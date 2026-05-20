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Microsoft crée la surprise avec sa première distribution Linux pour serveurs : Azure Linux 4.0.
Redmond reconnaît que Linux s'est imposé comme le socle des infrastructures cloud modernes et de l'IA

Le , par Mathis Lucas
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En 2024, deux responsables du programme Microsoft Azure Linux Platforms Group, Jack Aboutboul et Krum Kashan, avaient révélé que Linux est devenu le premier système d'exploitation utilisé sur Microsoft Azure. Il y avait des centaines de services basés sur Azure fonctionnant sur Linux, y compris le service Azure Kubernetes (AKS), OpenAI, HDInsight, et de nombreux autres services de base de données. Dans l'ensemble, il y avait environ 20 000 packages SaaS tiers sur Azure Marketplace qui reposent sur une distribution Linux quelconque. L'équipe avait également déclaré que Microsoft recevait environ 1 000 images par mois de ses seuls partenaires agréés.

La domination de Linux s'est renforcée depuis cette époque, poussant l'entreprise à soutenir davantage les utilisateurs. Microsoft vient d'annoncer le lancement de sa première distribution Linux complète destinée aux serveurs et au cloud : Azure Linux 4.0. Ce système d'exploitation, basé sur Fedora, marque un tournant historique pour l'entreprise qui reconnaît désormais la domination écrasante de Linux dans ses infrastructures Azure et ses services d'IA.

Plus des deux tiers des curs des clients sur le cloud Azure fonctionneraient désormais sous Linux. Alors que l'ancien PDG de Microsoft, Steve Ballmer, qualifiait autrefois Linux de « cancer », la société intègre aujourd'hui pleinement cet écosystème. L'annonce de cette nouvelle distribution a été faite lors de la conférence annuelle pour les développeurs et les contributeurs open source Open Source Summit, qui a lieu du 18 au 20 à Minneapolis, Minnesota.

Les caractéristiques techniques de la distribution Azure Linux 4.0

Ce système s'articule autour de deux offres distinctes afin de couvrir des usages variés. La première déclinaison, Azure Linux 4.0, est une image de machine virtuelle d'usage général basée sur Fedora, disponible en open source sur GitHub, et s'appuyant sur l'écosystème de paquets RPM. La seconde offre, nommée Azure Container Linux, se présente comme un système d'exploitation immuable dérivé de Flatcar et dépourvu de gestionnaire de paquets.


Azure Container Linux (ACL) est spécifiquement conçue pour héberger des conteneurs de manière hautement sécurisée. « Jusquà présent, Azure Linux nétait accessible aux clients tiers que par le biais dAKS, et il sagissait alors dAzure Linux 3.0. À lavenir, ce sera AC », a déclaré Lachlan Evenson, chef de projet principal chez Microsoft au sein de l'équipe open source d'Azure, lors de l'événement à Minneapolis. L'initiative a été saluée par la communauté.

Bien que l'ensemble soit optimisé pour les infrastructures cloud et l'intégration matérielle d'Azure, Microsoft affirme que les développeurs pourront utiliser ce système localement sur Windows 11 via le sous-système Windows pour Linux. Il est toutefois important de noter que le système conservera une approche purement minimaliste, aucune interface graphique n'étant prévue afin de garantir une stricte cohérence avec l'environnement serveur du cloud.

En assumant la gestion de l'intégralité de la chaîne d'approvisionnement logicielle, Microsoft vise à réduire considérablement la surface d'attaque des composants et à offrir une sécurité renforcée aux utilisateurs de sa plateforme. Le système bénéficie d'un cycle de support défini sur quatre années consécutives.

Pour assurer une maintenance optimale, des correctifs de sécurité mensuels seront déployés, avec la promesse d'une réaction immédiate en cas de vulnérabilités critiques. Les administrateurs auront également la possibilité d'activer des mises à jour automatiques et progressives, tout en conservant le droit de les désactiver pour protéger les déploiements logiciels les plus sensibles ou personnalisés. D'autres mises à jour sont prévues prochainement.

Les raisons d'une telle évolution stratégique au sein de Microsoft

La décision de créer sa propre distribution trouve principalement son origine dans l'explosion fulgurante des technologies d'IA. Les infrastructures modernes reposent fondamentalement sur des serveurs Linux pour traiter des milliards de requêtes quotidiennement, qu'il s'agisse des modèles de langage ou des déploiements cloud-natifs. Comme souligné ci-dessus, plus des deux tiers des curs des clients sur le cloud Azure tournent désormais sous Linux.

Développer une solution maison permet ainsi à Microsoft d'obtenir un contrôle direct et absolu sur l'ensemble de la pile technologique, garantissant des optimisations matérielles et des mises à jour beaucoup plus rapides. L'avenir de ce projet s'inscrit dans une démarche...
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