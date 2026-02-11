Les versions du noyau Linux n'ont historiquement intéressé que ceux qui utilisent les distributions Linux au quotidien. Cependant, avec la popularité croissant de la console portable Steam Deck et des PC basés sur SteamOS de Valve, les améliorations du noyau sont désormais beaucoup plus attrayantes. Une numérotation plus explicite facilitera le suivi des cycles de développement et lidentification des nouvelles fonctionnalités ajoutées à chaque version.
Linus Torvalds a confirmé que la prochaine version du noyau serait Linux 7.0, succédant à Linux 6.19. « Comme la plupart des gens l'ont compris, j'en arrive à un point où je suis dérouté par les grands nombres (je n'ai presque plus assez de doigts et d'orteils), donc le prochain noyau s'appellera 7.0 », a-t-il écrit.
Évolution de la numérotation des versions du noyau Linux
La numérotation des versions du noyau Linux est devenue plus prévisible avec la série 3.x, qui a vu la sortie de 19 noyaux avant de passer à la version 4.0. Linus Torvalds s'est amusé en cours de route, baptisant la version 3.11 « Linux for Workgroups », en référence au nom donné par Microsoft à Windows 3.11. L'empereur des pingouins a ensuite envisagé d'utiliser la version 4.0 comme une version spéciale dédiée au nettoyage des bogues du noyau.
Il a ensuite publié 20 versions de la série de noyaux 4.x, et les discussions sur la liste de diffusion du noyau Linux mentionnaient alors Linux 4.21, avant que Torvalds ne décide de renommer la version suivante 5.0. Il a souvent dit que les numéros de version n'avaient essentiellement aucune signification. Une version x.0 n'est pas plus importante qu'une autre et est généralement moins importante que la version qui bénéficiera d'un support à long terme.
La série 5.x s'est terminée après 19 versions, et la série 6.x suivra le même chemin. Cette approche de numérotation nindique pas nécessairement une transformation majeure du noyau Linux ou une rupture fonctionnelle, mais reflète plutôt un choix pratique de gestion des versions du noyau Linux.
Quelques nouveautés attendues dans le noyau Linux 7.0
Le noyau Linux 7.0 devrait introduire de nombreuses améliorations en matière de performances. La plupart des nouvelles améliorations concernent les charges de travail de niveau serveur, mais certaines pourraient améliorer la réactivité des ordinateurs de bureau et les performances des jeux, même s'il faudra attendre les résultats des tests de performance pour en être sûr. Toutefois, cette évolution est cohérente avec la popularité croissante de la Steam Deck.
La fonctionnalité la plus intéressante est sans doute TIP Time Slice Extension, car elle permet à une application de demander une prolongation temporaire du temps d'exécution si elle effectue une tâche critique, afin qu'elle ne soit pas préemptée (mise de côté) par le planificateur du noyau au pire moment possible.
Linux 7.0 comprend un Live Update Orchestrator qui permet de mettre à niveau le noyau sans perturber les machines virtuelles, et ajoute des communications cryptées entre les périphériques PCIe et les machines virtuelles. Comme d'habitude, cette version comprend de nombreux ajouts qui améliorent l'accès aux fonctionnalités des derniers processeurs Intel et AMD, ainsi qu'une prise en charge améliorée des nouveaux processeurs RISC-V et chinois.
La liste de diffusion liste également quelques modifications apportées aux systèmes de fichiers. Parmi les nombreux changements apportés au réseau, l'un d'entre eux supprime un verrouillage très sollicité, ce qui signifie que certains transferts de données pourraient permettre de vider les files d'attente plus rapidement et d'accélérer le flux de données jusqu'à quatre fois par rapport à ce qui est actuellement possible dans certaines circonstances.
Ces nouvelles fonctionnalités doivent encore être soumises et approuvées par Linus Torvalds avant d'être fusionnées dans le code, mais la grande majorité des pulls requests sont acceptées sans objection. Quoi qu'il en soit, voici quelques-unes des fonctionnalités prévues pour ce cycle Linux 7.0 :
- prise en charge du nouveau matériel graphique AMD avec l'activation de différents blocs IP, y compris GFX 12.1 ;
- analyse du contexte et du verrouillage basée sur le compilateur ;
- prise en charge de l'ACPI DSM « Turn On Display » de Microsoft pour aider à résoudre les problèmes liés aux ordinateurs portables ;
- activation par défaut d'Intel TSX sur les processeurs compatibles pour de meilleures performances et lorsque cela n'a pas trop d'impact sur les questions de sécurité ;
- configuration facile d'un logo de démarrage personnalisé à la place de Tux pendant le processus de démarrage du noyau Linux avec la console ;
- retrait de HIPPI pour cette norme proche du Gigabit pour les supercalculateurs en réseau dans les années 1990 ;
- l'extension de tranche de temps semble pouvoir enfin être fusionnée après une décennie de développement ;
- OPEN_TREE_NAMESPACE pour améliorer la sécurité et les performances des conteneurs ;
- CAKE_MQ pour adapter SCH_CAKE aux systèmes multicurs modernes dans le code réseau ;
- remplacement d'une plus grande partie du code de mise en cache du noyau Linux par Sheaves pour, espérons-le, de meilleures performances ;
- mises à jour Apple DT pour les ports USB Type-C avec les Mac récents ;
- améliorations pour les builds du noyau Rust et LTO ;
- prise en charge de l'affichage Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 ;
- mises à jour du firmware GPU Intel sur les plateformes non x86 ;
- rapports de température étendus pour les cartes graphiques Intel ;
- le pilote Intel Xe ne bloque plus D3cold pour tous les GPU Battlemage, mais limite simplement les blocages aux systèmes connus pour être problématiques ;
- le code SVM multipériphérique Intel semble désormais prêt pour le noyau Linux 7.0 ;
- prise en charge multifile d'attente pour Intel Crescent Island ;
- pise en charge de l'affichage Intel Nova Lake ;
- prise en charge non root de l'outil intel-speed-select ;
- le pilote DRM Nouveau corrige la prise en charge des grandes pages pour cette fonctionnalité qui peut aider NVK à offrir de meilleures performances ;
- prise en charge de la surveillance des capteurs pour davantage de cartes mères de bureau ASUS ;
- seuils de température et de vitesse du ventilateur pour l'ordinateur portable Framework 13 ;
- prise en charge de l'intégrité du flux de contrôle de l'espace utilisateur RISC-V / pile fantôme ;
- répartition des E/S par lots pour ublk afin d'offrir de meilleures performances ;
- améliorations du sondage IO_uring IOPOLL ;
- prise en charge des haut-parleurs de l'ordinateur portable LG Gram Style 14 avec le nouveau noyau ;
- suppression de l'ancien code API de montage pour le code de bloc Linux ;
- prise en charge de l'interface audio USB Focusrite Forte ;
- etc.
Rappel sur les fonctionnalités de la version 6.19 du noyau
Le noyau Linux 6.19 apporte des mises à jour notables en matière de graphisme, de stockage et d'infrastructure. Les anciens GPU AMD Radeon des générations Southern Islands et Sea Islands...
