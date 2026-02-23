Le noyau Linux 7.0 RC1 est disponible. Mais il ne s'agit pas d'une mise à jour majeure. Linus Torvalds le décrit comme une mise à jour de « routine » qui concerne les pilotes et les ajustements d'architecture. Si les mises à jour des pilotes peuvent améliorer la stabilité sur les matériels récents, elles peuvent aussi entraîner des régressions sur les appareils plus anciens. Les utilisateurs sont donc invités à surveiller les fichiers journaux après l'installation.
Le changement de version principale est purement cosmétique ; Linus Torvalds explique simplement qu'il évite les sous-versions dépassant le chiffre 19, pour ne pas avoir à gérer des numéros qu'il juge trop grands. La véritable originalité de l'annonce est la touche d'autodérision de l'empereur pingouin.
Linus Torvalds plaisante sur sa succession à la tête du noyau
« Comme la plupart des gens l'ont compris, j'en arrive à un point où je suis dérouté par les grands nombres (je n'ai presque plus assez de doigts et d'orteils), donc le prochain noyau s'appellera 7.0 », a-t-il écrit au début du mois. Il a déclaré cette fois-ci ne pas avoir de plan clair pour le jour où le numéro majeur lui-même deviendra trop grand à gérer. Linus Torvalds a laissé entendre que ce sera le problème d'un successeur « plus compétent » que lui.
Ce n'est pas qu'une boutade : la communauté Linux a formellement adopté début 2026 le tout premier plan de succession de Linus Torvalds, plus de 34 ans après le lancement du noyau Linux. Le plan de succession a été apparemment adopté après une discussion sur « notre marche inéluctable vers la mort ».
Si Linus Torvalds continue à travailler pendant 3 ans et demi pour sortir une nouvelle version x.0, il faudra attendre au moins 40 ans avant que le noyau atteigne la version 19.x. D'ici là, l'on espère que Linus Torvalds, alors âgé de 56 ans, sera heureux à la retraite et s'adonnera aux passe-temps qui lui plaira. Par la suite, Linus Torvalds est revenu aux affaires et a déclaré que la période de fusion précédant sa sortie s'était déroulée « sans heurts ».
« Je définis cela comme les fenêtres de fusion où je n'ai pas à diviser en deux les échecs de démarrage sur aucune de mes machines », a-t-il écrit. « Certes, cette fois-ci, c'est parce que j'ai détecté un cas d'échec avant de *réellement* démarrer, mais bon, cela reste techniquement « fluide » pour moi ».
Il a exhorté les utilisateurs à « tout laisser tomber, courir vers leurs ordinateurs, tester la compilation et le démarrage d'un tout nouveau noyau » pour le découvrir, avant de revenir un peu sur ses propos. « Je plaisante », a-t-il écrit. « Une petite balade tranquille après avoir fini de mâcher, ça ira très bien ».
Activation du plan de continuité et choix de lautorité transitoire
Le plan ne désigne pas d'héritier unique. Le responsable de la maintenance du noyau, Dave Airlie, a suggéré que le groupe soit enfermé dans une pièce et envoie un nuage de fumée blanche lorsque la décision serait prise. S'inspirant de l'énergie papale, le document a été nommé Conclave.rst. Il a été convenu que Dan Williams rédigerait l'ensemble dans un document de procédure, ce qu'il a maintenant fait : le document sur la continuité du noyau Linux.
Le plan nest activé que si une transition ordonnée ne se produit pas spontanément. Voici ci-dessous les lignes directrices de base du mécanisme de succession, où « $ORGANIZER » désigne le dernier organisateur du sommet des mainteneurs (Maintainers Summit) et « TAB » désigne le Linux Technical Advisory Board :
- dans les 72 heures, $ORGANIZER ouvrira une discussion avec les invités du dernier sommet des mainteneurs. Une réunion entre ces invités et le TAB, en ligne ou en personne, sera organisée dès que possible de manière à maximiser le nombre de personnes pouvant y participer ;
- si aucun sommet des mainteneurs n'a eu lieu au cours des 15 derniers mois, la liste des invités à cette réunion sera déterminée par le TAB ;
- les invités à cette réunion peuvent faire appel à d'autres mainteneurs si nécessaire ;
- cette réunion, présidée par $ORGANIZER, examinera les options pour la gestion continue du dépôt de noyau de niveau supérieur, conformément à l'objectif de maximiser la santé à long terme du projet et de sa communauté ;
- dans un délai de deux semaines, un représentant de ce groupe communiquera à l'ensemble de la communauté, via la liste de diffusion "ksummit@lists.linux.dev", les prochaines étapes.
La Linux Foundation sera chargée de mettre en uvre ce plan. Par ailleurs, si les choses tournaient mal, même sans ce plan officiel, il est probable que la communauté du noyau Linux parviendrait facilement à un accord sur la succession. Après tout, comme Linus Torvalds lui-même l'a fait remarquer par le passé : « il n'y a pas beaucoup de projets open source qui ont des mainteneurs qui sont littéralement présents depuis plus de trois décennies ».
Le responsable de la maintenance de la branche stable du noyau Linux, Greg Kroah-Hartman, a déjà assuré l'intérim par le passé. Greg Kroah-Hartman a occupé le poste de responsable de Linux lorsque Linus Torvalds s'est brièvement éloigné du développement du noyau en 2018 afin d'améliorer ses relations avec les autres développeurs et responsables de maintenance. Cependant, Greg Kroah-Hartman est plus âgé que Linus Torvalds.
Préoccupations liées à un départ sans un mécanisme de succession
En effet, après plus de 30 ans dexistence du noyau Linux, Rust a été admis comme deuxième langage aux côtés du C pour le développement du noyau Linux. L'année dernière, Linus Torvalds a clarifié sa position concernant l'intégration du code Rust dans le noyau Linux, en réponse aux objections de certains mainteneurs. Linus Torvalds a déclaré que les mainteneurs ne seront pas contraints d'interagir avec du code Rust s'ils n'en voient pas lutilité.
Mais cela ne signifie pas qu'ils ont le droit de bloquer son intégration dans des domaines où il est jugé bénéfique. Son intervention fait suite aux préoccupations exprimées par Christoph Hellwig, un développeur influent du noyau, qui s'oppose à l'utilisation de Rust aux côtés du C. Selon Christoph Hellwig, l'introduction de Rust entraînerait une fragmentation et des directives de langage ambiguës, imposant une charge supplémentaire aux mainteneurs.
Des rapports faisaient en sus état de ce que Linus Torvalds aurait indiqué en privé son intention de fusionner du code Rust, même en cas d'opposition de la part des mainteneurs concernés. Cest limage de dictateur bienveillant qui refait une fois de plus surface et, avec elle, un nouvel aperçu de la place charnière de Linus Torvalds dans cette communauté. Tel un juge suprême, il arbitre le conflit entre habitués du langage C et les...
