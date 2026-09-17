Le responsable du projet open source PS5-Linux jette l'éponge : « la scène du modding n'est plus qu'une bande de débutants qui utilisent des LLM et écrivent des hacks qu'ils ne comprennent même pas »

Andy Nguyen ("TheFlow0") est hacker et développeur homebrew réputé sur PlayStation, connu pour avoir créé le tout premier exploit du noyau de la PlayStation Vita, et il travaillait depuis plus de dix ans sur des exploits et logiciels homebrew pour les systèmes PlayStation. Sur PlayStation 5, il était l'un des principaux développeurs du projet PS5-Linux, qui permettait de transformer la console en une machine Linux capable de faire tourner des jeux PC.
En avril 2026, Andy Nguyen a publié le projet PS5-Linux pour les consoles PlayStation 5 qui fonctionnent sous les versions de micrologiciel 3.xx et 4.xx. Grâce à cette installation, la console peut fonctionner comme un ordinateur personnel ordinaire, ce qui permet l'exécution de logiciels et l'émulation de jeux.
À la suite de ce lancement, d'autres moddeurs de la communauté ont pu utiliser l'émulateur « RPCS3 » sous Linux pour exécuter des jeux PlayStation 3. L'émulateur RPCS3 permet notamment de lire les jeux directement depuis le lecteur de disque de la console en fournissant des clés de déchiffrement, offrant une expérience proche du support natif, alors que Sony ne propose pas de rétrocompatibilité native pour la PlayStation 3 sur la PlayStation 5.
Retrait du développeur face aux évolutions de la communauté
Malgré ces avancées, Andy Nguyen a officiellement annoncé son départ de la scène du modding PlayStation 5 et l'arrêt de ses travaux sur le projet PS5-Linux, y compris le support en cours de développement pour la PlayStation 5 Pro prévu initialement pour 2027. Le développeur a exprimé son désenchantement en affirmant que « tout son travail était désormais tombé à l'eau ». Il a déclaré avoir été victime de la capacité de l'IA à détecter des failles.
Concrètement, il a justifié sa décision par l'évolution de la communauté, liée à l'essor des assistants de codage basés sur les grands modèles de langage (LLM), notant : « la scène du modding n'est plus qu'une bande de débutants qui utilisent des LLM et écrivent des hacks qu'ils ne comprennent même pas ».
D'après lui, des individus qualifiés de « slop kiddies » ont découvert la dernière faille de l'hyperviseur de la PlayStation 5 Pro et l'ont signalée à Sony via son programme de prime aux bogues. Le renforcement des capacités de l'IA en matière de sécurité change radicalement la donne. Selon un rapport, les systèmes de détection basés sur l'IA révèlent des bogues dans l'écosystème de Microsoft plus rapidement que l'entreprise ne parvient à les corriger.
Andy Nguyen connaissait aussi cette faille de l'hyperviseur et avait choisi de ne pas la divulguer immédiatement, espérant qu'elle ne soit pas corrigée par Sony avant la sortie du jeu Grand Theft Auto VI pour permettre aux utilisateurs de jouer légalement au jeu tout en profitant de Linux sur leur console. Bien qu'il ait demandé aux personnes ayant trouvé la faille d'attendre la sortie du jeu, celles-ci l'ont signalée à Sony très peu de temps après.
Un accord avait été trouvé pour attendre la sortie du jeu, mais cette décision n'aurait finalement pas tenu plus d'une journée avant que la vulnérabilité soit signalée à Sony, ce qu'Andy Nguyen résume avec amertume. Le projet initial PS5-Linux Loader reste néanmoins disponible sur GitHub sous licence GPL 3.0, ce qui permet à d'autres développeurs de reprendre le code, bien que les travaux non finalisés pour la PlayStation 5 Pro n'y soient pas inclus.
Réactions et débats au sein de la communauté des moddeurs
Cette décision a suscité de nombreux débats parmi les membres des forums spécialisés. Les réactions dans les commentaires sont mitigées. Certains utilisateurs partagent la frustration d'Andy Nguyen face à la prolifération de code généré par l'IA et au manque de vérification des scripts. D'autres membres de la communauté estiment au contraire qu'il était imprudent de concevoir un projet reposant sur « le maintien d'une vulnérabilité non corrigée ».
Ces critiques affirment que le développeur avait construit « un château en Espagne » et qu'un exploit d'hyperviseur allait être colmaté tôt ou tard par le constructeur. Andy Nguyen a décidé de se retirer : « je me retire de la scène PS5 et jarrête tout mon travail sur PS5-Linux. Après y avoir mis tout mon cur et des mois de ma vie, y compris des projets visant à finaliser la prise en charge de la PS5 Pro et à la sortir en 2027, tout est parti en fumée ».
Une avalanche de vulnérabilités révélées en très peu de temps
Les chiffres publiés par Microsoft en juillet 2026 illustrent la nouvelle donne avec l'IA. Le Patch Tuesday de juillet chiffre le problème : 622 vulnérabilités en un mois. Microsoft a corrigé 622 bogues lors de sa mise à jour du Patch Tuesday du 14 juillet dernier, soit plus du triple du précédent record de juin, qui était de 206. C'est une forme étrange de progrès. Les bogues sont détectés plus rapidement. La liste des correctifs à appliquer s'allonge également.
La liste publiée en juillet comprend 416 failles Windows, 82 failles Office, 46 failles Microsoft Edge et 63 vulnérabilités classées comme critiques. Deux failles étaient déjà exploitées : CVE-2026-56155 dans Active Directory Federation Services et CVE-2026-56164 dans SharePoint Server. Il ne sagit pas de systèmes obscurs situés à la périphérie de lentreprise. Lun gère les identifiants de connexion. Lautre logiciel héberge les documents dentreprise.
Outre le système d'IA Claude Mythos d'Anthropic, Microsoft utilise également son outil danalyse multimodèle MDASH pour accélérer la détection de bogues. Cest là le véritable enjeu. LIA ne se contente pas de produire davantage de logiciels. Elle modifie la cadence à laquelle les anciens logiciels sont inspectés.
La preuve la plus flagrante nous vient de Pékin. Bloomberg a rapporté en avril que le groupe « 360 Digital Security », également connu sous le nom de Qihoo 360, avait développé un agent de détection des vulnérabilités) basé sur lIA qui a permis de découvrir près de 1 000 failles jusque-là inconnues, notamment dans Microsoft Office et OpenClaw, un framework open source destiné à la création et au déploiement rapide de workflows dagents IA.
Linux augmente le nombre de bogues corrigés par version
Le noyau Linux est en passe d'atteindre le nombre record de 2 000 vulnérabilités corrigées par version, alors que ce chiffre stagnait aux alentours de 500 durant la majeure partie de l'ère Linux 6.x. Les données récemment partagées par Greg Kroah-Hartman, le mainteneur de la branche stable de Linux, montrent que le nombre d'avis de sécurité (CVE) a franchi le cap des 1 000 avec le noyau Linux 7.0, puis a dépassé les 1 500 avec Linux 7.2.
Ce chiffre s'approche désormais du seuil des 2 000 pour la future version Linux 7.3. Cette hausse brutale s'explique principalement par le fait que des outils d'IA scrutent en permanence la base de code gigantesque (environ 40 millions de lignes de code) du système d'exploitation pour y déceler des failles.
Ces outils automatisés explorent des zones obscures du code rarement visitées par les humains. Mais cette automatisation s'accompagne d'une contrepartie contraignante. Si l'analyse statique assistée par IA parvient parfois à identifier de véritables failles confirmées par des entités comme Intel Product Security, elle génère également une quantité astronomique de rapports de faible priorité, de correctifs discutables ou d'hallucinations pures.
Source : Andy Nguyen
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