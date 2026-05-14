SOLAI lance le Solode Neo, un mini-PC sous Linux au prix de 399 $, conçu pour les agents IA fonctionnant en continu, l'automatisation des navigateurs et les flux de travail persistants des développeurs



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 82 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

SOLAI Limited, fournisseur de solutions d'IA personnelle et d'infrastructures numériques axées sur la technologie, a annoncé le 13 mai 2026 la commercialisation officielle de Solode Neo, son ordinateur compact dédié à l'IA personnelle, conçu pour la prochaine génération d'agents IA fonctionnant en permanence et pour les flux de travail entre développeurs et agents.Lancé en avril 2026 avec OpenClaw préconfiguré, Solode Neo est désormais disponible à la vente et prend en charge Hermes, Claude Code, OpenAI Codex et Gemini CLI, fournis automatiquement via le mécanisme de mise à jour OTA (Over-the-Air) existant de l'appareil. Ces intégrations positionnent Solode Neo comme un hôte local multi-framework pour les agents IA persistants, les workflows de développement et les environnements d'agents de codage.La société développe également des intégrations supplémentaires au niveau du runtime et de la couche logicielle afin de simplifier davantage, au fil du temps, la manière dont les utilisateurs interagissent avec les frameworks d'agents tiers et les fournisseurs de modèles.La confidentialité fait partie intégrante de l'argumentaire de vente. Selon Solai, les utilisateurs gardent le contrôle de leurs connexions, de leurs clés API et de leur environnement local, au lieu de confier l'ensemble de leurs processus à une infrastructure hébergée.Le Solode Neo est disponible au prix de 399 dollars américains. Chaque Solode Neo est également fourni avec des crédits IA gratuits, permettant aux utilisateurs de commencer à interagir avec des agents IA dès la fin du paramétrage. Grâce à la couche de routage des modèles de SOLAI et aux fournisseurs pris en charge, les crédits inclus permettent d'utiliser jusqu'à 20 millions de jetons pour des tâches IA quotidiennes légères, en fonction du modèle choisi et des habitudes d'utilisation.Les commandes et les crédits de jetons sont soumis à des conditions générales. Les clients sont invités à se rendre sur le site Web de la société pour passer une commande, consulter les caractéristiques complètes des produits et les détails techniques, et prendre connaissance des conditions applicables.SOLAI Limited (anciennement « BIT Mining Limited ») est un fournisseur d'infrastructures numériques et d'IA personnelle axé sur la technologie. S'appuyant sur son héritage historique dans le domaine de l'extraction d'actifs numériques et de l'exploitation de réseaux blockchain, la société met à profit sa vaste expérience en matière de déploiement de matériel à grande échelle, d'exploitation de centres de données et de calcul haute performance pour mettre en place l'infrastructure fondamentale nécessaire aux écosystèmes mondiaux de l'IA personnelle et des actifs numériques.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des fonctionnalités proposées par cet appareil ? Les trouvez-vous utiles et intéressantes ?Envisageriez-vous d'utiliser un ordinateur dédié à l'IA personnelle pour vos workflows de développement ?