jour, des améliorations apportées aux systèmes de fichiers et aux réseaux, et bien plus encore. Ce noyau équipera Ubuntu 25.10 et d'autres distributions Linux à venir.
Linux est une famille de systèmes d'exploitation open source de type Unix basés sur le noyau Linux, un noyau de système d'exploitation lancé pour la première fois le 17 septembre 1991 par Linus Torvalds. Linux est généralement fourni sous forme de distribution Linux (distro), qui comprend le noyau et les logiciels et bibliothèques système associés, dont la plupart sont fournis par des tiers, afin de créer un système d'exploitation complet, conçu comme un clone d'Unix et publié sous licence GPL copyleft.
La version officielle du noyau Linux 6.17 apporte de nombreuses améliorations matérielles et système. Toutefois, dans le cadre de ses travaux sur cette version, Linus Torvalds a récemment rejeté un ensemble de correctifs RISC-V proposés par un ingénieur de Google, les jugeant « indésirables » en raison de leur mauvaise qualité et de leur retard par rapport à la fenêtre de fusion. Ces mises à jour seront donc reportées à la version 6.18.
La récente mise à jour du noyau Linux apporte une prise en charge graphique Xe3 prête à l'emploi pour les ordinateurs portables Intel « Panther Lake » et une intégration correcte de la webcam pour les modèles « Lunar Lake » via le pilote IPU7. Les utilisateurs d'ordinateurs portables AMD bénéficient de SmartMux, qui permet la commutation graphique automatique pour une meilleure efficacité énergétique. Les contrôles unifiés des vecteurs d'attaque facilitent désormais la gestion des vulnérabilités du processeur telles que Spectre et Meltdown en consolidant les options d'atténuation, tandis que les nouvelles règles AppArmor étendent le contrôle à l'accès aux sockets AF_UNIX. Les correctifs live sont désormais pris en charge sur les systèmes ARM64, et ARM bénéficie désormais de la prise en charge de l'extension BRBE (Branch Record Buffer Extension).
Mise en réseau et stockage
En matière de mise en réseau et de stockage, l'ajout du contrôle de congestion DualPI2 réduit la latence pour les jeux, le streaming et les charges de travail en temps réel. La longévité des SSD est améliorée grâce à la prise en charge efficace du zero-writing pour les disques NVMe et SCSI, tandis que le système de fichiers EXT4 bénéficie d'une allocation de blocs évolutive pour de meilleures performances d'E/S.
Les nouvelles politiques de planification abandonnent la prise en charge des processeurs uniques, normalisant ainsi le fonctionnement multicur, et l'exécution par proxy contribue à atténuer l'inversion de priorité dans les applications de bureau. Parmi les autres modifications apportées au réseau, on peut citer les améliorations du TCP multipath avec l'option TCP_MAXSEG et les contrôles de transfert par interface pour IPv6.
Compatibilité matérielle et disponibilité
La compatibilité matérielle s'étend encore davantage avec la prise en charge des appareils portables Lenovo Legion Go, des Mac Apple M1/M2 avec redémarrage approprié, de l'ASUS Zenbook A14 Snapdragon X1 Plus/Elite, de la puce E/S RP1 du Raspberry Pi 5 et du contrôleur Flydigi Apex 5.
Parmi les autres améliorations, on trouve la surveillance du bloc d'alimentation Corsair HX1200i, le mappage des touches F13 à F24 et de nouveaux pilotes audio HD sur certains ordinateurs portables.
Linux 6.17 est fourni avec Ubuntu 25.10 et sera disponible pour Ubuntu 24.04 LTS en 2026, avec des options d'installation manuelle pour ceux qui souhaitent l'obtenir plus tôt.
L'annonce de la disponibilité du noyau Linux 6.17 est présentée ci-dessous :
