Un développeur fait l'autopsie de Wayland : comment un projet né pour simplifier X11 aurait fini par fragmenter tout ce qu'il voulait unifier, sa position suscite la polémique

La réponse de la communauté : entre défense raisonnée et lassitude

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Le constat de départ est arithmétique : en 2026, Wayland a atteint une part d'utilisation estimée entre 40 et 50 %, voire 50 à 60 % selon les sources. Pour un projet lancé en 2008, c'est une adoption que l'auteur du billet juge singulièrement lente. Le parallèle qu'il dresse avec PipeWire est cruel : ce remplaçant de PulseAudio a mis environ huit ans à s'imposer comme standard par défaut dans Ubuntu, quatre ans seulement après son lancement.Le reproche central ne porte pas sur la qualité technique de Wayland en tant que telle, mais sur la dissonance entre les promesses initiales et la réalité vécue. L'implémentation de référence originale faisait un peu plus de 3 000 lignes de code, une ambition de simplicité assumée. Dix-huit ans plus tard, les migrations sont encore incomplètes et les cas limites, nombreux.Sur le plan de la sécurité, argument historiquement central dans la communication pro-Wayland, l'auteur exprime une perplexité légitime : le modèle de menace présenté est difficile à cerner. Les applications ne peuvent plus voir les fenêtres des autres, mais elles restent libres d'interagir d'autres façons potentiellement problématiques. Pendant ce temps, des cas concrets posent problème : OBS ne peut pas enregistrer l'écran, le copier-coller ne fonctionne pas de façon fiable, et les aperçus de fenêtres sont absents sans implémentation d'une extension spécifique au protocole de base.Côté performance, le bilan est tout aussi mitigé. Les gains architecturaux (réduction du nombre de copies, élimination des allers-retours X11) ne se sont pas concrètement matérialisés, ou sont si situationnels qu'il est difficile de revendiquer une victoire nette. Certains benchmarks montrent même une régression de l'ordre de 40 % sous Wayland par rapport à X11.La publication a immédiatement déclenché une discussion dense, révélatrice des positions irréconciliables qui traversent la communauté Linux depuis des années.D'un côté, les partisans d'une lecture structurelle : plusieurs développeurs rappellent que Wayland a provoqué des améliorations massives dans l'ensemble de la pile graphique Linux. Avant lui, il était impossible d'utiliser un GPU sans qu'une session X soit active, et les pilotes graphiques étaient entièrement embarqués dans Xorg, le serveur d'affichage de l'époque. L'insistance de Wayland à refuser de fonctionner sur des plates-formes n'ayant pas assez assaini leurs pilotes aurait été le seul levier capable de pousser les constructeurs à remettre à plat leurs implémentations.Un argument souvent avancé est celui du scaling fractionné par écran, resté longtemps impossible sous X11. De nombreux utilisateurs témoignent que la gestion de plusieurs moniteurs à résolutions ou densités différentes est précisément ce qui les a définitivement fait basculer sous Wayland, en particulier sur Fedora.De l'autre côté, les critiques les plus sévères ne ciblent pas la qualité technique de Wayland mais sa philosophie de déploiement. Un intervenant résume ce que ressentent beaucoup d'utilisateurs avancés : le vrai problème n'est pas Wayland en soi, mais le fait que quinze ans ont été nécessaires pour atteindre une parité fonctionnelle approximative avec X11, pendant lesquels le développement d'X11 a été délibérément ralenti. Ce délai aurait pu être mis à profit pour améliorer X11, et la parité n'est toujours pas complète.La question du choix contraint revient comme un fil rouge. GNOME a déjà désactivé la session X11 par défaut dans GNOME 49, inclus dans Fedora 43 et Ubuntu 25.10, et la suppression complète du code X11 est en cours. KDE...