Présentation de GNOME 51, « A Coruña »

Amélioration de la gestion des images : les animations s'afficheront de manière plus fluide, même lorsque le système est sollicité, grâce au système de gestion et de diffusion des images à l'écran repensé de Mutter.



les animations s'afficheront de manière plus fluide, même lorsque le système est sollicité, grâce au système de gestion et de diffusion des images à l'écran repensé de Mutter. Capture d'écran plus rapide : nous avons amélioré l'enregistrement d'écran dans son ensemble en réduisant les tâches redondantes et les copies dans la mémoire tampon.



nous avons amélioré l'enregistrement d'écran dans son ensemble en réduisant les tâches redondantes et les copies dans la mémoire tampon. Mémorisation de la luminosité de l'écran : GNOME mémorise désormais le niveau de luminosité de votre écran, même après un redémarrage ou l'activation/désactivation du HDR.



GNOME mémorise désormais le niveau de luminosité de votre écran, même après un redémarrage ou l'activation/désactivation du HDR. Prise en charge graphique simplifiée : nous avons supprimé la prise en charge des anciennes interfaces de pilotes NVIDIA, car GNOME utilise désormais exclusivement les interfaces graphiques modernes et standard. Cela simplifie le code et profite à tous les utilisateurs de pilotes à jour.



Utilisation à distance de votre carte à puce : si vous utilisez une carte à puce  par exemple, celle que de nombreuses entreprises délivrent pour se connecter ou valider des opérations , vous pouvez désormais la brancher sur l'ordinateur depuis lequel vous travaillez et l'utiliser sur l'ordinateur auquel vous êtes connecté.



si vous utilisez une carte à puce  par exemple, celle que de nombreuses entreprises délivrent pour se connecter ou valider des opérations , vous pouvez désormais la brancher sur l'ordinateur depuis lequel vous travaillez et l'utiliser sur l'ordinateur auquel vous êtes connecté. Authentification avec Kerberos : dans les environnements professionnels utilisant Kerberos, vous pouvez désormais vous connecter directement à une session utilisateur à distance, sans étapes supplémentaires.



Départs en temps réel : en appuyant sur une station ou un arrêt, vous pouvez désormais consulter les heures de départ et darrivée en temps réel des bus, trains et autres services, lorsque ces données sont disponibles.



en appuyant sur une station ou un arrêt, vous pouvez désormais consulter les heures de départ et darrivée en temps réel des bus, trains et autres services, lorsque ces données sont disponibles. Retards en temps réel : les itinéraires affichent des informations sur les retards en temps réel, ce qui vous permet de voir dun seul coup dil si votre correspondance est en retard.



les itinéraires affichent des informations sur les retards en temps réel, ce qui vous permet de voir dun seul coup dil si votre correspondance est en retard. Informations sur les quais et les arrêts : les itinéraires vous indiquent quel quai ou quel arrêt utiliser, ce qui rend les correspondances moins stressantes.



les itinéraires vous indiquent quel quai ou quel arrêt utiliser, ce qui rend les correspondances moins stressantes. Temps de marche : les itinéraires indiquent désormais le temps nécessaire pour se rendre à pied aux arrêts de votre trajet et en revenir.

Indicateur de nombre d'éléments glissés : lorsque vous faites glisser plusieurs fichiers, un petit indicateur affiche désormais le nombre d'éléments en cours de glissement.



lorsque vous faites glisser plusieurs fichiers, un petit indicateur affiche désormais le nombre d'éléments en cours de glissement. Sélection plus intelligente : les fichiers créés par copie sont désormais automatiquement sélectionnés, ce qui facilite les actions suivantes sur ceux-ci. De plus, un clic droit sur la zone vide d'un dossier n'efface plus votre sélection.



les fichiers créés par copie sont désormais automatiquement sélectionnés, ce qui facilite les actions suivantes sur ceux-ci. De plus, un clic droit sur la zone vide d'un dossier n'efface plus votre sélection. États des fichiers plus clairs : les dossiers affichent désormais l'icône « lecture seule » ou « illisible » appropriée, avec un ordre de priorité logique lorsque plusieurs icônes s'appliquent.



les dossiers affichent désormais l'icône « lecture seule » ou « illisible » appropriée, avec un ordre de priorité logique lorsque plusieurs icônes s'appliquent. Réactivité améliorée : plusieurs opérations lentes ne bloquent plus l'application, ce qui se traduit par une expérience plus fluide. Le rafraîchissement des vues de dossiers est également plus rapide, en particulier avec des dossiers volumineux ou lents.



plusieurs opérations lentes ne bloquent plus l'application, ce qui se traduit par une expérience plus fluide. Le rafraîchissement des vues de dossiers est également plus rapide, en particulier avec des dossiers volumineux ou lents. Meilleures notifications : les notifications affichées par Fichiers sont désormais regroupées, ce qui facilite leur recherche et leur gestion.

Copier l'URL de la page : un nouveau raccourci clavier, Ctrl+Maj+C , vous permet de copier l'adresse de la page actuelle sans avoir à ouvrir la barre d'adresse.



un nouveau raccourci clavier, , vous permet de copier l'adresse de la page actuelle sans avoir à ouvrir la barre d'adresse. Génération de mots de passe sécurisés : Web peut désormais générer des mots de passe forts et sécurisés à laide de la bibliothèque `pwquality`, ce qui facilite la création de nouveaux comptes.



Web peut désormais générer des mots de passe forts et sécurisés à laide de la bibliothèque `pwquality`, ce qui facilite la création de nouveaux comptes. Gestionnaire de mots de passe fiable : une série de corrections de bogues a amélioré lexpérience dutilisation du gestionnaire de mots de passe.



une série de corrections de bogues a amélioré lexpérience dutilisation du gestionnaire de mots de passe. Barre dadresse repensée : les suggestions des moteurs de recherche nencombrent plus le menu déroulant de la barre dadresse avec leurs URL, ce qui permet de garder la liste claire et lisible.

Avertissement de fin de vie : lorsque vous essayez dinstaller une application qui nest plus maintenue, « Logiciels » vous avertit désormais avant de poursuivre, afin que vous puissiez faire un choix éclairé.

lorsque vous essayez dinstaller une application qui nest plus maintenue, « » vous avertit désormais avant de poursuivre, afin que vous puissiez faire un choix éclairé. Autorisations plus claires : la liste des autorisations de fichiers Flatpak affichée pour une application a été élargie, vous offrant ainsi une vision plus complète de ce à quoi lapplication peut accéder avant que vous ne linstalliez.

la liste des autorisations de fichiers Flatpak affichée pour une application a été élargie, vous offrant ainsi une vision plus complète de ce à quoi lapplication peut accéder avant que vous ne linstalliez. Démarrage plus rapide : « Logiciels » réutilise désormais les données mises en cache des applications au lancement, et le chargement des icônes a été optimisé, ce qui rend la navigation et la recherche parmi vos applications plus rapides.

Liens vers la carte pour les lieux : les lieux des événements peuvent désormais être ouverts directement dans lapplication Cartes, ce qui vous permet de trouver facilement votre chemin pour vous rendre à cette réunion ou à ce concert.

les lieux des événements peuvent désormais être ouverts directement dans lapplication Cartes, ce qui vous permet de trouver facilement votre chemin pour vous rendre à cette réunion ou à ce concert. Vue hebdomadaire à contraste élevé : la vue hebdomadaire fonctionne désormais correctement avec le paramètre de contraste élevé.

la vue hebdomadaire fonctionne désormais correctement avec le paramètre de contraste élevé. Éditeur dévénements amélioré : la boîte de dialogue dédition des événements a été épurée et affinée, avec une section « Notes » plus agréable et une meilleure prise en charge des liens vers les réunions Microsoft Teams.

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GNOME est un environnement de bureau et une suite logicielle pour Linux et BSD, développés par le projet GNOME et diffusés sous licence libre et open source. Les principaux composants de GNOME sont GNOME Shell, qui offre des fonctionnalités telles que les bureaux virtuels et la gestion des fenêtres, et les applications GNOME Core, qui constituent une suite logicielle s'intégrant au shell et fournissant des fonctionnalités système de base telles qu'un gestionnaire de fichiers et une application de configuration de l'ordinateur.Conformément au calendrier prévu et juste à temps pour être intégré à des distributions telles quUbuntu 26.10 et Fedora Workstation 45, le bureau GNOME 51 est officiellement disponible. GNOME 51 fait ses débuts avec de nombreuses améliorations intéressantes apportées à Mutter, visant à optimiser la réactivité du bureau et à offrir une expérience plus fluide grâce à une gestion améliorée des images.De nouveaux protocoles Wayland sont également pris en charge (tels que ext-background-effect-v1) et dautres optimisations ont été apportées, notamment la suppression de la prise en charge des anciens pilotes NVIDIA avec EGLStreams. Mutter prend désormais également en charge les profils daccélération du pointeur personnalisés. GNOME 51 apporte également plusieurs améliorations au niveau des paramètres, la prise en charge des cartes hors ligne pour GNOME Maps, un démarrage plus rapide de GNOME Software, une accélération du calendrier GNOME, ainsi qu'une refonte complète de l'interface utilisateur de GNOME File Previewer.Voici l'annonce de la sortie de GNOME 51 :Après six mois de développement intensif, nous sommes ravis de vous présenter GNOME 51, la dernière version de GNOME. Nous tenons à remercier tous nos contributeurs qui ont travaillé sans relâche pour rendre cette nouvelle version plus accessible, plus pratique et plus conviviale. Cette version porte le nom de code «» en hommage à la GUADEC 2026, qui s'est tenue en juillet dans cette magnifique ville de Galice.Les technologies graphiques de GNOME ont bénéficié dune nouvelle série daméliorations de performances pour GNOME 51, rendant le bureau plus fluide et plus réactif que jamais.L'application «» de GNOME a bénéficié d'une multitude d'améliorations pour la version GNOME 51. Dans la section «», les appareils équipés d'un accéléromètre peuvent désormais utiliser une nouvelle option «», qui bascule automatiquement l'écran entre l'orientation portrait et paysage lorsque l'appareil est tourné. Lorsque la rotation automatique est activée, une option de verrouillage de l'orientation correspondante vous permet de fixer l'écran dans son orientation actuelle quand vous le souhaitez. La disposition des écrans a également été améliorée, avec un alignement centré, ce qui facilite ladaptation à votre configuration physique.Les paramètres de la souris disposent dune nouvelle option très pratique qui désactive automatiquement le pavé tactile lorsquune souris est branchée  idéal pour les utilisateurs dordinateurs portables qui heurtent sans cesse le pavé tactile en tapant au clavier. Dans la section «», de nouveaux paramètres de recherche de domaines DNS ont été ajoutés, tandis que la prise en charge de la norme de sécurité sans fil WEP, désormais obsolète, a été entièrement supprimée, conformément aux pratiques de sécurité modernes. La connexion à distance prend désormais en charge les serveurs de sockets SSH, en plus de la configuration traditionnelle basée sur les services.Par ailleurs, loutil «» bénéficie dune nouvelle interface améliorée pour lenregistrement des empreintes digitales, et la page «» (Détails du système) a été réorganisée, avec un nouveau bouton pratique qui ouvre les notes de mise à jour de la version de GNOME que vous utilisez.Le Bureau à distance de GNOME vous permet de vous connecter à votre ordinateur depuis un autre appareil, afin que vous puissiez l'utiliser où que vous soyez.Maps vient de connaître sa mise à jour la plus passionnante depuis des années, grâce à une nouvelle fonctionnalité majeure : les cartes hors ligne. La version 51 vous permet de télécharger des zones cartographiques dune région de votre choix et de les utiliser sans connexion réseau. Cest un atout considérable pour voyager à létranger, où litinérance de données est coûteuse ou irrégulière, ainsi que dans les zones où la couverture est insuffisante. Les zones téléchargées sont gérées à partir dune liste simple, ce qui vous permet de voir ce que vous avez enregistré et de supprimer les régions dont vous navez plus besoin.Les itinéraires en transports en commun ont également fait lobjet dune attention particulière :L'application «» a bénéficié d'une série d'améliorations bien pensées dans GNOME 51. Parmi celles-ci, on peut citer :Web, le navigateur de GNOME, a été peaufiné et renforcé pour GNOME 51.Dans GNOME 51, le gestionnaire dapplications «» de GNOME met laccent sur la sécurité et la rapidité.Dans GNOME 51, l'application Calendrier est plus rapide que jamais. Nous avons entièrement repensé son fonctionnement interne pour la rendre plus réactive. Cela se remarque surtout dans la vue «», où le défilement et le rafraîchissement s'effectuent de manière beaucoup plus fluide, même lorsque votre agenda est très chargé. L'ouverture et la consultation de calendriers volumineux sont également plus rapides, et l'application utilise moins de données en arrière-plan lors de la synchronisation. Quelques améliorations dergonomie ont également été apportées :La visionneuse d'images Loupe vous fournit désormais bien plus d'informations sur vos images. La fenêtre des propriétés de l'image a été enrichie pour inclure des informations sur l'auteur et les droits d'auteur, l'objectif de l'appareil photo et les autres équipements utilisés, ainsi que le logiciel ayant permis de créer l'image. Pour garantir la précision des couleurs, elle affiche le profil de couleur intégré à l'image, ce qui vous permet de savoir d'un seul coup d'il si une photo présente une large gamme de couleurs ou quel est exactement son espace colorimétrique.L'aperçu des fichiers de GNOME (nom de code «») est un excellent utilitaire qui s'affiche lorsque vous appuyez sur la barre d'espace alors qu'un fichier est sélectionné. Dans la version 51, son interface a été entièrement repensée et il utilise désormais les bibliothèques modernes GTK 4 et libadwaita. La visionneuse s'harmonise désormais avec le langage de conception du reste du bureau, prend en charge le mode sombre, affiche les images en taille réelle et utilise les mêmes bibliothèques modernes de chargement d'images et de rendu de documents que le reste de GNOME.Papers, la visionneuse de documents, permet désormais dinsérer des signatures visuelles dans les...