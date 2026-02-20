Emmabuntüs renforce l'accessibilité avec les versions Debian Édition 6 1.00 et 5 1.05

Nouvelle fenêtre daccessibilité de lEmmaDE6
La version Emmabuntüs Debian Édition 6 1.00, basée sur Debian 13 (Trixie) avec les environnements Xfce et LXQt, introduit de nombreuses améliorations destinées aux personnes malvoyantes ou non-voyantes : interface dédiée à laccessibilité, synthèse vocale améliorée (espeak, MBROLA, Piper), profils Orca, support dembosseuses Braille, intégration de LIOS (OCR), ainsi que divers scripts simplifiant la prise en main. Cette version est notamment destinée à des déploiements au Togo, en partenariat avec les associations françaises A.S.I YOVOTOGO, Mutualistes Sans Frontières et la FETAPH (Fédération Togolaise des Associations de Personnes Handicapées).
En parallèle, la version Emmabuntüs Debian Édition 5 1.05, basée sur Debian 12 (Bookworm) et disponible en 32 et 64 bits, bénéficie des mêmes avancées en matière daccessibilité. Elle permet ainsi de poursuivre le reconditionnement dordinateurs plus anciens, tout en offrant une expérience utilisateur inclusive.
Ces deux versions illustrent lengagement dEmmabuntüs en faveur de linclusion numérique, du logiciel libre, du réemploi de matériel informatique, ainsi que la place centrale offerte à lexpertise dusage apportée par ses bénévoles concernés par le handicap visuel.
Le projet reste ouvert aux contributions, notamment pour les tests daccessibilité, la documentation et lamélioration des outils destinés aux utilisateurs malvoyants ou non-voyants.
Fin mars, nous publierons une nouvelle version dEmmabuntüs Debian Édition 6 1.01, plus légère et plus modulable, afin de permettre à chacun de choisir les logiciels dont il a réellement besoin. Nous recherchons des bénévoles pour participer aux tests de cette version.
