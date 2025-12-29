Parrot 7.0, une distribution Linux basée sur Debian qui met l'accent sur la sécurité, est sortie, apportant KDE Plasma 6, la prise en charge de Wayland et la prise en charge de RISC-V



Parrot OS est une distribution Linux basée sur Debian qui met l'accent sur la sécurité, la confidentialité et le développement. Parrot est basé sur la branche « stable » de Debian, avec un noyau Linux basé sur le noyau LTS de Debian en amont. La distribution suit également un modèle de développement LTS en ce qui concerne la gestion des paquets. Le système est certifié pour fonctionner sur des appareils disposant d'au moins 256 Mo de RAM, et il est adapté aux architectures de processeurs 32 bits (i386) et 64 bits (amd64).[6] De plus, le projet est disponible pour les architectures ARMv7 (armhf).Récemment, Parrot 7.0, dont le nom de code est « Echo », est arrivé après une réécriture complète du système, ce qui fait de cette version une étape importante pour la distribution Linux axée sur la sécurité. S'appuyant sur cette base, Parrot 7 utilise désormais KDE Plasma 6 comme environnement de bureau par défaut, applique des thèmes personnalisés pour des performances plus légères et introduit Wayland comme session graphique par défaut. Ces changements s'alignent également sur les mises à jour apportées par Debian 13.Fidèle à sa mission première, Parrot 7 fournit les derniers outils de test d'intrusion, s'enrichit de plusieurs nouveautés (convoC2, goshs, evil-winrm-py, hexstrike-ai, bpf-linker, pkinit-tools, chisel, bloodhound.py, autorecon, trufflehog) et introduit une catégorie dédiée à l'IA. Le méta-paquet parrot-tools préinstalle désormais un ensemble plus large d'utilitaires, augmentant ainsi la suite par défaut dont bénéficient les utilisateurs après l'installation.Par ailleurs, cette version inaugure la prise en charge officielle de l'architecture RISC-V, faisant de Parrot la première distribution de tests d'intrusion à offrir cette compatibilité. Parallèlement, le système de compilation lui-même a fait l'objet d'améliorations significatives, les composants de base ayant été largement refondus afin d'améliorer la maintenabilité et de prendre en charge les versions dérivées développées par la communauté. Parrot prévoit de fournir une prise en charge officielle et un parrainage pour les éditions sélectionnées qui pourraient inclure d'autres environnements de bureau ou des configurations supplémentaires.À la suite de ces développements, des améliorations apportées au programme de mise à jour Parrot, ainsi que des images mises à jour pour Windows Subsystem for Linux (WSL) et Docker, complètent la version en améliorant l'accessibilité et la facilité d'utilisation pour un large éventail d'utilisateurs.Parrot 7 propose les derniers outils de test d'intrusion, plusieurs nouvelles fonctionnalités et une nouvelle catégorie dédiée à l'IA.Nouveauté :- convoC2- goshs- evil-winrm-py- hexstrike-ai- bpf-linker- pkinit-tools- chisel- bloodhound.py- autorecon- trufflehogMise à jour :- airgeddon [11.60] + dépendance hostapd-mana corrigée- burpsuite [2025.10.5], désormais également disponible sur arm64- sqlsus [0.7.2] + dépendance libswitch-perl corrigée- Caido [0.53.1]- jadx [1.4.7]- bloodhound.py [1.8.0]- maltego [4.8.1]- OpenJDK [2025-10-21 « 25.0.1 »]- golang [1.24.4]- python [3.13.5]- apparmor [4.1.0]- glibc [2.41]Parrot 7 offre l'occasion de définir une feuille de route claire pour l'IA. Parrot 7 apporte cette catégorie à son ensemble. Le premier outil est Hexstrike AI, et ils prévoient de continuer à intégrer des outils alimentés par MCP. La mission de Parrot reste d'inclure et de parrainer le développement d'outils conçus pour tester la sécurité des invites LLM et jouer avec les techniques d'ingénierie des invites.L'automatisation basée sur l'IA peut sembler pratique, mais la véritable « révolution de l'IA en matière de cybersécurité » ne viendra que de stratégies et d'outils appropriés pour sécuriser cette famille de technologies.Parrot 7 représente la première distribution pentest à adopter officiellement RISC-V, la première et unique architecture ISA ouverte ayant une réelle chance de changer le monde. Parrot 7 propose un tarball rootfs pré-assemblé, et l'ensemble de notre référentiel offre une prise en charge native de cette architecture pour tous les paquets Debian et outils Parrot compilés pour cette architecture.Pensez-vous que cette version est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur annonce ?