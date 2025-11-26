La fin du support de Windows 10 a agi comme un séisme silencieux. Dès linstant où Microsoft a officiellement cessé de fournir des mises à jour de sécurité régulières, des millions de machines se sont retrouvées dans une zone grise : continuer à utiliser un système vulnérable, acheter une licence Windows 11 et éventuellement un nouveau PC compatible, ou changer totalement denvironnement.
Dans ce paysage incertain, un chiffre a particulièrement attiré lattention : selon les développeurs de Zorin OS, plus de 780 000 utilisateurs Windows ont ignoré Windows 11 pour migrer directement vers Linux, propulsant la distribution à plus dun million de téléchargements en cinq semaines. Cest un tournant qui dépasse le simple effet dannonce et qui révèle une mutation profonde dans lécosystème PC.
Parmi tous les projets visant à débaucher les utilisateurs de Windows, Zorin Group est peut-être le plus agressif, avec le lancement de sa plus grande mise à jour de système d'exploitation, Zorin OS 18, le jour même de la fin de Windows 10. Zorin OS se présente comme une alternative moderne pour les utilisateurs à la recherche d'un système d'exploitation compatible et à jour. Zorin OS est doté d'une interface utilisateur familière semblable à celle de Windows, de sorte que vous n'avez pas besoin d'apprendre quoi que ce soit pour commencer.
Le 16 octobre, soit deux jours après la fin de vie de Windows 10, Zorin Group a célébré le lancement de la version 18, affirmant qu'elle avait atteint 100 000 téléchargements en « un peu plus de deux jours ». La société l'a qualifié de « plus grand lancement jamais réalisé » et a affirmé que plus de 72 % de ces téléchargements provenaient de Windows.
Windows 10 est mort : les utilisateurs doivent maintenant choisir
Depuis larrêt officiel du support, Windows 10 nest plus quun système figé dans le temps. Microsoft propose bien un programme ESU payant pour prolonger la sécurité, mais il reste destiné principalement aux entreprises et ne séduit guère les particuliers.
Pour ces derniers, la fin du support a été un ultimatum : continuer sur un OS vulnérable et obsolète, investir dans du nouveau matériel pour satisfaire les exigences strictes de Windows 11, ou se tourner vers une alternative.
Ce contexte a accéléré une réflexion déjà amorcée depuis plusieurs années : doit-on vraiment rester sur Windows à tout prix ?
Il faut dire que Microsoft demande toujours 61 dollars par appareil pour la première année d'ESU, un prix qui augmentera au cours des années suivantes. Une alternative est Windows 365, qui permet de continuer à recevoir les correctifs.
Marcel Calef, directeur technique pour les Amériques de ControlUp, une entreprise spécialisée dans la surveillance des postes de travail, a déclaré : « Aucune entreprise ne voudra payer les 61 dollars, d'autant plus qu'ils doubleront l'année suivante. Si les mises à jour de sécurité prolongées donneront aux entreprises le temps d'aligner leurs stratégies de mise à niveau, l'écart entre les fonctionnalités de Windows 11 et celles de l'ancien Windows 10 continuera de se creuser, en particulier en ce qui concerne les applications universelles (alias AppX) et les fonctionnalités liées au cloud et à l'intelligence artificielle ».
La rupture avec Windows 11 : un refus qui grandit
Si autant dutilisateurs ont tourné le dos à Windows 11, ce nest pas uniquement par crainte de lobsolescence de Windows 10. Le problème vient aussi des choix stratégiques opérés par Microsoft.
LOS impose des besoins matériels stricts, parfois arbitraires, qui excluent des millions de PC pourtant parfaitement fonctionnels. Les utilisateurs dénoncent une montée en puissance de la télémétrie, une dépendance accrue au cloud, et un système où les fonctionnalités clés nécessitent impérativement un compte Microsoft.
Windows 11 nest pas un simple successeur : il est devenu pour certains le symbole dune perte de contrôle.
Par ailleurs, Microsoft a confirmé plusieurs bogues dans Windows 11 remontant à juillet 2025. Ces bugs auraient été causés par la mise à jour 24H2 (KB5062553), qui a affecté les composants système reposant sur XAML, un langage de balisage utilisé dans Windows pour les composants d'interface utilisateur. Bien que ces problèmes apparaissent principalement lors de la mise en service d'appareils ou du démarrage d'images non persistantes, affectant principalement les déploiements en entreprise et dans l'éducation, il est inquiétant que Microsoft ait mis autant de temps à reconnaître la situation.
Dans son blog, Microsoft a indiqué « qu'après avoir provisionné un PC avec une mise à jour cumulative mensuelle Windows 11, version 24H2, publiée en juillet 2025 ou après (KB5062553), diverses applications telles que StartMenuExperiencehost, Search, SystemSettings, Taskbar ou Explorer peuvent rencontrer des difficultés ». Il est amusant de constater qu'en juillet dernier, la société affirmait que Windows 11 24H2 était la version Windows la plus fiable jamais conçue.
Pourquoi Zorin OS capte lattention en 2025
Dans ce cadre, Zorin OS sest imposé comme lune des portes dentrée les plus douces dans lunivers Linux. La distribution arbore une interface proche de Windows, minimise la courbe dapprentissage et mise sur une intégration logicielle soignée. Son succès fulgurant plus dun million de téléchargements en cinq semaines nest pas anecdotique. Il montre quun public longtemps hésitant se décide enfin à franchir le pas.
Zorin OS combine plusieurs éléments clés : un bureau familier, un support complet de Flatpak, une compatibilité améliorée grâce à Wine, et une expérience globale très accessible. Ce nest plus un Linux « pour experts ». Cest un Linux pensé pour remplacer Windows sans frictions.
La nouvelle version de Zorin OS est dotée d'un bureau repensé qui semble beaucoup plus moderne. Elle utilise une palette de couleurs plus claires et une barre des tâches qui a un style flottant et arrondi par défaut. Les développeurs ont également introduit un système de mosaïque de fenêtres beaucoup plus performant. Si vous faites glisser une fenêtre vers le haut de l'écran, un gestionnaire de disposition apparaît, similaire à Snap Layouts de Windows 11. La principale différence ici est que Zorin vous permet de créer vos propres dispositions de mosaïque personnalisées.
En ce qui concerne la compatibilité des applications Windows, Zorin OS 18 inclut désormais une version mise à jour de WINE 10 pour une meilleure prise en charge des logiciels Windows. En outre, une base de données étendue facilite la détection des programmes d'installation Windows. Le système vérifie le fichier et suggère la meilleure façon d'exécuter plus de 170 applications populaires, qu'il s'agisse d'installer une...
