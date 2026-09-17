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Le responsable du projet open source PS5-Linux jette l'éponge : « la scène du modding n'est plus qu'une bande de débutants qui utilisent des LLM et écrivent des hacks qu'ils ne comprennent même pas »

Le , par Mathis Lucas
6 commentaires

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18  0 
Le développeur Andy Nguyen, pionnier de Linux sur PlayStation 5, abandonne le projet dans son ensemble. Cette fin abrupte intervient en raison de ses frustrations face à lattitude des développeurs qui utilisent l'IA dans la communauté open source. L'extension de Linux à la PlayStation 5 Pro dépendait d'une unique vulnérabilité de l'hyperviseur. Mais des individus utilisant l'IA ont découvert et signalé cette vulnérabilité critique à Sony pour obtenir des primes. Ce signalement prématuré a entraîné le colmatage de la brèche, empêchant ainsi l'utilisation du logiciel libre sur les futurs modèles comme la PlayStation 5 Pro. Andy Nguyen se dit dépité par ce geste.

Andy Nguyen ("TheFlow0") est hacker et développeur homebrew réputé sur PlayStation, connu pour avoir créé le tout premier exploit du noyau de la PlayStation Vita, et il travaillait depuis plus de dix ans sur des exploits et logiciels homebrew pour les systèmes PlayStation. Sur PlayStation 5, il était l'un des principaux développeurs du projet PS5-Linux, qui permettait de transformer la console en une machine Linux capable de faire tourner des jeux PC.

En avril 2026, Andy Nguyen a publié le projet PS5-Linux pour les consoles PlayStation 5 qui fonctionnent sous les versions de micrologiciel 3.xx et 4.xx. Grâce à cette installation, la console peut fonctionner comme un ordinateur personnel ordinaire, ce qui permet l'exécution de logiciels et l'émulation de jeux.

À la suite de ce lancement, d'autres moddeurs de la communauté ont pu utiliser l'émulateur « RPCS3 » sous Linux pour exécuter des jeux PlayStation 3. L'émulateur RPCS3 permet notamment de lire les jeux directement depuis le lecteur de disque de la console en fournissant des clés de déchiffrement, offrant une expérience proche du support natif, alors que Sony ne propose pas de rétrocompatibilité native pour la PlayStation 3 sur la PlayStation 5.

Retrait du développeur face aux évolutions de la communauté

Malgré ces avancées, Andy Nguyen a officiellement annoncé son départ de la scène du modding PlayStation 5 et l'arrêt de ses travaux sur le projet PS5-Linux, y compris le support en cours de développement pour la PlayStation 5 Pro prévu initialement pour 2027. Le développeur a exprimé son désenchantement en affirmant que « tout son travail était désormais tombé à l'eau ». Il a déclaré avoir été victime de la capacité de l'IA à détecter des failles.


Concrètement, il a justifié sa décision par l'évolution de la communauté, liée à l'essor des assistants de codage basés sur les grands modèles de langage (LLM), notant : « la scène du modding n'est plus qu'une bande de débutants qui utilisent des LLM et écrivent des hacks qu'ils ne comprennent même pas ».

D'après lui, des individus qualifiés de « slop kiddies » ont découvert la dernière faille de l'hyperviseur de la PlayStation 5 Pro et l'ont signalée à Sony via son programme de prime aux bogues. Le renforcement des capacités de l'IA en matière de sécurité change radicalement la donne. Selon un rapport, les systèmes de détection basés sur l'IA révèlent des bogues dans l'écosystème de Microsoft plus rapidement que l'entreprise ne parvient à les corriger.

Andy Nguyen connaissait aussi cette faille de l'hyperviseur et avait choisi de ne pas la divulguer immédiatement, espérant qu'elle ne soit pas corrigée par Sony avant la sortie du jeu Grand Theft Auto VI pour permettre aux utilisateurs de jouer légalement au jeu tout en profitant de Linux sur leur console. Bien qu'il ait demandé aux personnes ayant trouvé la faille d'attendre la sortie du jeu, celles-ci l'ont signalée à Sony très peu de temps après.

Un accord avait été trouvé pour attendre la sortie du jeu, mais cette décision n'aurait finalement pas tenu plus d'une journée avant que la vulnérabilité soit signalée à Sony, ce qu'Andy Nguyen résume avec amertume. Le projet initial PS5-Linux Loader reste néanmoins disponible sur GitHub sous licence GPL 3.0, ce qui permet à d'autres développeurs de reprendre le code, bien que les travaux non finalisés pour la PlayStation 5 Pro n'y soient pas inclus.

Réactions et débats au sein de la communauté des moddeurs

Cette décision a suscité de nombreux débats parmi les membres des forums spécialisés. Les réactions dans les commentaires sont mitigées. Certains utilisateurs partagent la frustration d'Andy Nguyen face à la prolifération de code généré par l'IA et au manque de vérification des scripts. D'autres membres de la communauté estiment au contraire qu'il était imprudent de concevoir un projet reposant sur « le maintien d'une vulnérabilité non corrigée ».

Ces critiques affirment que le développeur avait construit « un château en Espagne » et qu'un exploit d'hyperviseur allait être colmaté tôt ou tard par le constructeur. Andy Nguyen a décidé de se retirer : « je me retire de la scène PS5 et jarrête tout mon travail sur PS5-Linux. Après y avoir mis tout mon cur et des mois de ma vie, y compris des projets visant à finaliser la prise en charge de la PS5 Pro et à la sortir en 2027, tout est parti en fumée ».

Une avalanche de vulnérabilités révélées en très peu de temps

Les chiffres publiés par Microsoft en juillet 2026 illustrent la nouvelle donne avec l'IA. Le Patch Tuesday de juillet chiffre le problème : 622 vulnérabilités en un mois. Microsoft a corrigé 622 bogues lors de sa mise à jour du Patch Tuesday du 14 juillet dernier, soit plus du triple du précédent record de juin, qui était de 206. C'est une forme étrange de progrès. Les bogues sont détectés plus rapidement. La liste des correctifs à appliquer s'allonge également.

La liste publiée en juillet comprend 416 failles Windows, 82 failles Office, 46 failles Microsoft Edge et 63 vulnérabilités classées comme critiques. Deux failles étaient déjà exploitées : CVE-2026-56155 dans Active Directory Federation Services et CVE-2026-56164 dans SharePoint Server. Il ne sagit pas de systèmes obscurs situés à la périphérie de lentreprise. Lun gère les identifiants de connexion. Lautre logiciel héberge les documents dentreprise.

Outre le système d'IA Claude Mythos d'Anthropic, Microsoft utilise également son outil danalyse multimodèle MDASH pour accélérer la détection de bogues. Cest là le véritable enjeu. LIA ne se contente pas de produire davantage de logiciels. Elle modifie la cadence à laquelle les anciens logiciels sont inspectés.

La preuve la plus flagrante nous vient de Pékin. Bloomberg a rapporté en avril que le groupe « 360 Digital Security », également connu sous le nom de Qihoo 360, avait développé un agent de détection des vulnérabilités) basé sur lIA qui a permis de découvrir près de 1 000 failles jusque-là inconnues, notamment dans Microsoft Office et OpenClaw, un framework open source destiné à la création et au déploiement rapide de workflows dagents IA.

Linux augmente le nombre de bogues corrigés par version

Le noyau Linux est en passe d'atteindre le nombre record de 2 000 vulnérabilités corrigées par version, alors que ce chiffre stagnait aux alentours de 500 durant la majeure partie de l'ère Linux 6.x. Les données récemment partagées par Greg Kroah-Hartman, le mainteneur de la branche stable de Linux, montrent que le nombre d'avis de sécurité (CVE) a franchi le cap des 1 000 avec le noyau Linux 7.0, puis a dépassé les 1 500 avec Linux 7.2.

Ce chiffre s'approche désormais du seuil des 2 000 pour la future version Linux 7.3. Cette hausse brutale s'explique principalement par le fait que des outils d'IA scrutent en permanence la base de code gigantesque (environ 40 millions de lignes de code) du système d'exploitation pour y déceler des failles.

Ces outils automatisés explorent des zones obscures du code rarement visitées par les humains. Mais cette automatisation s'accompagne d'une contrepartie contraignante. Si l'analyse statique assistée par IA parvient parfois à identifier de véritables failles confirmées par des entités comme Intel Product Security, elle génère également une quantité astronomique de rapports de faible priorité, de correctifs discutables ou d'hallucinations pures.

Source : Andy Nguyen

Et vous ?

Quel est votre avis sur le sujet ?
Que pensez-vous de la décision du développeur Andy Nguyen de mettre fin à son projet ?
Le développeur dénonce l'impact de l'IA sur la communauté des moddeurs. Que pensez-vous de ses critiques ?

Voir aussi

Le modèle d'IA Claude Mythos d'Anthropic met en évidence une faiblesse dans l'algorithme de cryptographie post-quantique de troisième génération « HAWK », ce qui a contraint le développeur à le retirer

Apocalypse des bogues : l'IA détecte les failles logicielles plus rapidement que les équipes de sécurité de Microsoft ne parviennent à les corriger, la dette technique du code hérité suscite des inquiétudes

L'IA qui crée des clones de logiciels open source légalement distincts suscite des préoccupations dans l'écosystème, car elle facilite l'exploitation commerciale au détriment de l'éthique collaborative
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LittleWhite
Avatar de LittleWhite
Responsable 2D/3D/Jeux https://www.developpez.com
Le 19/09/2026 à 18:02
Bonjour,

J'irai même plus loin sur les points apportés par daerlnaxe, et pour lesquels je suis plutôt d'accord avec. Ce que je vois, dans le portage de Linux sur PS5, c'est d'abord un exploit technique (chapeau au développeur, dont je suis les travaux depuis quelques mois, voir années) qui a réussi à le faire. Je suis impressionné et curieux de son travail. Deuxièmement, le portage c'est aussi la libération du matériel. Vous (ou même moi ) achetez une console, qui a une puissance technique généralement intéressante pour le prix de vente et vous ne pouvez en faire que ce que le constructeur a souhaité. C'est une chose que je déteste dans pratiquement tous les appareils que j'utilise et qui a un système (OS ou firmware) limitant logiciel ce que je peux en faire. Avec un Linux sur PS5, ou un Atmosphere sur Switch, c'est la possibilité de faire plus avec votre matériel. Faire fonctionner les logiciels que vous souhaitez, sur le matériel que vous possédez. Et, une fois le matériel "libéré" de cette contrainte logiciel, le constructeur ne peut pas vous dire du jour au lendemain : oh bah non, ce logiciel (que vous avez acheté), je n'aime pas que vous l'ayez chez vous (exemples réels : fermeture de jeu, suppression de telle ou telle application (Twitch ou Youtube), suppression de l'accès à tel ou tel films/musiques).
Et puis pourquoi pas, cela permet de donner de la longévité à votre console et en théorie, c'est bien pour l'environnement ou vos économies, non? Et si je vous avais dit : votre console permettant de jouer à vos jeux exclusifs, au final, vous pouviez l'utiliser comme un PC, ça devient encore mieux que d'acheter un PC "libre".

J'ai encore des pc portables de 20ans qui démarre sous windows 11
Je veux bien croire que vous faites fonctionner Linux dessus, mais Windows, j'ai beaucoup de mal à y croire. Il y a les problèmes de performances, de puce TPM, de Secure Boot obligatoire, de mémoire vive, de nombre de coeurs minimum et de SSD à avoir... Et même si vous y arrivez, j'ai peur des performances de la machine, sous Windows 11.
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daerlnaxe
Avatar de daerlnaxe
Membre éprouvé https://www.developpez.com
Le 18/09/2026 à 19:22
Désolé cher VDD, tu ne dois pas trop savoir de quoi tu parles pour sortir une pareille ineptie.

L'exploit Linux n'est qu'une des composantes du monde des consoles, pour commencer... Ensuite, on achète un support pour ses jeux comme par ailleurs pour son confort. J'ai beau avoir entre 10 et 15pc actuellement à la maison dont 3 pour les jeux vidéos, j'ai également un grand nombre de consoles. Certes les exclusivités se font de plus en plus rares, mais je suis très content d'avoir une ps4 pro pour avoir joué à The Last Guardian. Sony ayant par ailleurs fait machine arrière sur le multi support, hélas.

Maintenant, et surtout... la scène du modding c'est aussi (car elle est très large), l'idée de ne pas voir tes jeux crever et le PC en est victime aussi au bout d'un certain temps. J'ai une xbox360pucée, de base je ne vais pas mentir j'avais flashé le lecteur de ma première console pour tester les jeux avant de les acheter, et mon catalogue est suffisamment long pour ne pas avoir à rougir du tout, il n'y pas un seul jeu que j'ai aimé qui n'ait pas été acheté. Mieux, je n'aurais jamais acheté certains si je n'avais pas eu l'occasion de tester avant... alors oui on a heureusement de nouvelles possibilités pour tester, payantes ceci dit. Car même une démo ne permettra que sur un jeu court de se faire une idée réelle. Dès que tu commences des jeux aux mécaniques poussées il te faut bien 20h pour te faire une idée pour savoir si les obstacles en début de jeu sont voulus ou liés à un mauvais équilibrage/bugs qui vont te pourrir le jeu tout du long. Mais revenons surtout à la préservation des jeux... Je me suis retrouvé avec mon lecteur HS, MS ayant changé sa politique m'a dégagé des jeux qu'on ne pouvait prendre que sur le store en remboursant des crédits, mais problème... Dans le lot il y avait eu des embrouilles de licence et ils n'étaient plus disponibles... dont un scott Pilgrim VS The world, qui depuis a réussi à revenir en achat.. mais qui pendant un moment n'était dispo nulle part. Ca permet de faire sortir aussi du mode online, des jeux dont les serveurs ont fermé, même problème que sur PC... alors à ce compte il ne faudrait pas de scène du hack pour déverrouiller n'est ce pas ? A ce compte au fur et à mesure que des protections sont mises sur les jeux il ne faudrait pas s'opposer etc etc... Demain ton jeu contrôlera ton visage soit disant pour ton âge, oups il ne te reconnait pas tu perds tes 300heures sur le prochain Dark Soul. Ma pauv' Dame il a acheté il savait que c'était verrouillé.

Et tu dis que le PC n'est pas verrouillé, lourde erreur. De base MAC ou Windows c'est bien verrouillé, les couches de compatibilité ne sont pas si efficace que ça... c'est tout un travail derrière bien souvent gratuit qui permet de contourner ça. Que ça soit en raison de compilation 16 bits, d'instruction direct3D plus utilisées, du matériel 3D de l'époque etc.

et que personne ne me parle de GOG, je suis bon client mais GOG change le code pour le "confort de jeu" dans la foulée, c'est pas pour rien que j'ai +10 ans de boulot sur des hyperviseurs pour faire tourner dans le jus. Désolé mais on ne va pas mettre une casquette à l'envers sur la Mona Lisa, parce que c'est d'actualité... Les jeux vidéos c'est pareil. Donc ils faut bien des couillons qui bossent les week end, le soir, gratuitement pour diverses scènes. Et dis toi bien que sans les couillons en question pas de rétrogaming, et la plupart des éditeurs qui aujourd'hui collent des PC aux gens des diverses scènes s'en seraient battu l'oeuf hier, mais ils ont vu dans la nostalgie des rétrogamers un vrai marché. Reste que les éditeurs ne le respectent que bien rarement ce marché en altérant bien souvent les oeuvres là où la plupart n'aimeraient qu'un refresh pour compatibilité OS mais surtout un refresh simplement sur la résolution liée aux écrans.

J'espère d'ailleurs que l'enjeu qui se joue pour la préservation des jeux vidéos va enfin aboutir pour que des moyens soient débloqués derrière. Tu n'imagines même pas la capacité de stockage que certains mobilisent, les heures à développer des outils pour vérifier l'intégrité sans compter tout le reste pour conserver ces trésors en attendant d'une reprise par de réelles institutions.

Je te souhaite un bon week end l'ami, désolé si je n'ai pas été tendre mais je ne pouvais pas laisser dire ça.
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calvaire
Avatar de calvaire
Expert éminent https://www.developpez.com
Le 18/09/2026 à 9:30
de toute lintérêt et très limité, quand on achète une ps5 on sait ce qu'on achète: une plateforme très vérouillé et a durée de vie limité, en particulier pour les jeux.

Tant qu'il y'a de la concurrence il n'ya aucun probleme, si on veut du ouvert on achète un PC.
Coté smartphone j'ai longtemps boycotté les fabriquant qui vérouillait les bootloader (huawei notamment) et je n'ai aucun appareil apple à la maison, ni de console des 3 constructeurs au passage aussi.

le pc x86 intel/amd reste une valeur sur globalement et une assurance d'une ouverture et d'un tres long support logiciel. J'ai encore des pc portables de 20ans qui démarre sous windows 11 ou linux et sont exploitable pour de la bureautique.
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LittleWhite
Avatar de LittleWhite
Responsable 2D/3D/Jeux https://www.developpez.com
Le 21/09/2026 à 9:32
Citation Envoyé par calvaire Voir le message
j'ai un pc donné à mes parents qui a cette age, un Core 2 Quad de 2008.
windows 11 64bits y tourne tres bien pour y lancer firefox et onlyoffice. il a évidement évolué depuis 2008, il a plus de ram (16go), un ssd de 512go et une carte graphique moderne (rtx 2050).
Ah, dans ce cas là, c'est évident que cela marche. Mais cela montre aussi que mon commentaire n'était pas si faux (SSD obligatoire, quantité de mémoire vive minimum). Seul le CPU vient de 2008 .
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calvaire
Avatar de calvaire
Expert éminent https://www.developpez.com
Le 21/09/2026 à 10:03
Citation Envoyé par LittleWhite Voir le message
Ah, dans ce cas là, c'est évident que cela marche. Mais cela montre aussi que mon commentaire n'était pas si faux (SSD obligatoire, quantité de mémoire vive minimum). Seul le CPU vient de 2008 .
Le PC x86 est pour moi indissociable de la possibilité de le faire évoluer à moindre frais, à linverse de beaucoup dautres appareils. Cest sa force.

Larchitecture a été pensée dès lorigine autour de cette modularité : au démarrage, le BIOS/UEFI initialise et détecte les différents composants (CPU, RAM, stockage, cartes dextension), puis le système dexploitation prend le relais. Le matériel est donc conçu comme un ensemble de composants interchangeables plutôt quun bloc figé.
Cest cette modularité et cette possibilité de faire évoluer progressivement sa configuration qui font, pour moi, la force historique du PC x86.

Cette force est un grand atout en 2026, a l'heure ou la ram et les ssd sont très cher pour beaucoup de monde, il est possible néanmoins pour la classe laborieuse de se faire plaisir: changer juste le cpu pour un plus puissant avec la même socket (très intéressant pour les possesseurs de carte mère am4) et changer le GPU pour la dernière gen.
Intel/amd ressorte régulièrement des cpu pour leurs ancienne sockets qui tourne en ddr4. Pour les pauvres c'est plutôt une bonne alternative de profiter de bonne machine pour pas trop cher.
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calvaire
Avatar de calvaire
Expert éminent https://www.developpez.com
Le 20/09/2026 à 20:31
Citation Envoyé par LittleWhite Voir le message
Je veux bien croire que vous faites fonctionner Linux dessus, mais Windows, j'ai beaucoup de mal à y croire. Il y a les problèmes de performances, de puce TPM, de Secure Boot obligatoire, de mémoire vive, de nombre de coeurs minimum et de SSD à avoir... Et même si vous y arrivez, j'ai peur des performances de la machine, sous Windows 11.
j'ai un pc donné à mes parents qui a cette age, un Core 2 Quad de 2008.
windows 11 64bits y tourne tres bien pour y lancer firefox et onlyoffice. il a évidement évolué depuis 2008, il a plus de ram (16go), un ssd de 512go et une carte graphique moderne (rtx 2050).

Lancer une page web/youtube et écrire un fichier word ne demande que très peu de puissance et c'est très fluide même sur un pc de 18ans.

J'ai même testé il y'a 2ans de naviguer sur internet avec un vieux pc de 2003 sous windows xp, ca tourne nickel avec Supermium. Niveau sécurité ca doit pas etre ca, mais la fluidité est plutôt bonne, les pages s'affiche bien sans ramer, meme youtube jusqu'en 480p fonctionne de manière fluide.

Depuis les années 2000 l'uasage d'un pc a peu évolué au final, la pluspart des gens lance tourne un traitement texte/tableur et dépasse rarement les 3 pages/100 lignes/colonnes.
Lance une app de messagerie type msn aujourd'hui teams/facebook
Lance un navigateur web pour taper sur google taper dans chatgpt

Javascript à outrance et les pages lourde ca date de plus d'une décennie déjà malheureusement, j'ai meme envie de dire que la disparation des applets java/flash player et activeX a permis de regagner en performance/fluidité
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