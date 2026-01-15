La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Linux Mint est une distribution Linux développée par la communauté et basée sur Ubuntu. Lancée pour la première fois en 2006, Linux Mint est souvent remarquée pour sa facilité d'utilisation, ses fonctionnalités prêtes à l'emploi et son attrait pour les utilisateurs d'ordinateurs de bureau. Elle est fournie avec une sélection de logiciels libres et open source. L'environnement de bureau par défaut est Cinnamon, développé par l'équipe Linux Mint, avec MATE et Xfce disponibles comme alternatives. Il existe également une version de Linux Mint basée sur Debian, appelée Linux Mint Debian Edition (LMDE). Linux Mint est disponible pour les systèmes x86-64.Linux Mint 22.3 « Zena » est désormais disponible, basé sur Ubuntu 24.04.3 LTS et livré avec le bureau Cinnamon 6.6. Cinnamon 6.6 met à jour le menu Mint avec une barre latérale personnalisable sur toute la hauteur pour les avatars, les signets et les favoris des utilisateurs, tout en conservant la disposition en trois colonnes. La barre de recherche est déplacée vers le bas, les icônes de catégorie sont remplacées par des versions symboliques plus petites, des boutons d'action de session sont inclus et les raccourcis par défaut sont ajustés pour éviter la duplication des applications déjà épinglées au panneau.Cinnamon ajoute également davantage d'options de configuration du menu, notamment la possibilité de modifier la position de la barre de recherche, le style des icônes et l'affichage ou non des descriptions des applications ou de la recherche de fichiers. La mise à l'échelle fractionnaire vous permet désormais de choisir entre une augmentation ou une réduction de l'échelle, ce qui est particulièrement utile dans les configurations à plusieurs écrans combinant des affichages HiDPI et standard, la réduction privilégiant la netteté et l'augmentation privilégiant les performances.Nemo, le gestionnaire de fichiers, bénéficie d'améliorations au niveau de la recherche, de la prise en charge des expressions régulières pour la recherche de noms de fichiers, ainsi que de la mise en pause et de la reprise des opérations sur les fichiers. La version ajoute également des icônes XApp symboliques, un module de configuration Thunderbolt, des mises à jour Night Light, un nouvel outil d'informations système avec des détails matériels plus approfondis et un outil d'administration système pour faciliter les paramètres GRUB. Linux Mint 22.3 est disponible depuis le 13 janvier 2026, et la série Mint 22 est prise en charge jusqu'en 2029.Voici quelques améliorations qu'apportent cette version :Les icônes symboliques sont des icônes simples et monochromes utilisées dans toutes les applications pour les boutons, les menus et les indicateurs d'état. Elles s'adaptent à différentes tailles et restent claires dans les thèmes d'interface clairs et sombres. Elles simplifient également le développement des applications. Au lieu de créer et de fournir leurs propres icônes, les applications se contentent de faire référence aux icônes par leur nom et s'appuient sur le système pour fournir une implémentation cohérente et de haute qualité. Cela réduit les doublons, accélère le développement et aide les applications à s'intégrer de manière transparente à l'environnement de bureau.Jusqu'à récemment, les applications s'appuyaient sur Adwaita pour les icônes symboliques. Comme Adwaita ne prend plus en charge les applications en dehors de GNOME, plusieurs icônes symboliques ont été supprimées, ce qui a entraîné des régressions et des icônes manquantes. En plus de remplacer les icônes symboliques manquantes, XSI en introduit de nouvelles selon les besoins, ce qui donne plus de flexibilité aux applications et élimine le besoin de fournir des icônes personnalisées ou de s'appuyer sur des substituts imparfaits. Tous les projets XApp, Cinnamon et Linux Mint ont depuis migré vers XSI.Cinnamon 6.6 offre une prise en charge améliorée des dispositions de clavier et des méthodes de saisie. Auparavant, les paramètres du clavier et l'applet clavier ne géraient que les dispositions traditionnelles. À l'avenir, les dispositions traditionnelles et les méthodes de saisie IBus seront présentées côte à côte dans les paramètres du clavier, comme si elles étaient identiques. Vous pouvez voir une liste de deux dispositions. L'une est une disposition XKB traditionnelle : accents français sur une disposition US ANSI. L'autre est en fait une méthode de saisie IBus : japonais, utilisant le moteur Mozc. L'applet clavier prend également en charge les deux types de dispositions et toutes les fonctionnalités requises par IBus :En arrière-plan, la gestion du clavier Cinnamon reposait sur libgnomekbd et ne fonctionnait que sous X.Org. Cela signifiait que Cinnamon sous Wayland ne pouvait être utilisé qu'avec une disposition anglaise (américaine). Cette nouvelle prise en charge est entièrement compatible avec Wayland, tant pour les dispositions traditionnelles que pour les méthodes de saisie IBus. Le clavier à l'écran (OSK) ne repose plus sur libcaribou. Il a été repensé et implémenté de manière native dans Cinnamon. Il prend également en charge les méthodes de saisie et le changement de disposition du clavier.Le menu des applications Cinnamon a été repensé et doté d'une nouvelle disposition. Il comporte une barre latérale avec des sections pour votre avatar, vos lieux et vos applications préférées. La section des catégories a été réduite et rendue moins visible afin de mettre davantage l'accent sur les applications. Dans les préférences, il est possible de masquer certains éléments afin de réduire la taille du menu ou de consacrer la barre latérale à l'affichage des lieux, des signets ou des applications favorites uniquement.Les répertoires spéciaux sont traités individuellement et séparément des autres signets. Les catégories peuvent utiliser des icônes en couleur comme auparavant. La position de la barre de recherche et des boutons système peut être configurée afin que vous puissiez personnaliser la disposition. Le code de l'applet de menu a été refactorisé et modernisé pour faciliter la maintenance. La navigation au clavier et les mécanismes d'actualisation ont notamment été simplifiés.Nemo 6.6 dispose d'un gestionnaire de modèles. Les modèles sont utilisés pour créer de nouveaux fichiers lorsque vous cliquez avec le bouton droit sur un répertoire et sélectionnez « Créer un nouveau document ». Les opérations sur les fichiers (copie, déplacement, etc.) peuvent être mises en pause et reprises. La précision de la recherche a été améliorée. Les aides utilisées en interne par Nemo utilisent désormais des caractères génériques dans les types MIME et sont exécutées simultanément. Des expressions régulières sont utilisées pour faire...