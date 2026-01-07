La position des développeurs de GNOME et de Mozilla

C'est à mon avis la bonne décision, et je le dis en tant qu'utilisateur régulier du copier-coller par clic central. Le copier-coller par clic central est un compromis classique entre commodité et sécurité. Il est plus rapide que l'utilisation du clavier, mais il facilite grandement la divulgation accidentelle d'informations confidentielles. Dans tous les cas de ce type, le paramètre par défaut doit privilégier la sécurité. Ce n'est que si l'option était complètement supprimée que j'aurais une raison de me plaindre.





La proposition a été soumise par Jordan Petridis, développeur de GNOME. Il a expliqué que ce comportement des systèmes Linux et Unix pouvait être une source de frictions. Pour GNOME, il a ouvert la demande de fusion n°119 sur le dépôt "gsettings-desktop-schemas", en déclarant : « il s'agit d'un X11isme, à l'origine un xsetting 1 qui entraîne souvent un comportement inattendu lorsque les utilisateurs cliquant sur le bouton central de la souris ».« Il est couramment utilisé pour d'autres actions ou, plus souvent, cliqué par accident, et vider tout votre presse-papiers sans aucune indication que cela va se produire n'est rien de moins qu'un désastre », a-t-il ajouté. Il propose de désactiver par défaut la fonctionnalité de collage via le clic sur le bouton central.Il a conclu son message par une signature audacieuse : « adieu X11 ». La proposition concernant Firefox a été publiée sur Phabricator. Jordan Petridis a souligné que cette fonctionnalité est peu connue et prête à confusion pour certains utilisateurs. Selon le développeur de GNOME, la plupart du temps, les utilisateurs cliquent accidentellement sur le bouton central de la souris, ce qui vide « tout le contenu du presse-papiers » sans aucun avertissement.Pour rappel, cette fonction de collage avec le bouton central est une convention fondamentale, tant sur le plan technique que culturel, qui existe depuis longtemps dans les environnements graphiques Unix, où la sélection de texte le charge automatiquement dans un tampon spécial qui permet de le coller avec le bouton central. Elle trouve son origine dans X11, où la sélection de texte et la gestion du presse-papiers ont été délibérément séparées.Les développeurs de GNOME et de Firefox estiment que ce comportement est une relique de X11 (X Window System, publié initialement il y a 41 ans) qui ne correspond plus aux attentes modernes en matière dergonomie et de cohérence entre plateformes. Ils discutent donc dune désactivation par défaut du collage en cliquant sur le bouton central, en particulier dans Firefox, afin de réduire la confusion et duniformiser lexpérience utilisateur.Si la proposition de Jordan Petridis aboutit, le clic sur le bouton central ninsérerait plus automatiquement le texte sélectionné dans les champs de saisie, au moins par défaut. La fonctionnalité ne disparaîtrait pas totalement : elle resterait disponible via des paramètres pour les utilisateurs qui souhaitent la conserver.De nombreux utilisateurs de systèmes Linux/Unix trouvent ce comportement utile et efficace, en particulier pour le transfert rapide de texte entre les terminaux et les applications. De plus, pour de nombreux utilisateurs, en particulier les développeurs et les administrateurs système, le collage par clic du bouton central est devenu un réflexe. Notons que ce comportement fait désormais partie intégrante de l'ADN de Linux et d'Unix depuis plus de 30 ans.Cette fonctionnalité est intimement liée à la manière dont ces systèmes sont utilisés et compris. Le modifier aujourd'hui ne serait donc pas une simple modification mineure. Les réactions de la communauté Linux, souvent très attachée à ce comportement historique, joueront un rôle important dans lissue de cette proposition. Le sujet illustre plus largement la tension entre héritage technique et volonté de simplification pour un public plus large.Certains utilisateurs ont salué cette proposition visant à désactiver la fonction. « Je suis d'accord avec le commentateur de Mozilla qui suggère que si cette fonctionnalité doit être abandonnée, le premier endroit où un tel changement devrait être apporté serait les boîtes à outils de la plateforme. J'utilise parfois des applications où Ctrl-V ne permet pas de coller, et cela me rend fou », a écrit un commentateur. Mais cet utilisateur a également souligné :« Je dirais qu'ils devraient laisser le clic central tel quel. « Certains utilisateurs sont confus » ne me semble pas être une raison suffisante pour supprimer une fonctionnalité Linux vieille de 30 ans. Je suis prêt à parier qu'ils ne disposent pas de suffisamment de données pour savoir combien d'utilisateurs ne sont pas confus. Mais là encore, c'est l'attitude « nous savons mieux que vous » de GNOME qui m'a poussé à passer à MATE il y a des années ».Un autre utilisateur a écrit : « je me réjouis de cette initiative. J'ai appuyé accidentellement sur le bouton central de la souris plus souvent que je ne peux le compter. Que le contenu du presse-papiers apparaisse soudainement de manière aléatoire est une chose. Mais imaginez que vous colliez des informations sensibles comme des mots de passe pendant un livestream ou un partage d'écran. Tous les spectateurs n'ont pas forcément de bonnes intentions ».La proposition a déjà suscité une certaine opposition de la part de certains critiques. Certains utilisateurs expérimentés qui utilisent depuis des années la fonction de collage par clic central ne seront pas contents. Les critiques font remarquer que la suppression ou la désactivation d'une fonctionnalité vieille de plusieurs décennies et couramment utilisée par de nombreux utilisateurs de bureaux Linux/Unix pourrait perturber leurs flux de travail.Les réponses à ces demandes de fusion montrent que beaucoup de gens utilisent encore cette fonctionnalité. Certains utilisateurs réguliers de cette fonction des systèmes Linux reconnaissent quelques préoccupations en matière de sécurité, notamment la divulgation accidentelle d'informations sensibles.Cet avis est largement partagé.