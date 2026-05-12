Dirty Frag : une nouvelle vulnérabilité d'élévation de privilèges root découverte dans le noyau Linux après Copy Fail. Microsoft affirme avoir déjà observé des pirates en train de l'expérimenter

Dirty Frag : le mécanisme de corruption de la mémoire

La combinaison de failles pour une furtivité maximale

Quelles sont les distributions concernées ?

Ubuntu (versions LTS et actuelles) ;

Red Hat Enterprise Linux, AlmaLinux, Rocky Linux, CentOS Stream ;

Fedora ;

openSUSE Tumbleweed ;

la plupart des versions dérivées, y compris les variantes de CloudLinux.

Scénarios d'exploitation de Dirty Frag

comptes SSH compromis ;

accès à des shells Web sur des applications exposées à Internet ;

évasion de conteneurs vers l'environnement hôte ;

abus de comptes de service à faibles privilèges ;

activités post-exploitation à la suite d'une attaque par hameçonnage ou d'une compromission de l'accès à distance.

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Linux est confronté à une nouvelle faille critique appelée Dirty Frag, marquant la deuxième faille majeure découverte en l'espace de deux semaines. Cette faille de sécurité donne la possibilité à des utilisateurs disposant de faibles privilèges, y compris ceux utilisant des machines virtuelles (VM), d'obtenir un contrôle total (accès root) sur les serveurs. Cette situation est particulièrement risquée pour les environnements partagés par plusieurs utilisateurs.Le risque est d'autant plus grand que le code permettant d'exploiter cette faille a été divulgué en ligne et que Microsoft a déjà observé des pirates en train de l'expérimenter. Des exploits publics démontrent qu'il est possible d'obtenir une élévation fiable des privilèges root depuis un compte local non privilégié.Pour faire face à ce type de menace, Sasha Levin, ingénieur chez Nvidia et co-mainteneur du noyau stable de Linux, a proposé d'intégrer un kill switch. Cet outil permettrait aux administrateurs de désactiver instantanément des fonctionnalités spécifiques jugées vulnérables avant même qu'un correctif officiel ne soit déployé. Bien qu'il offre une protection immédiate contre l'exploitation de bogues, il ne remplace pas une mise à jour logicielle complète.Dirty Frag est une chaîne d'exploitation locale du noyau Linux permettant une élévation de privilèges jusqu'à root. Elle combine deux vulnérabilités : CVE-2026-43284 (écriture dans le cache de pages via xfrm-ESP) et CVE-2026-43500 (écriture via RxRPC). Elle appartient à la même famille que Dirty Pipe et Copy Fail. Son score CVSS provisoire est de 7.8, avec un vecteur d'attaque local, une faible complexité et aucune interaction utilisateur requise.Le cache de pages Linux conserve en mémoire les copies des fichiers pour éviter des lectures répétées sur le disque. Certains chemins de réception réseau, comme IPsec (ESP) et RxRPC (AFS), supportent le déchiffrement dit "zero-copy" : les données chiffrées reçues sont déchiffrées dans une page de destination plutôt que dans un nouveau tampon. Dirty Frag survient lorsque cette page de destination n'est pas détenue de façon exclusive par le noyau.Via des opérations splice(2) ou sendfile(2), un processus non privilégié peut amener le noyau à déchiffrer des données dans une page actuellement utilisée par le cache, comme des fichiers sensibles /etc/passwd. Les octets déchiffrés étant contrôlés par l'attaquant, l'écriture atterrit dans la copie partagée du cache. Le fichier sur disque reste intact, mais les lectures suivantes (par login, sudo, su ) récupèrent la version modifiée en mémoire.Dirty Frag combine deux failles distinctes : CVE-2026-43284, qui vise les processus esp4 et esp6, et CVE-2026-43500, qui cible rxrpc. Prises isolément, elles sont peu fiables, car elles peuvent être bloquées par des protections par défaut comme AppArmor ou par l'inactivité de certains modules réseau. Mais leur combinaison permet de contourner ces obstacles et de compromettre de manière fiable toutes les grandes distributions Linux testées.Cette méthode de contournement rend l'attaque "déterministe", ce qui signifie qu'elle s'exécute de façon identique à chaque fois et sans provoquer de plantage, la rendant extrêmement furtive. Cette approche assure l'efficacité de l'attaque Dirty Frag lors de son exploitation par un acteur de la menace. Des exploits publics ont circulé en ligne avant que le correctif coordonné soit finalisé, réduisant drastiquement le temps de réaction des défenseurs.Les deux chemins vulnérables se complètent pour couvrir les configurations durcies les plus courantes : le chemin ESP nécessite la création d'espaces de noms utilisateur non privilégiés (bloqué par Ubuntu via AppArmor, mais autorisé sur d'autres distributions) ; le chemin RxRPC nécessite le module rxrpc.ko, que la plupart des distributions ne chargent pas par défaut, mais Ubuntu si. Ensemble, ils couvrent pratiquement toutes les configurations.Comme souligné précédemment, l'architecture de Dirty Frag couvre pratiquement toutes les configurations. Selon les experts en cybersécurité, vous êtes probablement concerné si vous utilisez un noyau Linux récent dérivé de la branche principale sur l'un des systèmes suivants :Microsoft a publié un bulletin sur la Dirty Frag, affirmant qu'elle accroît les risques après la compromission. La firme de Redmond décrit la vulnérabilité comme une attaque en cours. Les acteurs malveillants peuvent exploiter Dirty Frag après avoir obtenu l'exécution de code local via plusieurs voies d'intrusion courantes :Une fois l'accès local établi, une exploitation réussie peut permettre aux attaquants d'élever leurs privilèges au niveau root et d'obtenir un contrôle étendu sur l'hôte Linux affecté. L'entreprise ajoute que Microsoft Defender détecte actuellement une activité limitée en milieu réel, caractérisée par une élévation de privilèges impliquant la commande « su », ce qui pourrait indiquer l...