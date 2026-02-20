Emmabuntüs renforce l'accessibilité avec les versions Debian Édition 6 1.00 et 5 1.05



Le collectif Emmabuntüs annonce deux publications récentes mettant fortement laccent sur laccessibilité numérique, fruit dun travail mené en grande partie avec et par des bénévoles non-voyants et malvoyants, directement impliqués dans la conception, les tests et les améliorations ergonomiques de la distribution.La version Emmabuntüs Debian Édition 6 1.00, basée sur Debian 13 (Trixie) avec les environnements Xfce et LXQt, introduit de nombreuses améliorations destinées aux personnes malvoyantes ou non-voyantes : interface dédiée à laccessibilité, synthèse vocale améliorée (espeak, MBROLA, Piper), profils Orca, support dembosseuses Braille, intégration de LIOS (OCR), ainsi que divers scripts simplifiant la prise en main. Cette version est notamment destinée à des déploiements au Togo, en partenariat avec les associations françaises A.S.I YOVOTOGO, Mutualistes Sans Frontières et la FETAPH (Fédération Togolaise des Associations de Personnes Handicapées).En parallèle, la version Emmabuntüs Debian Édition 5 1.05, basée sur Debian 12 (Bookworm) et disponible en 32 et 64 bits, bénéficie des mêmes avancées en matière daccessibilité. Elle permet ainsi de poursuivre le reconditionnement dordinateurs plus anciens, tout en offrant une expérience utilisateur inclusive.Ces deux versions illustrent lengagement dEmmabuntüs en faveur de linclusion numérique, du logiciel libre, du réemploi de matériel informatique, ainsi que la place centrale offerte à lexpertise dusage apportée par ses bénévoles concernés par le handicap visuel.Le projet reste ouvert aux contributions, notamment pour les tests daccessibilité, la documentation et lamélioration des outils destinés aux utilisateurs malvoyants ou non-voyants.Fin mars, nous publierons une nouvelle version dEmmabuntüs Debian Édition 6 1.01, plus légère et plus modulable, afin de permettre à chacun de choisir les logiciels dont il a réellement besoin. Nous recherchons des bénévoles pour participer aux tests de cette version.