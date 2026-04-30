Quelqu'un a piraté sa PlayStation 5 pour y installer Ubuntu Linux 26.04 LTS et s'en est servi pour jouer à GTA V Enhanced sur Steam à une fluidité de 60 fps en 1440p, et vous pouvez désormais en faire autant

Quelqu'un a piraté sa PlayStation 5 pour y installer Ubuntu 26.04 LTS et s'en est servi pour jouer à GTA V Enhanced sur Steam à une fréquence fluide de 60 fps en 1440p, et vous pouvez désormais en faire autant

Linux sur votre PS5 grâce à un exploit



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La PlayStation 5 (PS5) est la console de jeux vidéo de salon développée par Sony Interactive Entertainment pour la cinquième génération de sa marque PlayStation. Annoncée en avril 2019 comme le successeur de la PlayStation 4, elle a été lancée le 12 novembre 2020 en Australie, au Japon, en Nouvelle-Zélande, en Amérique du Nord et en Corée du Sud, puis commercialisée dans le reste du monde une semaine plus tard. La PS5 fait partie de la neuvième génération de consoles de jeux vidéo, aux côtés des consoles Xbox Series X/S de Microsoft, sorties le même mois.Ubuntu est une distribution Linux basée sur Debian et composée principalement de logiciels libres et open source. Développée par la société britannique Canonical et une communauté de contributeurs selon un modèle de gouvernance méritocratique, Ubuntu est disponible en plusieurs éditions officielles : Desktop, Server et Core, destinée aux appareils IoT et robotiques.Un moddeur a piraté sa PlayStation 5 pour y installer Ubuntu 26.04 LTS et s'en est servi pour jouer à GTA V Enhanced sur Steam à un taux de rafraîchissement fluide de 60 images par seconde en 1440p. Cet exploit a été réalisé par Andy Nguyen, un ingénieur en sécurité, qui a annoncé, la semaine dernière, la mise à disposition publique de son projet « ps5-linux », afin que davantage de personnes puissent transformer leur « console PS5 Phat équipée des versions 3.xx et 4.xx [du micrologiciel] en un PC de jeu sous Linux pleinement fonctionnel ».Andy Nguyen a également partagé une vidéo montrant GTA 5 Enhanced avec le ray tracing, atteignant une fluidité exceptionnelle à 60 images par seconde en 1440p avec la mémoire vidéo dynamique activée.Il est intéressant de noter quUbuntu 26.04 LTS (Resolute Raccoon) est utilisé dans la démo, ce qui signifie que la PS5 dAndy Nguyen tourne sous la version dUbuntu la plus récente.L'outil de génération d'images Linux pour PS5 crée « des images USB Linux bootables pour la PlayStation 5 à l'aide de conteneurs Docker » et « prend en charge Ubuntu 26.04, Ubuntu 24.04, Arch et Alpine, individuellement ou sous forme d'image multi-distribution avec commutation kexec ».Le projet de chargeur d'amorçage « ps5-linux » n'est pas une solution « en un clic » garantissant une expérience parfaite et sans souci sur n'importe quelle PlayStation 5. Il s'agit toujours d'un hack, qui demande donc un certain travail.Andy Nguyen a exploité une vulnérabilité présente dans certaines anciennes versions du micrologiciel de la PlayStation 5, qui a déjà été corrigée. Plus précisément, ce hack ne fonctionne qu'avec une PS5 équipée des versions 3.xx ou 4.xx du micrologiciel (plus précisément 3.00, 3.10, 3.20, 3.21, 4.00, 4.02, 4.03, 4.50 ou 4.51, selon GitHub).Le code est d'abord injecté via une faille du micrologiciel. Ensuite, une « charge utile » est lancée, ce qui permet d'obtenir un accès étendu au système. Enfin, un loader, qui sert de composant de démarrage, charge un noyau Linux personnalisé dans la mémoire principale. Andy Nguyen a mis à disposition sur GitHub le chargeur, le noyau et d'autres composants, ainsi que des instructions permettant aux utilisateurs de tester eux-mêmes le système.Une autre condition préalable est de disposer du modèle plus volumineux de la PlayStation 5 (PS5 Phat), commercialisé avant la nouvelle version « Slim ». Andy Nguyen prévient que certains périphériques pourraient ne pas fonctionner correctement.La fréquence d'affichage est actuellement limitée à 60 Hz quelle que soit la résolution (bien qu'une résolution 4K à 3840 × 2160 pixels est possible), et le Bluetooth intégré ne fonctionne pas. Un adapteur sera donc nécessaire pour pouvoir utiliser une manette DualSense.Tous les ports USB fonctionnent, et il existe un outil permettant de régler les fréquences du processeur et de la carte graphique pour les plus audacieux (mais, il ne faut pas oublier dajuster les ventilateurs, sinon les composants surchaufferont plus vite quun dirigeant de Sony en apprenant la nouvelle).La configuration nécessite par ailleurs de créer une image Linux, de disposer d'une clé USB (d'au moins 64 Go), d'un adaptateur Ethernet ou Wi-Fi USB, et de connecter un clavier et une souris.Comme il s'agit d'un soft-mod, l'opération ne remplacera pas le système d'exploitation interne ProsperoOS basé sur FreeBSD. Il n'est donc pas possible d'utiliser Linux et le système d'exploitation de la PS5 en dual boot, comme l'a précisé Andy Nguyen sur GitHub.Ceux qui souhaitent l'essayer devront relancer l'exploit à chaque redémarrage de la console. Une fois que la PS5 est en mode Linux, elle peut être utilisée comme n'importe quelle machine Linux x86-64 classique. Il est par exemple possible d'y installer Steam et d'y jouer à des jeux PC. C'est un petit prix à payer pour faire un pied de nez aux costards-cravates.L'intérêt principal de ce hack (outre le simple fait que « c'est possible ») réside dans l'installation de la version Linux de Steam pour jouer à des jeux Windows. Bien qu'il soit également possible de surmonter les obstacles pour faire tourner LibreOffice et travailler un peu à la place, ce ne serait pas aussi sympa.Par ailleurs, ce projet pourrait s'avérer particulièrement intéressant pour les amateurs, mais il n'est probablement pas adapté à un usage quotidien en raison de ses limites. Une PS5 sous Linux serait une bonne affaire, car pour le prix de la console, il serait impossible de s'offrir un PC de jeu neuf d'une puissance comparable. Cela vaut d'autant plus après la troisième hausse de prix de la console de Sony.En tant que moddeur, Andy Nguyen a déjà publié plusieurs projets de jailbreak. En 2024, avec d'autres passionnés, il a réussi à modifier la console cloud PlayStation Portal afin qu'elle puisse lire des jeux PSP.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative du moddeur Andy Nguyen crédible ou pertinente ?