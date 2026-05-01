Copy Fail : cette vulnérabilité est considérée comme l'une des plus graves à toucher Linux depuis des années. Elle permet d'obtenir des privilèges root sur toutes les distributions disponibles depuis 2017.

Des chercheurs en informatique ont découvert une faille dans le noyau Linux que des pirates peuvent exploiter pour obtenir des privilèges root. Son nom de baptême : « Copy Fail ». Presque toutes les distributions Linux disponibles depuis 2017 sont concernées.
Les points clés à retenir
- Nature de la faille : Il s'agit d'un bug de logique dans le noyau Linux qui permet la corruption du cache de pages, spécifiquement lors de l'utilisation de mécanismes de copie mémoire comme splice et AF_ALG.
- Impact : Un utilisateur sans droits spéciaux peut injecter du code ou modifier des fichiers système, lui permettant de prendre le contrôle total de la machine (root).
- Gravité : Elle est considérée comme extrêmement sérieuse car elle affecte la grande majorité des distributions Linux dont le noyau a été compilé depuis 2017.
Copy Fail : Un seul script Python pour mettre à mal toutes les distributions Linux disponibles depuis 2017
Le rapport fait état de ce que les chercheurs ont découvert cette vulnérabilité à l'aide de l'outil d'intelligence artificielle Xint Code. Il s'agit d'une erreur logique qui permet aux utilisateurs locaux du système d'effectuer un accès en écriture déterministe et contrôlé de 4 octets au cache de page de n'importe quel système de fichiers accessible en lecture sur un ordinateur. À l'aide d'un script Python de 732 octets, les chercheurs parviennent à manipuler un fichier binaire avec le drapeau setuid et obtiennent ainsi les privilèges root (CVE-2026-31431, CVSS 7.8, risque « élevé »).
Les chercheurs en sécurité informatique expliquent en outre que le noyau ne marque pas la page manipulée de façon appropriée pour la réécriture sur le disque, de sorte que le fichier reste inchangé et que de simples vérifications de somme de contrôle ne détectent pas la manipulation. Cependant, lors de l'accès effectif au fichier, le cache de pages est utilisé. Cela permet également de franchir les limites des conteneurs, car le cache de pages est partagé sur l'hôte. Plus précisément, les chercheurs en informatique annoncent qu'ils publieront des détails supplémentaires concernant les échappées à partir de conteneurs Kubernetes.
Bien que cette découverte ait été facilitée par l'intelligence artificielle, elle repose sur des analyses de l'interaction entre le sous-système de cryptographie de Linux et les données du cache de pages. Les fournissent en sus une preuve de concept de lexploit. Le script Python, d'une taille de 732 octets, confère des privilèges root aux attaquants locaux sur, par exemple, Ubuntu 24.04 LTS avec le noyau 6.17.0-1007-aws, Amazon Linux 2023 avec le noyau 6.18.8-9.213.amzn2023, RHEL 10.1 avec le noyau 6.12.0-124.45.1.el10_1, et SUSE 16 avec le noyau 6.12.0-160000.9-default. Les chercheurs de la vulnérabilité ont au moins testé avec succès ces combinaisons.
CVE-2026-31431 a/k/a CopyFail— vx-underground (@vxunderground) April 29, 2026
> Linux LPE
> Description sounds like AI slop
> Exploit is legit
> Impacts every Linux kernel from 2017 - Now
> Proof-of-concept released
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Copy Fail : Un correctif ainsi que des mesures palliatives temporaires sont disponibles
Les chercheurs ont fourni un correctif pour le code source du noyau. Des versions mises à jour du noyau devraient désormais être disponibles auprès des principales distributions. À titre de mesure provisoire, il peut toutefois être utile de bloquer la création de sockets AF_ALG via seccomp ou de mettre le module algif_aead sur liste noire afin que le noyau ne le charge pas : echo « install algif_aead /bin/false » > /etc/modprobe.d/disable-algif-aead.conf && rmmod algif_aead 2>/dev/null dans le terminal permet d'effectuer cette opération et de décharger le module de la mémoire.
Source : billet de blog
Et vous ?
Avez-vous eu connaissance de cette vulnérabilité ? Quelles mesures avez-vous prises ?
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