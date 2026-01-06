La distribution Linux Manjaro 26.0 est lancé, s'appuyant sur le noyau Linux 6.18, et adopte GNOME 49 et KDE Plasma 6.5 comme environnements de bureau par défaut

Linux est une famille de systèmes d'exploitation libres de type Unix basés sur le noyau Linux, un noyau de système d'exploitation publié pour la première fois le 17 septembre 1991 par Linus Torvalds. [Linux est généralement présenté sous la forme d'une distribution Linux (distro), qui comprend le noyau et les logiciels système et bibliothèques d'appui - dont la plupart sont fournis par des tiers - afin de créer un système d'exploitation complet, conçu comme un clone d'Unix et publié sous la licence copyleft GPL.
Il existe des milliers de distributions Linux, dont beaucoup sont basées directement ou indirectement sur d'autres distributions ; les distributions Linux populaires comprennent Debian, Fedora Linux, Linux Mint, Arch Linux et Ubuntu, tandis que les distributions commerciales comprennent Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise et ChromeOS. Manjaro est une distribution Linux open source et gratuite basée sur le système d'exploitation Arch Linux, qui met l'accent sur la convivialité, l'accessibilité et l'amélioration des tests et de la stabilité des logiciels par rapport à ses sources en amont. Elle utilise un modèle de mise à jour en continu avec des gestionnaires de paquets dérivés de Pacman.
Les critiques décrivent souvent Manjaro Linux comme une distribution Linux facile à installer et à utiliser, convenant aussi bien aux débutants qu'aux utilisateurs expérimentés. Elle est recommandée comme un moyen facile et convivial d'installer et de maintenir une distribution de pointe dérivée d'Arch. Certains critiques trouvent leur intérêt dans la large gamme de logiciels contribués disponibles dans l'Arch User Repository (AUR), qui a la réputation d'être tenu à jour à partir des ressources en amont. D'autres soulignent la large sélection d'éditions officielles et communautaires avec différents environnements de bureau.
Manjaro 26.0, dont le nom de code est « Anh-Linh », arrive neuf mois après la version principale précédente et propose plusieurs mises à jour essentielles aux utilisateurs de cette distribution Linux basée sur Arch. La nouvelle version s'appuie sur le noyau Linux 6.18, tout en prenant également en charge les noyaux 6.12 LTS et 6.6 LTS pour ceux qui ont besoin d'un support étendu. Le noyau Linux 6.18 est disponible depuis décembre 2025 avec une prise en charge élargie des architectures, des mises à jour BPF majeures, un chiffrement TCP basé sur PSP, des allocateurs de tranches plus rapides et une activation matérielle plus large. Cette version du noyau apporte également des améliorations au niveau de la gestion des fichiers de l'espace de noms et se concentre sur les dernières corrections de bogues et le travail de stabilité avant la publication de la balise.
Un changement majeur dans Manjaro 26.0 est l'adoption de GNOME 49 et KDE Plasma 6.5 comme environnements de bureau par défaut, tous deux désormais configurés pour utiliser les sessions Wayland. Bien que cela améliore les performances graphiques et la sécurité, les utilisateurs qui dépendent de flux de travail X11 classiques ou d'un matériel plus ancien devraient consulter les problèmes connus du projet au préalable. Pour les environnements nécessitant toujours X11, l'édition Manjaro XFCE est suggérée comme l'option préférée et inclut Xfce 4.20, qui présente une nouvelle mise en évidence des fichiers dans Thunar et une mise à jour des préférences du panneau, parmi d'autres améliorations.
GNOME 49 présente une interface utilisateur rafraîchie, des améliorations de performance, la prise en charge des fonds d'écran à haute gamme dynamique et une fonctionnalité de bureau à distance améliorée. De son côté, KDE Plasma 6.5 offre des coins de fenêtre arrondis, des permissions Flatpak étendues et un serveur Remote Desktop Protocol intégré, ainsi que des mises à jour de KDE Frameworks 6.21 et KDE Gear 25.12.
En plus des mises à jour du bureau, Manjaro 26.0 est livré avec les pilotes graphiques NVIDIA 590 et Mesa 25.3, la première version stable de COSMIC Desktop, et des mises à jour d'applications comme Mozilla Firefox 146, LibreOffice 25.8.4, GStreamer 1.26.10, WirePlumber 0.5.13, et ALSA 1.2.15.1.
Voici la présentation de Manjaro 26.0 Anh-Linh :
Annonce de Manjaro 26.0 Anh-Linh
Depuis la sortie de Zetar en avril 2025, nous avons travaillé dur pour sortir la prochaine version de Manjaro. Nous l'avons appelée Anh-Linh.
L'édition GNOME a reçu plusieurs mises à jour de la série Gnome 49. Cela inclut beaucoup de corrections et de peaufinage lorsque Gnome 49 a été publié pour la première fois en septembre 2025. Vous pouvez trouver les dates de sortie de chaque nouvelle version ici : Calendrier des versions. Les mises à jour hebdomadaires autour de GNOME peuvent être trouvées ici.
Les points forts de la série de versions 49 sont les suivants :
Le calendrier bénéficie d'un certain nombre d'améliorations dans GNOME 49. Le changement le plus visible est la réorganisation de l'interface, qui est maintenant plus flexible et permet à la fenêtre de s'adapter à différentes tailles de fenêtres. Il est également possible de masquer manuellement la barre latérale, ce qui est idéal pour les petits écrans ou les fenêtres en mosaïque.
La version 49 de l'application logicielle met l'accent sur l'amélioration des performances. L'un des principaux goulets d'étranglement était la façon dont l'app store analysait de grandes quantités de données provenant de dépôts Flatpak tels que Flathub. Cette version introduit des optimisations qui réduisent considérablement l'utilisation de la mémoire et accélèrent le processus d'analyse. Le résultat est une expérience plus rapide et plus réactive lors de la navigation et de la recherche d'applications, en particulier sur les systèmes aux ressources limitées.
GNOME 49 introduit un nouveau catalogue de fonds d'écran vibrants spécialement conçus pour les écrans à haute gamme dynamique (HDR) et l'espace colorimétrique Display P3. Ces magnifiques fonds d'écran HDR sont possibles grâce à une gestion améliorée des couleurs dans le gestionnaire de fenêtres de GNOME (Mutter), qui lui permet de rendre les fonds d'écran avec leur profondeur RVB complète de 16 bits par canal, ce qui donne une gamme de couleurs et de contrastes sans précédent. Le backend de chargement d'images (Glycin) a également été amélioré en ce qui concerne les performances des pipelines de gestion des couleurs.
Les capacités intégrées de bureau à distance de GNOME ont été étendues pour la version 49, offrant plus de possibilités pour ceux qui se connectent à leur bureau GNOME depuis l'extérieur.
L'édition Plasma est livrée avec la dernière série Plasma 6.5, Frameworks 6.21 et KDE Gear 25.12. Elle apporte de nouvelles améliorations à votre bureau.
Plasma 6.5 inclut un certain nombre de fonctionnalités très demandées :
Tout d'abord, les coins inférieurs des fenêtres sont arrondis ! Les fenêtres sur le thème de la brise auront désormais le même niveau d'arrondi dans les quatre coins. Si vous n'aimez pas cela, vous pouvez également les désarticuler. Une autre nouveauté est le passage automatique du thème clair au thème foncé en fonction de l'heure de la journée. Vous pouvez configurer les thèmes globaux entre lesquels il bascule, ainsi que les thèmes qui s'affichent sur les bascules manuelles de la page Paramètres rapides des Paramètres système. Dans le cadre de cette fonctionnalité, vous pouvez également configurer si vous souhaitez que le papier peint passe de la version claire à la version foncée en fonction de la palette de couleurs, de l'heure de la journée, ou qu'il soit toujours clair ou foncé.
La page de permissions Flatpak a été transformée en une page générale de permissions d'application, où vous pouvez configurer la capacité des applications à faire des choses comme prendre des captures d'écran et accepter des demandes de contrôle à distance.
Le serveur RDP (Remote Desktop Protocol) intégré à Plasma vous permet désormais de partager le presse-papiers. Il n'est plus nécessaire de créer manuellement des comptes de bureau à distance...
