mais son impact sur la stabilité du système suscite un débat
Les développeurs du noyau Linux étudient une proposition visant à intégrer un bouton d'arrêt d'urgence (kill switch). Cette proposition fait suite à la récente découverte de failles de sécurité majeures dans le noyau. Le kill switch permettrait aux administrateurs de désactiver instantanément des fonctionnalités spécifiques jugées vulnérables avant même qu'un correctif officiel ne soit déployé. Bien qu'il offre une protection immédiate contre l'exploitation de bogues, il ne remplace pas une mise à jour logicielle complète. Il y a toutefois une inquiétude majeure : une mauvaise manipulation de cette fonctionnalité pourrait compromettre la stabilité du système.
À la suite de la divulgation récente de failles de sécurité critiques, telles que Copy Fail et Dirty Frag, les développeurs du noyau Linux examinent actuellement une proposition visant à intégrer un mécanisme d'arrêt d'urgence, ou kill switch. Ce correctif a été soumis par Sasha Levin, ingénieur chez Nvidia et co-mainteneur du noyau stable de Linux. Ce mécanisme a été pensé comme une nouvelle couche de sécurité face aux vulnérabilités jugées graves.
L'objectif principal est de réduire l'exposition des systèmes informatiques pendant la période critique qui sépare la publication publique d'une vulnérabilité et le déploiement effectif d'une mise à jour complète corrigeant la faille. La fonctionnalité a été baptisée « Killswitch » par son auteur Sasha Levin.
Fonctionnement du mécanisme d'arrêt d'urgence de noyau
Ce mécanisme d'arrêt d'urgence repose sur un principe simple : offrir aux administrateurs disposant des droits requis la possibilité de neutraliser temporairement, via l'interface securityfs, une fonction du noyau jugée vulnérable. Lorsqu'un chemin de code dangereux est ciblé par l'arrêt d'urgence, la fonction cesse de s'exécuter normalement et renvoie simplement une erreur, bloquant ainsi l'exploitation de la vulnérabilité par les acteurs de la menace.
Le noyau Linux est constitué de milliers de petites fonctions, chacune chargée d'une tâche spécifique, comme le traitement d'un paquet réseau ou la communication avec un périphérique USB. Lorsqu'une faille apparaît dans l'une de ces fonctions, la solution consiste à corriger le code et à publier un nouveau noyau. Le kill switch implique une approche plus radicale, où l'administrateur fournit au noyau Linux un nom de fonction et une valeur de retour.
À partir de ce moment, la fonction continue d'être appelée par ce qui l'appelait auparavant, mais elle se contente de renvoyer cette valeur et de se fermer. Le code qu'elle contient ne s'exécute jamais. Selon la documentation fournie par Sasha Levin, ce mécanisme cible principalement des chemins de code sur lesquels la plupart des systèmes ne s'appuient pas quotidiennement, comme les fonctions AF_ALG, ksmbd, nf_tables, vsock et ax25.
Concrètement, cela se traduit par une seule ligne dans le terminal, comme le montre l'image ci-dessous. À partir de là, tout programme tentant d'envoyer des données via AF_ALG (l'interface de cryptographie du noyau également exploitée par la vulnérabilité critique Copy Fail) renvoie une erreur. Quelle que soit la vulnérabilité présente dans la fonction af_alg_sendmsg, elle est désormais inaccessible, car cette fonction ne s'exécute plus jamais.
L'effet s'applique immédiatement à tous les curs du processeur et persiste jusqu'à ce que l'administrateur le désactive ou que le système redémarre. Toute activation nécessite des privilèges root. Par ailleurs, la proposition contient également un paramètre de démarrage `killswitch=fn1=val,fn2=val,...`, destiné aux cas où un opérateur doit appliquer la mesure de mitigation à l'ensemble d'un parc de machines via le chargeur d'amorçage.
Risques et limites de ce mécanisme d'arrêt d'urgence
L'utilisation de cette fonctionnalité n'est pas sans danger et ne comporte aucune vérification de sécurité automatique pour déterminer si une fonction peut être bloquée sereinement. En cas de mauvaise manipulation, la désactivation d'une fonction inadéquate pourrait gravement perturber le comportement du système ou créer de nouvelles pannes. Sasha Levin note que ce mécanisme ne constitue en aucun cas un correctif définitif ou du "live patching".
Ce mécanisme ne remplace pas non plus le code défectueux et requiert toujours une mise à jour complète du noyau pour résoudre la vulnérabilité de manière permanente. Pour le moment, cette rustine logicielle est toujours en phase d'évaluation et n'a pas encore été acceptée dans le noyau Linux. Son activation corrompt également le noyau, ce qui est sa façon de signaler que le code en cours d'exécution n'est plus le code Linux « en amont » pur.
Un drapeau (H, bit 20) est activé dès qu'un kill switch est actif, et il persiste même après sa désactivation, jusqu'au prochain redémarrage. Tout plantage survenant par la suite comporte un H dans son en-tête, ce qui sert de signal à l'administrateur, indiquant que l'image a été modifiée. Le correctif consacre également une section entière intitulée « Choisir la bonne cible », avertissant les opérateurs de ne pas sélectionner la mauvaise fonction.
Les réactions à cet outil sont partagées. Certains utilisateurs y voient un outil potentiellement utile pour pallier des dysfonctionnements matériels, comme le blocage d'un pilote. Mais d'autres expriment de sérieuses réserves, craignant que cet outil ne soit abusé par des acteurs malveillants, n'augmente la surface d'attaque globale, ou ne soit mal utilisé par les administrateurs au risque d'endommager involontairement leurs propres systèmes.
Un utilisateur a qualifié cela de « fonctionnalité de sécurité qui pourrait s'avérer pire que la faille elle-même ». « Pour être honnête, cette idée me semble augmenter la surface d'attaque et en faire une cible idéale pour un déni de service, mais je ne suis pas un expert en sécurité », a écrit un utilisateur sceptique.
L'IA a joué un rôle dans cette proposition de Sasha Levin
Il y a un autre point qui mérite d'être souligné. Au bas de la proposition de Sasha Levin figure la ligne « Assisted-by: Claude:claude-opus-4-7 ». Cette ligne indique qu'il s'agit d'un patch rédigé par Sasha Levin avec l'aide de l'assistant IA d'Anthropic. Ce n'est pas un cas isolé. La balise « Assisted-by » elle-même découle d'une nouvelle politique sur le développement du noyau Linux adoptée récemment. Sasha Levin a contribué à son élaboration.
Elle définit comment les contributions assistées par l'IA doivent être attribuées dans les messages de commit, ainsi que les fichiers de configuration pour des outils tels que Claude. Cela s'inscrit dans une tendance plus large. Greg Kroah-Hartman a utilisé son propre fuzzer IA sur le noyau, et les premiers bogues qu'il a détectés se trouvaient dans ksmbd, l'un des sous-systèmes que Sasha Levin a spécifiquement désignés comme candidat au « killswitch ».
Des vulnérabilités critiques identifiées dans le noyau Linux
Ces dernières semaines n'ont pas vraiment fait la promotion de l'approche traditionnelle consistant à « attendre les correctifs ». Nous avons d'abord assisté à la divulgation de CopyFail, une faille de Linux permettant l'escalade des privilèges en local, qui est rapidement passée de la divulgation à l'exploitation active. Quelques jours plus tard, Dirty Frag a fait son apparition : une autre vulnérabilité critique d'escalade des privilèges sous Linux.
Dirty Frag est accompagnée d'un code d'exploitation public et dépourvue de correctifs officiels, après que les efforts de divulgation coordonnée ont échoué avant que les correctifs ne soient prêts. Comme l'indique la proposition de Sasha Levin dans sa proposition, « les organisations restent souvent exposées jusqu'à ce qu'un noyau corrigé soit compilé, distribué et que le système soit redémarré ». Killswitch vise à combler cette lacune.
Naturellement, cette proposition a suscité un débat sur la stabilité, le risque dabus et la question de savoir si lon peut faire confiance aux utilisateurs pour ne pas couper accidentellement des membres importants en production. Mais après CopyFail et Dirty Frag, la communauté du noyau semble de plus en plus convaincue quil vaut désormais mieux exécuter des fonctionnalités défectueuses plutôt que des fonctionnalités transformées en armes.
Source : proposition de Sasha Levin
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Copy Fail : cette vulnérabilité est considérée comme l'une des plus graves à toucher Linux depuis des années. Elle permet d'obtenir des privilèges root sur toutes les distributions disponibles depuis 2017.
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