Le responsable du projet open source PS5-Linux jette l'éponge : « la scène du modding n'est plus qu'une bande de débutants qui utilisent des LLM et écrivent des hacks qu'ils ne comprennent même pas »

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Désolé cher VDD, tu ne dois pas trop savoir de quoi tu parles pour sortir une pareille ineptie.L'exploit Linux n'est qu'une des composantes du monde des consoles, pour commencer... Ensuite, on achète un support pour ses jeux comme par ailleurs pour son confort. J'ai beau avoir entre 10 et 15pc actuellement à la maison dont 3 pour les jeux vidéos, j'ai également un grand nombre de consoles. Certes les exclusivités se font de plus en plus rares, mais je suis très content d'avoir une ps4 pro pour avoir joué à The Last Guardian. Sony ayant par ailleurs fait machine arrière sur le multi support, hélas.Maintenant, et surtout... la scène du modding c'est aussi (car elle est très large), l'idée de ne pas voir tes jeux crever et le PC en est victime aussi au bout d'un certain temps. J'ai une xbox360pucée, de base je ne vais pas mentir j'avais flashé le lecteur de ma première console pour tester les jeux avant de les acheter, et mon catalogue est suffisamment long pour ne pas avoir à rougir du tout, il n'y pas un seul jeu que j'ai aimé qui n'ait pas été acheté. Mieux, je n'aurais jamais acheté certains si je n'avais pas eu l'occasion de tester avant... alors oui on a heureusement de nouvelles possibilités pour tester, payantes ceci dit. Car même une démo ne permettra que sur un jeu court de se faire une idée réelle. Dès que tu commences des jeux aux mécaniques poussées il te faut bien 20h pour te faire une idée pour savoir si les obstacles en début de jeu sont voulus ou liés à un mauvais équilibrage/bugs qui vont te pourrir le jeu tout du long. Mais revenons surtout à la préservation des jeux... Je me suis retrouvé avec mon lecteur HS, MS ayant changé sa politique m'a dégagé des jeux qu'on ne pouvait prendre que sur le store en remboursant des crédits, mais problème... Dans le lot il y avait eu des embrouilles de licence et ils n'étaient plus disponibles... dont un scott Pilgrim VS The world, qui depuis a réussi à revenir en achat.. mais qui pendant un moment n'était dispo nulle part. Ca permet de faire sortir aussi du mode online, des jeux dont les serveurs ont fermé, même problème que sur PC... alors à ce compte il ne faudrait pas de scène du hack pour déverrouiller n'est ce pas ? A ce compte au fur et à mesure que des protections sont mises sur les jeux il ne faudrait pas s'opposer etc etc... Demain ton jeu contrôlera ton visage soit disant pour ton âge, oups il ne te reconnait pas tu perds tes 300heures sur le prochain Dark Soul. Ma pauv' Dame il a acheté il savait que c'était verrouillé.Et tu dis que le PC n'est pas verrouillé, lourde erreur. De base MAC ou Windows c'est bien verrouillé, les couches de compatibilité ne sont pas si efficace que ça... c'est tout un travail derrière bien souvent gratuit qui permet de contourner ça. Que ça soit en raison de compilation 16 bits, d'instruction direct3D plus utilisées, du matériel 3D de l'époque etc.et que personne ne me parle de GOG, je suis bon client mais GOG change le code pour le "confort de jeu" dans la foulée, c'est pas pour rien que j'ai +10 ans de boulot sur des hyperviseurs pour faire tourner dans le jus. Désolé mais on ne va pas mettre une casquette à l'envers sur la Mona Lisa, parce que c'est d'actualité... Les jeux vidéos c'est pareil. Donc ils faut bien des couillons qui bossent les week end, le soir, gratuitement pour diverses scènes. Et dis toi bien que sans les couillons en question pas de rétrogaming, et la plupart des éditeurs qui aujourd'hui collent des PC aux gens des diverses scènes s'en seraient battu l'oeuf hier, mais ils ont vu dans la nostalgie des rétrogamers un vrai marché. Reste que les éditeurs ne le respectent que bien rarement ce marché en altérant bien souvent les oeuvres là où la plupart n'aimeraient qu'un refresh pour compatibilité OS mais surtout un refresh simplement sur la résolution liée aux écrans.J'espère d'ailleurs que l'enjeu qui se joue pour la préservation des jeux vidéos va enfin aboutir pour que des moyens soient débloqués derrière. Tu n'imagines même pas la capacité de stockage que certains mobilisent, les heures à développer des outils pour vérifier l'intégrité sans compter tout le reste pour conserver ces trésors en attendant d'une reprise par de réelles institutions.Je te souhaite un bon week end l'ami, désolé si je n'ai pas été tendre mais je ne pouvais pas laisser dire ça.