Linux et macOS gagnent un argument de poids face à Windows : Wine 11.0 permet désormais de faire vivre et évoluer les applications Windows en dehors de l'écosystème Microsoft

Rappel de fond : ce que fait réellement Wine

Une version 11.0 tournée vers la maturité technique

Quelques nouveautés

Le nouveau mode WoW64, initialement introduit à titre expérimental dans Wine 9.0, est désormais considéré comme entièrement pris en charge et offre essentiellement les mêmes fonctionnalités que l'ancien mode WoW64.

Les applications 16 bits sont prises en charge dans le nouveau mode WoW64.

Il est possible de forcer une ancienne installation WoW64 à fonctionner dans le nouveau mode WoW64 en définissant la variable WINEARCH=wow64. Cela nécessite que le préfixe ait été créé en 64 bits (par défaut).

Les préfixes 32 bits purs créés avec WINEARCH=win32 sont obsolètes et ne sont pas pris en charge dans le nouveau mode WoW64.

Le binaire du chargeur wine64 est supprimé, au profit d'un seul chargeur wine qui sélectionne le mode approprié en fonction du binaire en cours d'exécution. Pour les binaires dont les versions 32 bits et 64 bits sont installées, le mode 64 bits est sélectionné par défaut. La version 32 bits peut alors être lancée avec un chemin d'accès explicite, par exemple wine c:\\windows\\syswow64\

Le module du noyau Linux NTSync est utilisé lorsqu'il est disponible, afin d'améliorer les performances des primitives de synchronisation. Le module du noyau nécessaire est fourni avec le noyau Linux à partir de la version 6.14.

Les changements de priorité des threads sont implémentés sur Linux et macOS. Sous Linux, cela est limité par la limite nice du système, et les distributions actuelles nécessitent une certaine configuration pour changer la limite nice dure en une valeur négative (dans la plage -19,-1, où -5 est généralement suffisant, et toute valeur inférieure n'est pas recommandée). Voir man limits.conf(5) pour plus d'informations.

Les barrières de synchronisation NTDLL sont implémentées.

Sous macOS, le registre %gs est permuté dans le répartiteur d'appels système. Cela évite les conflits entre le TEB Windows et le descripteur de thread macOS.

Un signal fort pour la souveraineté et la flexibilité des systèmes

Une version clé pour les professionnels et les intégrateurs

Wine 11.0, un jalon plus quune fin

Wine 11.0 dans un contexte de rupture : quand KDE interpelle les utilisateurs de Windows 10

La publication de Wine 11.0 marque une évolution structurante pour lécosystème du logiciel libre et, plus largement, pour tous les professionnels qui doivent composer avec des applications Windows dans des environnements non Microsoft. Cette nouvelle version sinscrit dans une trajectoire claire : faire de Wine une couche de compatibilité toujours plus fiable, plus performante et plus crédible pour exécuter des applications Windows sous Linux et macOS, sans virtualisation lourde ni émulation complète.Derrière cette version majeure, on retrouve un travail de fond mené sur plusieurs années, avec une attention particulière portée à la stabilité, à la conformité avec les API Windows modernes et à lamélioration concrète de lexpérience utilisateur, aussi bien pour les usages professionnels que pour les usages plus généralistes.Wine nest pas un émulateur au sens classique du terme. Il ne recrée pas un environnement Windows complet, mais implémente les interfaces de programmation de Windows afin de traduire dynamiquement les appels système vers les mécanismes natifs de Linux ou de macOS. Cette approche permet des performances très proches du natif et une intégration fine avec le système hôte, à condition que les API soient fidèlement reproduites.Avec Wine 11.0, cette promesse est tenue mieux que jamais. Les développeurs du projet continuent de réduire les écarts de comportement entre Windows réel et environnement Wine, ce qui se traduit par moins de correctifs spécifiques, moins de contournements et une compatibilité accrue « out of the box ».Wine 11.0 nest pas une version « marketing », mais une version dingénierie. Elle consolide des centaines daméliorations accumulées dans les versions de développement précédentes. Laccent est mis sur la qualité du code, la modernisation de composants historiques et lalignement progressif avec les versions récentes de Windows.Les évolutions internes touchent notamment la gestion de la mémoire, le rendu graphique, les bibliothèques système et la précision de limplémentation des API Win32 et Win64. Pour les utilisateurs finaux, ces changements se traduisent par une meilleure stabilité des applications lourdes, une réduction des plantages aléatoires et une compatibilité accrue avec des logiciels professionnels exigeants.Un des axes majeurs de Wine 11.0 concerne le sous-système graphique. Les progrès réalisés sur Direct3D, la gestion de Vulkan et linteropérabilité avec les pilotes graphiques modernes permettent désormais à de nombreuses applications Windows de fonctionner sous Linux et macOS avec des performances très proches de celles observées sur Windows natif.Cela concerne aussi bien des outils professionnels  suites de création, logiciels métiers, applications industrielles  que des applications plus grand public. Dans certains cas, Wine 11.0 corrige des limitations qui forçaient auparavant les utilisateurs à conserver une machine Windows dédiée ou à recourir à une machine virtuelle, avec les surcoûts que cela implique.Cest probablement le point le plus marquant de cette version : Wine 11 exécute les applications Windows sous Linux et macOS mieux que jamais. Cette affirmation nest pas un slogan, mais le résultat dun travail méthodique sur la compatibilité, la gestion des dépendances et la précision des comportements système.De nombreuses applications qui nécessitaient auparavant des réglages complexes fonctionnent désormais de manière plus transparente. Les installateurs Windows sont mieux pris en charge, les frameworks tiers sont mieux reconnus et les erreurs liées à des comportements système mal interprétés sont moins fréquentes. Pour les professionnels de linformatique, cela signifie moins de temps passé à diagnostiquer des problèmes spécifiques à Wine et davantage de prévisibilité dans les déploiements.Ci-dessous un extrait de la présentation de Wine 11.0 :Au-delà des aspects purement techniques, Wine 11.0 envoie un message clair aux décideurs IT. Il devient de plus en plus réaliste denvisager des postes de travail Linux ou macOS capables de faire tourner des applications Windows critiques, sans dépendre dune licence Windows par machine ni dune infrastructure de virtualisation complexe.Dans un contexte où les questions de souveraineté numérique, de maîtrise des coûts et de durabilité logicielle prennent de limportance, Wine apparaît comme un outil stratégique. Il permet de prolonger la durée de vie dapplications historiques tout en facilitant la transition vers des environnements plus ouverts.Wine 11.0 sadresse clairement aux utilisateurs avancés, aux administrateurs systèmes et aux intégrateurs. La stabilité accrue de cette version majeure en fait une base plus fiable pour des environnements de production, à condition de respecter les bonnes pratiques habituelles : tests applicatifs, validation des flux critiques et documentation des configurations.Pour les éditeurs de logiciels et les DSI, cette version renforce aussi une réalité parfois sous-estimée : Wine nest plus un outil marginal réservé aux passionnés. Il devient un composant crédible de stratégies IT hybrides, capable de réduire la dépendance à Windows tout en maintenant la compatibilité applicative.Wine 11.0 ne clôt rien ; il ouvre au contraire une nouvelle phase. Le projet continue dévoluer rapidement, avec une feuille de route orientée vers encore plus de compatibilité, de performances et de robustesse. Cette version majeure sert de socle solide pour les développements à venir et confirme que lexécution des applications Windows hors de Windows nest plus une curiosité technique, mais une option sérieuse et maîtrisée.Pour les professionnels de linformatique, Wine 11.0 mérite clairement une place dans la veille technologique et, pour certains cas dusage, dans les environnements réels de travail.Larrivée de Wine 11.0 ne peut pas être...