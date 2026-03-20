Contrôle parental

Améliorations en matière d'accessibilité

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GNOME est un environnement de bureau libre et open source pour Linux et d'autres systèmes d'exploitation de type Unix. Il est distribué comme environnement de bureau par défaut dans de nombreuses distributions Linux majeures, notamment Debian, Fedora Linux, Ubuntu, Red Hat Enterprise Linux et SUSE Linux Enterprise, et est l'environnement par défaut d'Oracle Solaris, un système d'exploitation Unix. GNOME est développé par le projet GNOME, qui se compose à la fois de bénévoles et de contributeurs rémunérés, le plus grand contributeur corporatif étant Red Hat.Récemment, le projet GNOME a annoncé GNOME 50. GNOME 50 « Tokyo » arrive sous la forme d'une mise à jour majeure pour les utilisateurs de bureaux Linux et BSD, apportant toute une série d'améliorations en termes d'ergonomie, de productivité, de performances et de stabilité du système. Véritable avancée pour les familles, cette version introduit un contrôle parental permettant de surveiller le temps passé devant l'écran et de définir des limites d'utilisation pour les comptes enfants, y compris la configuration d'horaires de coucher. Ces contrôles peuvent verrouiller automatiquement l'écran lorsque les limites ou les heures de coucher sont atteintes.Parallèlement, les fonctionnalités d'accessibilité ont été remaniées. Les utilisateurs découvriront une nouvelle fenêtre de préférences avec des paramètres globaux, le changement automatique de langue, un mode de navigation amélioré et la prise en charge de la révision de la souris dans les sessions Wayland. De plus, une nouvelle option de réduction des mouvements ajuste les animations de l'interface, offrant un soulagement en cas d'inconfort ou de distraction potentiels.À la suite de ces améliorations en matière d'accessibilité et de gestion, plusieurs applications principales bénéficient d'améliorations clés. La visionneuse de documents propose désormais des types d'annotations étendus, tels que du texte, des lignes et des surlignages. L'application Fichiers bénéficie d'un gain de performances, d'une plus grande fiabilité et d'une interface plus épurée. GNOME Calendar bénéficie d'améliorations en matière de productivité et de navigation, avec une nouvelle liste des participants distinguant les invités obligatoires des invités facultatifs.Ces mises à jour sont complétées par des améliorations de l'application Paramètres, des fonctionnalités de bureau à distance étendues, notamment la prise en charge des pilotes NVIDIA et HiDPI, ainsi que des gains significatifs en termes de stabilité et de performances sur l'ensemble des technologies d'affichage.Le contrôle parental de GNOME a fait un bond en avant dans GNOME 50. Pour la première fois, les parents et tuteurs peuvent désormais surveiller le temps passé devant l'écran et définir des limites pour les comptes enfants, y compris des horaires de coucher.Les nouvelles fonctionnalités permettent de verrouiller automatiquement l'écran lorsqu'une limite de temps ou l'heure du coucher est atteinte. Les parents et tuteurs ont également la possibilité de prolonger le temps d'écran au-delà de la limite si nécessaire.Le contrôle parental est intégré à plusieurs endroits, notamment dans l'application Paramètres, qui renvoie vers l'application Contrôle parental. L'application Contrôle parental de GNOME a également été entièrement mise à jour et arbore désormais un nouveau look moderne.En arrière-plan, les bases de la prise en charge du filtrage Web ont également été ajoutées : il s'agit d'un service backend capable d'appliquer des filtres de contenu aux comptes enfants une fois l'interface utilisateur finalisée dans les futures mises à jour, permettant ainsi des restrictions Web adaptées à l'âge sans compromettre la sécurité Web ni s'appuyer sur des listes préétablies.GNOME 50 inclut plusieurs nouveautés intéressantes pour les utilisateurs de technologies d'assistance. Tout d'abord, lea bénéficié d'une série d'améliorations significatives :- Une toute nouvelle fenêtre de préférences présente un design amélioré et est plus cohérente avec les autres applications GNOME.- Tous les paramètres sont désormais globaux, ce qui élimine la nécessité de les enregistrer application par application, comme c'est le cas pour les navigateurs Web. Les paramètres peuvent bien sûr toujours être enregistrés application par application si vous le souhaitez.- Le changement automatique de...