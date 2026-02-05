La distribution Linux libre et open source openSUSE Tumbleweed propose la mise à jour transactionnelle 6.0.6 et les mises à jour Ruby 4.0, et conserve GNOME 49, Plasma 6.5.5 et Frameworks 6.22.0

Nouvelles fonctionnalités et améliorations

libtukit

--keep

/var

gem2rpm

rdoc/ri

TitleSubtitleWithActions

KColorSchemeWatcher

Mises à jour importantes des paquets

keyboxd

keyboxd

dirmngr

wcwidth

XTGETTCAP

-emoji_width

openSUSE est une distribution Linux libre et open source développée par le projet openSUSE. Elle est proposée en deux versions principales : Tumbleweed, une distribution en continu, et Leap, une distribution stable issue de SUSE Linux Enterprise. Le projet openSUSE est parrainé par la société allemande SUSE, qui a lancé la première version sous le nom de SUSE Linux en 1994. Son développement a été ouvert à la communauté en 2005, marquant la création d'openSUSE. Les développeurs se concentrent sur la création d'un système d'exploitation stable et convivial basé sur RPM, destiné à un large public d'utilisateurs de stations de travail et de serveurs.openSUSE Tumbleweed a commencé l'année 2026 avec des mises à jour majeures de paquets, notamment des versions importantes telles que transactional-update 6.0.6 et Ruby 4.0. La refonte de transactional-update améliore la fiabilité des mises à jour atomiques, la journalisation et la conformité pour MicroOS. Ruby 4.0 modernise les processus de packaging et de compilation, tandis que les bureaux GNOME, KDE et Xfce bénéficient d'améliorations en termes de stabilité et d'expérience utilisateur. Les correctifs de sécurité corrigent des vulnérabilités dans curl, cups, QEMU et Vim.: cette mise à jour majeure améliore la fiabilité et la facilité d'utilisation des mises à jour atomiques du système openSUSE, en particulier pour les systèmes immuables et transactionnels tels que MicroOS et d'autres variantes des distributions du projet. Elle corrige la logique d'auto-mise à jour afin de récupérer correctement la bonne version de, améliore la conformité FIPS en utilisant des commandes de configuration natives du paquet et nettoie la journalisation. La commande « run » propage désormais correctement les codes de sortie et supprime par défaut les instantanés ayant échoué, tandis que l'optionpermet de conserver les instantanés à des fins de débogage ou de réutilisation. La journalisation a été remaniée avec une prise en charge complète de journald/syslog, la gestion SELinux a été étendue au-delà deet le comportement de redémarrage logiciel a été stabilisé.: le passage à la version 4.0 du langage de programmation Ruby ne reflète pas seulement une mise à jour de version, mais aussi une évolution dans la maturité de l'écosystème. Cette version se concentre sur l'amélioration des paquets et de la compilation plutôt que sur de nouvelles fonctionnalités du langage. Elle assure une meilleure intégration entre des outils tels queet les gestionnaires de paquets. Elle corrige la gestion des dépendances pour les compilations avancées, introduit des macros plus intelligentes pour des exigences d'exécution précises et supprime les hypothèses obsolètes concernant les outils de documentation en supprimant les paquetsen raison de la suppression en amont d'API clés.: Cette mise à jour mineure fluidifie les interactions quotidiennes avec le bureau, en particulier dans les paramètres système, les comptes en ligne et les applications de base. Les utilisateurs remarqueront une commutation Wi-Fi plus fiable, une meilleure recherche de fuseau horaire, une application locale correcte et moins de bizarreries dans l'interface utilisateur lors du réglage des paramètres du clavier ou des applications. GNOME Online Accounts améliore la détection automatique DAV pour des services tels que SOGo, rendant la synchronisation du calendrier et des contacts plus fiable. Même les applications fournies avec GNOME, comme GNOME Sudoku, bénéficient de corrections visuelles et de gameplay. GNOME Software 49.3 améliore l'expérience de l'app store avec des messages plus clairs et des interactions plus fluides. Les noms de référentiels longs s'affichent désormais correctement, les avertissements de désinstallation expliquent plus clairement la suppression des données et les alertes de firmware inutiles n'apparaissent plus sur la page des mises à jour installées. Le défilement avec les gestes du pavé tactile est plus réactif et les systèmes rpm-ostree bénéficient d'un suivi amélioré de l'historique des mises à jour.: l'application Discover répond désormais correctement au raccourci de rafraîchissement F5 et ne code plus en dur « Linux » dans les recherches sur le web. Gestionnaire de fenêtres et compositeur Wayland KWin améliore la gestion de plusieurs moniteurs en alignant les raccourcis de changement d'écran avec l'ordre d'affichage réel, corrige le redimensionnement du curseur et résout les problèmes de répétition des touches avec les méthodes de saisie. Le déverrouillage de l'écran via KDE Connect est plus stable, les visuels de l'applet météo sont corrigés et les autorisations Flatpak se chargent plus rapidement. Les paramètres système, les notifications et les comportements du panneau ont été affinés et les codes QR pour les réseaux WPA3 utilisent désormais le format correct.: cette version améliore la détection de l'encodage dans KCodecs grâce à une prise en charge améliorée de l'UTF-16 et du grec/hébreu. Elle affine les performances du presse-papiers sur Wayland grâce à la lecture threadée dans KGuiAddons. Kirigami ajoute le composantet corrige les boucles de liaison de mise en page, tandis que KIO améliore les opérations sur les fichiers grâce à un bouton « Comparer les fichiers » dans les boîtes de dialogue de renommage et à une meilleure gestion des vignettes. Les mises à jour supplémentaires comprennent les données relatives aux jours fériés au Japon, en Chine et au Népal dans KHolidays, des corrections de décodage dans KImageFormats et la suppression de fonctionnalités héritées telles queet la gestion des facteurs de forme dans KService.: cette version apporte des corrections ciblées à l'ensemble de la suite. Dolphin résout des problèmes liés aux propriétés d'affichage, à l'observation des répertoires et à la migration des fichiers de session, tandis que KMail et messagelib corrigent des plantages et améliorent le clic sur les liens dans les e-mails HTML. Kdenlive bénéficie d'améliorations en termes de stabilité avec des corrections de plantages lors du copier-coller, un comportement correct de l'écran d'accueil sur Wayland et une édition correcte des images clés et des transformations. Itinerary et Kitinerary bénéficient d'un tri plus fiable, d'une gestion des fuseaux horaires et d'une extraction améliorée des données de voyage avec une nouvelle prise en charge des billets tchèques, italiens et KLM. Parmi les autres points forts, citons l'amélioration du comptage des notifications et des réactions dans NeoChat, la correction du redimensionnement des tampons et la gestion du texte DVI dans Okular. De plus, Akonadi optimise le nettoyage de la base de données et la configuration des agents.: Cette mise à jour apporte une stabilité et une facilité d'utilisation accrues au panneau du bureau Xfce, en particulier sur Wayland. Elle corrige des anomalies visuelles telles que la taille des boutons lorsque les flèches disparaissent, assure un nettoyage correct des signaux des plugins pour éviter les plantages et améliore la gestion des groupes d'espaces de travail pour une expérience plus fluide.: Cette mise à jour rend les paramètres d'affichage et d'accessibilité plus prévisibles et moins sujets aux erreurs. Elle résout les problèmes liés à la perte ou à l'application incorrecte des profils de couleurs en gardant une trace des profils actifs et en les synchronisant avec les paramètres du portail. La configuration de l'affichage correspond désormais aux moniteurs par EDID pour des configurations multi-moniteurs plus cohérentes, empêche les mises à jour redondantes des profils et corrige les fuites de mémoire.: la mise à jour de l'éditeur graphique vectoriel offre une expérience plus stable et plus aboutie. Les principales améliorations comprennent une meilleure gestion du rendu du texte sur chemin, une logique de sélection des calques et des objets plus robuste, ainsi que des corrections visant à éviter les plantages lors de l'édition de chemins complexes ou de l'utilisation des effets de chemin dynamiques (LPE). L'écran d'accueil est désormais plus rapide et plus réactif, les barres d'outils s'adaptent mieux à la taille des fenêtres et les interactions avec le presse-papiers sont plus sûres contre les gestionnaires malveillants. En arrière-plan, l'importation de fichiers PDF est plus fiable, la gestion des polices est améliorée et les erreurs d'extension sont signalées plus clairement.: des correctifs de sécurité critiques pour l'éditeur de texte corrigent un débordement de tampon avec des caractères multioctets incomplets et une vulnérabilité d'utilisation après libération qui pouvait être déclenchée par des autocmds malveillants. Les utilisateurs bénéficient de corrections de plantages, du comportement du curseur et de l'annulation, ainsi que d'une meilleure détection des types de fichiers pour les langages et les outils modernes.: cette mise à jour améliore la fiabilité de la gestion des clés et de la validation des signatures, ce qui a un impact direct sur la sécurité des e-mails, la vérification des paquets et les workflows cryptés. Un bug de validation impliquanta été corrigé, réduisant ainsi le risque de décisions de confiance incorrectes, et les migrationssont désormais plus robustes. Cette version supprime également un comportement hérité en rendant obsolète une option armor rarement utilisée, tandis quegagne en compatibilité ascendante avec les bibliothèques cryptographiques à venir.: la mise à jour 6.18.7 résout les fuites de mémoire dans btrfs et pNFS, empêche les blocages dans NFS et GFS2, et corrige des problèmes critiques dans le réseau ainsi que des plantages dans les pilotes nvme-tcp et mlx5e. La mise à jour 6.18.5 aide à prévenir les plantages et corrige la corruption de la mémoire et l'escalade des privilèges dans les systèmes de fichiers, les réseaux, le Wi-Fi, les pilotes GPU, le cryptage et les chemins de virtualisation. La mise à jour 6.18.4 permet aux utilisateurs de bénéficier de corrections plus sûres de la planification du CPU, d'une meilleure robustesse du Wi-Fi et des réseaux, et de corrections ciblées des pilotes AMD, Intel et Bluetooth qui réduisent les plantages et les dysfonctionnements dans les cas limites. La mise à jour 6.18.3 apporte des corrections critiques en matière de stabilité et de sécurité au niveau du stockage, de la mise en réseau et de la prise en charge matérielle. Elle résout plusieurs fuites de mémoire et risques de corruption de données dans les systèmes de fichiers btrfs, hfsplus et ntfs3, améliore la sécurité du vérificateur BPF et renforce la compatibilité Wi-Fi et Bluetooth avec de nouveaux identifiants de périphériques et des corrections de pilotes. Il s'agit de corrections ciblées visant à améliorer la précision et la stabilité plutôt que d'ajouter de nouvelles fonctionnalités, ce qui rend cette mise à jour sûre et utile.: cette mise à jour élargit les possibilités des jeux et des applications interactives tout en améliorant les performances et la portabilité. Les développeurs et les joueurs bénéficient d'un mélange plus fluide entre le rendu 2D et 3D, d'une meilleure prise en charge des manettes de jeu populaires et d'une gestion native des fichiers PNG qui simplifie le chargement des ressources. Les espaces colorimétriques HDR, les textures YUV et les textures palettisées améliorent la fidélité visuelle et les workflows de style rétro, tandis que la prise en charge améliorée d'Emscripten et de KMSDRM facilite les constructions web et les systèmes embarqués ou portables.: ce paquet améliore la fiabilité, la sécurité et la conformité aux normes de l'un des émulateurs de terminal les plus utilisés sur les systèmes de type Unix. Il améliore la gestion du texte moderne grâce à la prise en charge des sélecteurs de variation Unicode 15 et 16, tout en affinant le comportementpour les caractères à usage privé afin de refléter de manière cohérente leur largeur prévue, ce qui est essentiel pour les utilisateurs CJK et les mises en page à scripts mixtes. L'ajout de codes de pavé numérique danspermet une meilleure compatibilité des applications, et l'amélioration de la vérification des limites pour les événements de souris aide à prévenir les exploits potentiels liés à la saisie. Les emojis respectent désormais la largeur configurable via la nouvelle option, ce qui permet aux utilisateurs de contrôler le rendu dans les scripts et les outils.: cette mise à jour améliore la façon dont les systèmes Linux gèrent l'alimentation et les périphériques, en particulier pour les ordinateurs portables modernes et les configurations...