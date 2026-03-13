La version bêta de Fedora 44 est disponible avec le noyau Linux 6.19, les environnements de bureau GNOME 50 et KDE Plasma 6.6, ainsi que des mises à jour du programme d'installation

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Fedora Linux est un système d'exploitation libre et open source et une distribution GNU/Linux communautaire développée par le projet Fedora et sponsorisée par l'entreprise Red Hat, qui lui fournit des développeurs ainsi que des moyens financiers et logistiques. La distribution Fedora Linux est orientée vers l'intégration de nouvelles technologies pour le monde du logiciel libre. Le projet Fedora contribue à plusieurs projets de logiciels libres, tels que le noyau Linux, GNOME, NetworkManager, PackageKit, PulseAudio, Wayland, la suite de compilateurs GCC et bien d'autres. Tous les six mois, au printemps et à l'automne, le projet Fedora met à disposition de la communauté une nouvelle version stable de la distribution Fedora Linux. Chaque version stable est maintenue treize mois.Récemment, la version bêta de Fedora 44 est désormais disponible, apportant des mises à jour majeures à cette distribution Linux bien connue. Cette version repose sur le noyau Linux 6.19 et intègre les derniers environnements de bureau, GNOME 50 et KDE Plasma 6.6. Outre ces améliorations à l'échelle du système, les variantes Fedora KDE offrent une expérience unifiée grâce à la nouvelle application Plasma Setup post-installation. Elles adoptent également Plasma Login Manager comme interface de connexion par défaut, en remplacement de SDDM.Suite à ces changements au niveau du bureau, le Games Lab utilise désormais KDE Plasma à la place de Xfce et bénéficie de la pile Wayland mise à jour pour un environnement de jeu et de développement amélioré. Le bureau Budgie 10.10 est également passé de X11 à Wayland dans cette version bêta.Pour les développeurs et les responsables de maintenance, la version bêta de Fedora 44 propose une chaîne d'outils GNU mise à jour, des builds de paquets reproductibles, Packit pour l'intégration continue dist-git, la suppression de python-mock, de nouvelles directives de packaging R, le gestionnaire de paquets Nix comme outil de développement supplémentaire, et la création par défaut de liens physiques pour les fichiers identiques au sein des paquets. De nombreux paquets ont également été mis à jour, notamment MariaDB 11.8, IBus 1.5.34, Golang 1.26, Django 6.x, TagLib 2, Helm 4, Ansible 13 et TeXLive 2025.Le programme d'installation, Anaconda, n'ajoute désormais que les profils de périphériques réseau que l'utilisateur configure lors de l'installation, ce qui résout les problèmes récurrents de configuration réseau. De plus, cette version supprime la prise en charge de QEMU pour les hôtes 32 bits, retire les binaires FUSE 2 des bureaux Atomic et met fin à la prise en charge des règles pkla polkit obsolètes. Les utilisateurs trouveront également des améliorations du LiveCD ainsi que d'autres optimisations mineures et corrections de bogues dans cette version bêta.Voici les améliorations du système apportées par cette version :: les mises à jour de la chaîne d'outils GNU permettent à Fedora de rester à la pointe des dernières fonctionnalités, améliorations et corrections de bogues et de sécurité issues des projets en amont gcc, glibc, binutils et gdb. Elles garantissent le bon fonctionnement du compilateur, de l'assembleur, des éditeurs de liens statiques et dynamiques, des environnements d'exécution des langages de base et du débogueur.: Au cours des dernières versions, ils ont modifié l'infrastructure de bâtissement afin de rendre les bâtissements de paquets reproductibles. Cela suffit pour atteindre 90 %. Les problèmes restants doivent être corrigés dans les paquets individuels. Grâce à ce changement, tous les bâtissements de paquets devraient être reproductibles dans la version finale de F44. Des bogues seront signalés pour les paquets lorsqu'une...