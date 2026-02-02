Les ambitions de Lennart Poettering avec sa nouvelle startup Linux

« Aujourd'hui, les infrastructures abordent la sécurité de manière réactive. Des agents logiciels surveillent les vulnérabilités et les intrusions ; les pirates affinent leurs techniques d'évasion. Ces approches défensives sont coûteuses, fragiles et inefficaces.



Nous nous contentons d'heuristiques parce que nous n'avons pas une vision claire de ce qui est correct et des moyens de le protéger. Nous câblons les bâtiments et attendons que les disjoncteurs se déclenchent. Nous recherchons les termites au lieu de construire avec de l'acier.



La mission d'Amutable est d'offrir une intégrité vérifiable aux charges de travail Linux partout dans le monde. Nous sommes impatients de travailler à la réalisation de cet objectif avec l'ensemble de la communauté Linux.





À quoi faut-il s'attendre ?

L'intégrité doit être intégrée à chaque projet d'infrastructure critique. Les équipes de développement et d'exploitation d'une organisation doivent être en mesure d'atteindre leurs objectifs en matière de confiance et de conformité grâce à des outils et une architecture performants, et non au prix d'un détour fastidieux.



Amutable comblera cette lacune et remplacera l'heuristique par la rigueur. Au cours des prochains mois, nous poserons les bases de la vérification et développerons des capacités robustes.





Une initiative qui soulève des questions dans la communauté Linux

Départ de Microsoft : impacts sur l'industrie et implications futures

Lennart Poettering est un ingénieur logiciel allemand reconnu dans la communauté Linux. Il est le créateur du serveur de sons multiplateforme PulseAudio et de la bibliothèque logicielle Avahi, mise en uvre du protocole zeroconf. Il est également le créateur de Systemd, un remplaçant pour Linux du système d'Init System V adopté par la plupart des grandes distributions comme Ubuntu, Debian, Fedora, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), CentOS, etc.Lennart Poettering est l'un des développeurs Linux les plus influents, mais aussi l'un des plus controversés pour ses prises de position. Après un long passage chez Red Hat (de 2008 à 2022), il a rejoint Microsoft en 2022. Il a quitté l'entreprise le mois dernier. Son départ soulève des questions sur l'avenir du développement open source et l'implication des entreprises dans les projets communautaires qui pilotent l'infrastructure informatique moderne.Lennart Poettering cofonde une nouvelle startup nommée Amutable, avec ses anciens collègues Chris Kühl et Christian Brauner. Chris Kühl était employé chez Microsoft jusqu'à l'année dernière, et Christian Brauner, qui a également rejoint Microsoft en 2022, a quitté l'entreprise le mois dernier.Ce trio est à la pointe du monde Linux et open source. Christian Brauner a écrit dans un billet publié sur Mastodon : « mon rôle dans la maintenance en amont du noyau Linux restera inchangé ». Lennart Poettering a également annoncé qu'il continuera à s'impliquer profondément dans l'écosystème Systemd. Cependant, dans ses sorties, Lennart Poettering nexplique pas précisément les raisons qui ont motivé son départ de la firme de Redmond.Linux est devenu une cible lucrative pour les acteurs de la menace. Les attaques ciblant les plateformes Linux se multiplient. Cela n'a rien de surprenant, car Linux propulse tout désormais, des infrastructures cloud aux systèmes embarqués, et sert de colonne vertébrale aux systèmes critiques du monde entier. Avec Amutable, Lennart Poettering veut améliorer la sécurité des systèmes Linux afin d'aider les organisations à réduire les incidents de sécurité.Amutable est dirigé par Chris Kühl (PDG), Christian Brauner (directeur technique) et Lennart Poettering (ingénieur en chef). Selon la description des cofondateurs, Amutable se concentrera sur « la fourniture de déterminisme et d'intégrité vérifiable aux systèmes Linux ». L'annonce d'Amutable indique :Comme on pouvait s'y attendre, les réactions au départ de Lennart Poettering de Microsoft ont été mitigées, certains se réjouissant des nouvelles perspectives qui s'ouvrent pour le développement de logiciels système, tandis que d'autres lui expriment leur gratitude pour ses contributions. Cette dualité reflète l'héritage complexe d'un développeur qui a fondamentalement changé Linux tout en restant l'une de ses figures les plus controversées.La volonté Lennart Poettering de remettre en question les pratiques établies et de faire avancer les changements architecturaux, malgré l'opposition, démontre à la fois la puissance de la vision technique et les tensions qu'elle peut créer au sein des communautés collaboratives. Amutable pourrait suivre la même trajectoire.La société affirme adopter une approche différente de la sécurité Linux, qui consiste à intégrer des mesures proactives dans les systèmes dès le départ plutôt que de s'appuyer sur la détection réactive des menaces. L'équipe indique qu'elle travaillera à la mise en place des bases de la vérification au cours des prochains mois, et que d'autres fonctionnalités viendront s'y ajouter par la suite. Concrètement, ils l'expriment comme suit :Outre Chris Kühl, Christian Brauner et Lennart Poettering, qui en sont les fondateurs, d'autres personnalités telles que David Strauss, Rodrigo Campos Catelin, Zbyszek Jędrzejewski-Szmek, Kai Lüke, Daan de Meyer, Joaquim Rocha, Aleksa Sarai et Michael Vogt ont également rejoint Amutable.Le départ de Lennart Poettering marque la fin d'une époque pour l'une des figures les plus polarisantes du développement logiciel moderne, dont le travail a profondément remodelé la manière dont les systèmes Linux démarrent, gèrent les processus et traitent les fonctionnalités de base sur des millions de serveurs et d'installations de bureau à travers le monde. Son rôle en tant qu'ingénieur en chef chez Amutable est donc tout à fait logique.L'influence de Lennart Poettering sur l'informatique moderne ne peut être surestimée. Son logiciel Systemd, qui a remplacé le système d'initialisation traditionnel System V, a fondamentalement modifié la façon dont les distributions Linux gèrent l'initialisation du système et la gestion des services.Malgré la résistance farouche des traditionalistes Unix qui préféraient des approches plus simples et modulaires, Systemd a été adopté par pratiquement toutes les principales distributions Linux. Plus récemment, Lennart Poettering a créé systemd-homed pour la gestion des répertoires personnels et a travaillé sur des frameworks de services portables qui permettent aux applications de fonctionner de manière cohérente sur différentes distributions Linux.Chaque projet a suscité un débat au sein de la communauté, les détracteurs arguant que l'approche de Lennart Poettering viole les principes de la philosophie Unix consistant à bien faire une seule chose, tandis que les partisans louent les avantages pratiques et les capacités modernes offertes par son logiciel. Il reste à voir quelle forme concrète prendra l'initiative d'Amutable. Selon certains critiques, elle pourrait donner lieu à de nouveaux débats.Le départ de Lennart Poettering soulève des questions quant à l'orientation future du développement de Systemd et à la stratégie open source actuelle de Microsoft. Bien que Systemd dispose d'une large base de contributeurs et soit maintenu par Red Hat (qui fait désormais partie d'IBM), la vision de Lennart Poettering a guidé l'évolution du projet depuis sa création en 2010. En outre, le système « init » continue d'étendre son champ d'application.Il y a eu des ajouts récents tels que « systemd-cryptenroll » pour la gestion du chiffrement des disques et « systemd-sysupdate » pour les mises à jour atomiques du système, ce qui suggère que le projet continuera sur sa lancée en absorbant des fonctions supplémentaires de gestion du système.Le départ de Lennart Poettering coïncide avec des changements plus larges dans le secteur...