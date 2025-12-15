Après des années de développement, System76 a enfin publié la première version stable de son environnement de bureau COSMIC, entièrement basé sur Rust, ainsi que la distribution Linux Pop!_OS 24.04 LTS

Points forts de Pop!_OS 24.04 LTS

Nouvelle expérience d'environnement de bureau COSMIC

Nouveau Pop!_OS 24.04 LTS pour les ordinateurs ARM

Prise en charge officielle sur l'ordinateur de bureau System76 Thelio Astra. Assistance communautaire pour le matériel non System76 grâce à Tow-Boot.



Nouvelle prise en charge graphique hybride pour une plus grande autonomie de batterie.

Pas besoin de changer de mode Les applications qui requièrent le GPU discret s'exécuteront automatiquement sur le GPU approprié. Exécutez manuellement une application sur le GPU de votre choix en cliquant avec le bouton droit sur l'icône de l'application.



Installation facile avec chiffrement complet du disque

Fonctionnalité de réinstallation en maintenant la touche Espace enfoncée au démarrage ou à partir de l'ISO

Réinstallez le système d'exploitation à tout moment tout en conservant vos fichiers, vos paramètres et vos applications utilisateur Flatpak. La fonctionnalité Refresh sera également disponible dans les paramètres COSMIC après la sortie.



Large prise en charge matérielle.

Points forts de l'environnement de bureau COSMIC

Activez la mosaïque à l'aide d'un simple bouton dans le panneau.

Mosaïque par espace de travail et par écran.

Raccourcis clavier faciles à apprendre.

Réorganisez les fenêtres en les faisant glisser avec la souris. Des repères visuels indiquent où la fenêtre va se placer.

Espaces de travail horizontaux ou verticaux

Espace de travail par écran ou réparti sur plusieurs écrans

Faites glisser les espaces de travail pour les réorganiser ou déplacez un espace de travail entier vers un autre écran

Épinglez les espaces de travail pour qu'ils ne soient jamais supprimés

Les paramètres de l'espace de travail sont persistants. Un espace de travail mosaïque et épinglé restera mosaïque et épinglé après le redémarrage.

Ajoutez l'applet « Espaces de travail numérotés » à votre panneau ou à votre dock pour toujours voir le numéro de l'espace de travail sur lequel vous vous trouvez

Combinez sans effort des écrans haute résolution et standard.

Les écrans sont automatiquement redimensionnés en fonction de la densité de pixels et le redimensionnement peut être ajusté dans les paramètres.

Les paramètres d'affichage sont persistants. Branchez le même écran et ses paramètres seront rétablis.

Débranchez un écran et les fenêtres qui s'y trouvaient seront déplacées vers un nouvel espace de travail sur un autre écran.

Personnalisez votre bureau à partir des paramètres grâce à des sélecteurs de couleurs faciles à utiliser.

Configurez votre mise en page personnalisée.

Panneau + Dock ou panneau unique. Placez le panneau et le dock sur n'importe quel bord de l'écran.



Ajoutez et organisez des fonctionnalités (applets) sur le panneau ou le dock à partir des paramètres

Appuyez sur la touche Super (ou Windows) pour activer le lanceur

Tapez le nom de l'application souhaitée et appuyez sur Entrée Tapez le nom d'une application ouverte, puis appuyez sur Entrée pour y accéder Tapez ? pour découvrir d'autres fonctionnalités telles que la recherche sur le Web et GitHub, la calculatrice et l'exécution de commandes directement à partir du lanceur.



Utilisez les mêmes raccourcis clavier pour mettre en avant ou organiser les fenêtres entre les espaces de travail et les écrans.

Super+Flèches pour changer la fenêtre active. Super+Maj+Flèches pour déplacer les fenêtres.

Empilez les fenêtres pour les regrouper en onglets, comme dans un navigateur.

Cliquez avec le bouton droit sur l'en-tête et sélectionnez Créer une pile de fenêtres. Faites ensuite glisser une autre fenêtre vers la pile. Lorsque vous disposez les fenêtres en mosaïque, il suffit de faire glisser une fenêtre sur une autre pour créer une pile.



Lorsque vous utilisez des fenêtres flottantes (non disposées en mosaïque), faites-les glisser vers les bords de l'écran pour les ancrer dans un quart ou une moitié de mosaïque.

Pour qu'une fenêtre reste au-dessus des autres et vous suive vers d'autres espaces de travail ou écrans, cliquez avec le bouton droit sur l'en-tête et sélectionnez « Fenêtre collante ».

COSMIC Files, Store, Terminal, Text Editor, Media Player et COSMIC Screenshot

Installez davantage d'applications conçues pour COSMIC depuis COSMIC Store

Annonce de l'environnement COSMIC et de la distribution Linux Pop!_OS 24.04 LTS

La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

System76, Inc. est un fabricant américain d'ordinateurs basé à Denver, dans le Colorado, qui commercialise des ordinateurs portables, des ordinateurs de bureau et des serveurs. La société utilise des logiciels libres et open source, et propose au choix Ubuntu ou sa propre distribution Linux basée sur Ubuntu, Pop!_OS, comme systèmes d'exploitation préinstallés.Après des années de développement, System76 a enfin publié la première version stable de son environnement de bureau COSMIC entièrement basé sur Rust, ainsi que la distribution Linux Pop!_OS 24.04 LTS. Ce lancement marque un changement majeur pour la distribution, qui s'éloigne de son ancien shell basé sur GNOME tout en conservant le workflow familier de Pop!_OS sur Ubuntu 24.04 LTS Noble Numbat.Le projet fournit une suite complète d'applications réécrites qui remplacent les composants clés de GNOME, notamment COSMIC Files, Terminal, Text Editor et Media Player, et introduit un nouveau flux de travail avec mosaïque par espace de travail ou affichage, des conseils de placement visuel, des dispositions persistantes et des espaces de travail qui peuvent être réorganisés ou déplacés entre les moniteurs. Les configurations multi-écrans utilisent une mise à l'échelle automatique et conservent des dispositions stables lorsqu'un écran est retiré.La mise à jour apporte également le nouveau COSMIC Store, un lanceur avec recherche globale et recherche de fichiers, ainsi qu'une calculatrice intégrée, une personnalisation plus étendue grâce à des thèmes et des dispositions de panneaux, et des outils tels qu'un utilitaire de capture d'écran et une application Welcome pour guider la configuration initiale.Au-delà du nouveau bureau, Pop!_OS 24.04 LTS introduit un nouveau noyau Linux, des pilotes Mesa mis à jour et Flathub activé par défaut. Cette version ajoute des contrôles graphiques hybrides, un chiffrement complet du disque, une option de rafraîchissement qui conserve les données utilisateur lors des réinstallations et une prise en charge matérielle plus large. Elle est livrée avec des applications essentielles telles que Mozilla Firefox, Thunderbird, LibreOffice et Popsicle, et est disponible sur le nouveau matériel System76 ou en téléchargement pour les appareils pris en charge.Mosaïque intuitive des fenêtres pouvant être utilisée avec la souris ou le clavier :Espaces de travail riches en fonctionnalités :Expérience multi-écrans fluide :Personnalisation à volonté :Navigation rapide sur le bureau et raccourcis clavier faciles :Empilement, ancrage et fenêtres collantes :Des applications plus rapides et plus réactives :L'environnement de bureau COSMIC est écrit en langage de programmation Rust pour une sécurité mémoire et des performances élevéesLe 11 décembre dernier, le fondateur et PDG de System76, Carl Richell, a annoncé le lancement de l'environnement de bureau COSMIC et de la version 24.04 LTS de Pop!_OS. Cette annonce est présentée ci-dessous :