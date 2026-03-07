La Fondation Linux lance l'Open Centralized Unit Distributed Unit (OCUDU) Ecosystem Foundation pour accélérer l'innovation open source dans le domaine de l'AI-RAN, y compris les algorithmes et les solutions IA

Objectifs clés de l'OCUDU Ecosystem Foundation

Créer un écosystème commercial et de recherche public-privé et une pile open source pour les CU et DU open source (qui font partie de l'Open RAN).

Héberger le projet OCUDU et d'autres projets open source associés au fil du temps.

Favoriser la collaboration mondiale dans tous les domaines du RAN, ainsi que les solutions de bout en bout basées sur des super blueprints provenant d'autres fondations open source (y compris la documentation, les tests, l'intégration et la création d'autres artefacts) qui facilitent le développement, le déploiement, l'exploitation ou l'adoption du projet open source.

Participation universitaire et collaboration en matière de recherche et de laboratoires

La Fondation Linux (en anglais The Linux Foundation) est une organisation à but non lucratif créée en 2000 pour soutenir le développement de Linux et les projets de logiciels libres. Elle a été créée sous le nom d'Open Source Development Labs afin de normaliser et de promouvoir le noyau du système d'exploitation open source Linux, puis a fusionné avec le Free Standards Group en 2007. Depuis, la fondation a évolué pour promouvoir des projets open source au-delà du système d'exploitation Linux en tant que « fondation des fondations » qui héberge une variété de projets couvrant des sujets tels que le cloud, les réseaux, la blockchain et le matériel informatique.La Fondation Linux, leader mondial de la collaboration ouverte sur les logiciels, le matériel, les normes et les données open source, a annoncé le 1er mars 2026 la création de l'Open Centralized Unit Distributed Unit (OCUDU) Ecosystem Foundation.L'par la Fondation Linux est présentée ci-dessous : «L'OCUDU Ecosystem Foundation est un centre de collaboration ouvert dédié à la création, à la mise à l'échelle et au maintien des actifs techniques du projet OCUDU, et à leur exploitation afin d'établir une plateforme de référence fondamentale pour les réseaux d'accès radio (RAN), y compris les algorithmes et solutions basés sur l'IA. L'OCUDU Ecosystem Foundation fournit un mécanisme essentiel permettant aux fournisseurs du secteur d'orienter de manière optimale le développement de l'OCUDU afin de prendre en charge la 5G et les premiers services 6G natifs de l'IA.Le projet OCUDU a démarré grâce à un investissement du National Spectrum Consortium (NSC) et du FutureG Office, qui ont octroyé des fonds à la société de télécommunications sans fil DeepSig et à Software Radio Systems (SRS) afin de développer le logiciel initial pour OCUDU.L'OCUDU Ecosystem Foundation rassemble un écosystème composé d'entreprises, d'opérateurs de télécommunications, de fournisseurs de services cloud, de fournisseurs d'équipements et d'instituts de recherche afin de co-développer et d'intégrer les composants essentiels nécessaires au déploiement de la 5G et des premières technologies 6G. Ce modèle communautaire complète les normes mondiales de la 3GPP et de l'alliance O-RAN, ainsi que celles d'alliances industrielles telles que l'alliance AI-RAN. Cet effort mondial garantit que l'innovation, la transparence et l'interopérabilité restent au cur de l'évolution mondiale des réseaux RAN définis par logiciel.« En coordonnant les efforts mondiaux sous l'égide de la Fondation Linux, nous construisons une plateforme open source ouverte, fiable et sécurisée qui alimentera la prochaine décennie d'innovation sans fil », a déclaré Arpit Joshipura, directeur général, Réseaux, Edge et IoT, à la Fondation Linux. « L'OCUDU Ecosystem Foundation représente une avancée majeure dans le domaine des RAN open source, en particulier pour les CU et les DU. »« Cette initiative apporte le meilleur du modèle open source à l'un des niveaux les plus critiques du sans-fil de demain : la base d'un réseau d'accès radio interopérable et défini par logiciel », a déclaré le Dr Tom Rondeau, directeur principal de FutureG. « En transférant la maintenance de ces composants communs vers un projet collaboratif open source, sous la gouvernance neutre de la Fondation Linux, nous permettons à nos partenaires industriels de concentrer leurs ressources sur les technologies innovantes et monétisables les plus efficaces pour le pays. Nous construisons une base qui permet un succès partagé et accélère les progrès de l'ensemble de l'écosystème. Nous sommes impatients de voir cette approche fournir une plateforme essentielle pour renforcer nos relations et notre collaboration avec nos alliés et nos partenaires internationaux. »« La clé pour stimuler l'innovation dans le domaine du sans-fil est de tirer parti d'un vaste écosystème d'experts en réseaux, en logiciels radio et en technologies d'IA émergentes », a déclaré Joe Kochan, PDG de NSC. « Ce qui a commencé par un processus d'appel d'offres concurrentiel visant à sélectionner les meilleures solutions technologiques parmi les nombreux membres diversifiés du NSC s'étend désormais sous l'égide de la Fondation Linux, et le NSC est fier de poursuivre son partenariat avec la LF et l'équipe FutureG afin de faire progresser les efforts de développement de l'OCUDU et de construire la prochaine génération de capacités sans fil. »Les membres généraux de l'OCUDU Ecosystem Foundation comprennent 1Finity, Aalyria, Abside Networks, Airspan, Altio Labs, Booz Allen, Cirrus360, Cisco, Cohere Technologies, ISCO International, JMA Wireless, Keysight Technologies, Marvell, ORAN Development Company, Raycom Wireless, Radisys, Red Hat, Sempre.ai, Skylark Wireless, T-Mobile et Viavi.Les objectifs clés de l'OCUDU Ecosystem Foundation sont :L'OCUDU Ecosystem Foundation, associée à des initiatives de mise en réseau ouvertes telles que LF Networking (LFN), étend les communautés open source plus profondément dans les domaines de l'intelligence RAN, de l'automatisation et de l'orchestration en périphérie.L'OCUDU Ecosystem Foundation accueille également la participation d'universités et de laboratoires de recherche afin de renforcer le pipeline de recherche à production et le développement de la main-d'uvre de l'initiative. En intégrant des partenaires universitaires dans le même modèle de gouvernance ouverte que les acteurs industriels et gouvernementaux, la Fondation accélérera la recherche appliquée, l'expérimentation reproductible et la validation des innovations CU/DU dans des environnements réels.Les collaborateurs universitaires peuvent contribuer à des domaines tels que la recherche PHY/MAC de nouvelle génération, l'optimisation RAN basée sur l'IA/ML, la sécurité et la résilience, l'efficacité énergétique et les méthodologies de test, tout en contribuant à former et à développer la prochaine génération d'ingénieurs RAN open source.Parmi les institutions participantes figurent Georgia Tech Applied Research Corporation, Idaho National Laboratory, Iowa State University of Science and Technology, Mississippi State University, North Carolina State University, Northeastern University, Rice University, SRI International, Texas A&M University System, The MITRE Corporation, UC San Diego, UNH...