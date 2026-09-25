Annonce de la préversion pour développeurs de Linux sur la série Snapdragon X2

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ARM est une famille d'architectures à jeu d'instructions RISC destinées aux processeurs informatiques. Arm Holdings développe l'architecture à jeu d'instructions et la concède sous licence à d'autres entreprises, qui fabriquent les appareils physiques utilisant ce jeu d'instructions. Elle conçoit et concède également sous licence des curs qui mettent en uvre ces architectures à jeu d'instructions. En raison de leur faible coût, de leur faible consommation d'énergie et de leur faible dégagement de chaleur, les processeurs ARM sont particulièrement adaptés aux appareils légers, portables et alimentés par batterie, notamment les smartphones, les ordinateurs portables et les tablettes, ainsi qu'aux systèmes embarqués.Qualcomm est une multinationale technologique américaine qui développe et conçoit des technologies pour les communications et linformatique à léchelle mondiale, notamment des réseaux mobiles de nouvelle génération, des appareils intelligents et des semi-conducteurs  tels que des processeurs mobiles et des puces dintelligence artificielle. La société détient des brevets essentiels pour les normes mondiales de communication mobile, notamment la 5G, la 4G, le CDMA2000, le TD-SCDMA et le WCDMA. Au fil du temps, Qualcomm sest diversifiée dans les produits semi-conducteurs, fonctionnant principalement selon un modèle de fabrication sans usine (fabless). Sa gamme de processeurs Snapdragon est largement utilisée dans les smartphones et autres appareils intelligents par de nombreux fabricants.La gamme Snapdragon comprend des systèmes sur puce (SoC), des modems cellulaires autonomes et des contrôleurs d'interface réseau sans fil (NIC). Les SoC de la marque Snapdragon sont conçus pour équiper des systèmes embarqués, tels que les smartphones, les ordinateurs portables et les véhicules. Ils se composent généralement dune unité centrale (CPU), dun processeur graphique (GPU), de divers processeurs de signaux numériques (DSP) et, en option, dun modem cellulaire, le tout regroupé dans un boîtier unique pour plus de compacité. Le processeur intégré repose sur larchitecture ARM et se compose dun ou plusieurs curs.Récemment, Qualcomm a publié une première version préliminaire destinée aux développeurs concernant la prise en charge de Linux pour les ordinateurs portables équipés de ses processeurs de la série Snapdragon X2. Ce travail se concentre sur la prise en charge du noyau en amont et sur les pilotes nécessaires à lutilisation du GPU, du NPU et du matériel principal de la plateforme sous Linux.Cette préversion utilise actuellement un espace utilisateur Debian 13 « Trixie » avec un noyau Linux personnalisé. Qualcomm a précisé que cette version sadressait principalement aux responsables de distributions Linux, aux contributeurs du noyau, aux développeurs de chaînes doutils et aux ingénieurs en intégration matérielle, plutôt quaux utilisateurs à la recherche dune installation Linux prête à lemploi.Cette version fait suite à lapproche initialement axée sur Windows adoptée par Qualcomm pour le développement de la gamme Snapdragon X. Fin 2025, la société avait déclaré que Windows restait sa priorité pour le Snapdragon X et recommandait WSL2 sous Windows 11, tandis que la prise en charge native de Linux continuait à se développer. Qualcomm fournit désormais un environnement Linux natif pour le Snapdragon X2 tout en intégrant en amont la prise en charge du noyau et des pilotes nécessaire aux distributions Linux. Debian est lenvironnement de référence actuel, la prise en charge dUbuntu étant prévue pour 2027.Qualcomm sefforce dintégrer la prise en charge matérielle du Snapdragon X2 dans les projets Linux en amont plutôt que de sappuyer sur des correctifs spécifiques à la plateforme gérés en dehors du noyau principal. Laperçu pour les développeurs comprend des correctifs du noyau, des pilotes et des arborescences de périphériques de référence que les responsables de distributions peuvent intégrer à leur propre travail.La documentation du noyau Linux précise que le code hors arborescence nécessite une maintenance continue à mesure que les interfaces internes du noyau évoluent. En intégrant la prise en charge du X2 en amont, Qualcomm vise à réduire la nécessité pour les distributions de gérer des ensembles de correctifs spécifiques aux fournisseurs. Les travaux dintégration en cours incluent la prise en charge du démarrage via systemd et UEFI, ainsi que des interfaces USB, PCIe et du moteur série universel pour périphériques (Universal Peripheral Serial Engine) de Qualcomm pour des interfaces telles que UART, I2C et SPI. Qualcomm travaille également sur la gestion de lalimentation, les contrôles thermiques et la stabilité du système.Lintégration Linux du Snapdragon X2 par Qualcomm utilise des arborescences de périphériques pour décrire les configurations matérielles au noyau. Les modèles dordinateurs portables individuels peuvent donc nécessiter leurs propres définitions. Qualcomm a déjà soumis la prise en charge des arborescences de périphériques pour les ordinateurs portables X2 disponibles dans le commerce. En août 2026, Jason Pettit, ingénieur chez Qualcomm, a soumis une série de correctifs pour le noyau Linux ajoutant une prise en charge initiale de lEliteBook X G2q de HP, basé sur le Snapdragon X2 Elite.Cette série de correctifs couvrait lécran interne, les ports USB, le stockage NVMe, le Wi-Fi, le Bluetooth, le clavier, le pavé tactile, lécran tactile, le lecteur dempreintes digitales, laudio, le GPU Adreno et le DSP de calcul. La prise en charge de la caméra restait incomplète, tandis que le DisplayPort dépendait encore de travaux supplémentaires au niveau de la couche physique (PHY). La prise en charge peut donc varier en fonction du processeur Snapdragon X2 et de la conception de lordinateur portable. Qualcomm a précisé que laperçu pour développeurs actuel sapplique aux ordinateurs portables de la série Snapdragon X2 et ne couvre pas les anciennes plateformes Snapdragon X, les systèmes de bureau ou dautres cartes de développement.Voici l'annonce de Qualcomm :Depuis le Snapdragon Summit 2025, notre équipe Linux travaille à lintégration en amont de la série Snapdragon X2, en commençant par la mise en uvre de bas niveau du SoC, puis en passant à la prise en charge en amont de Linux pour le matériel de référence de la série Snapdragon X2.Cette préversion pour développeurs de Linux sur la série Snapdragon X2 constitue une avancée significative dans notre engagement envers la communauté open source et notre approche axée sur les développeurs.Pour les développeurs, lessentiel est simple : davantage de fonctionnalités matérielles fondamentales sont en cours de révision et dintégration, ce qui facilitera la construction, les tests et le débogage des ordinateurs portables équipés de Linux sur la série Snapdragon X2.Cet article vous apportera deux choses : un aperçu de létat actuel de Linux en amont, et un point de départ concret pour lessayer par vous-même. Le travail de mise en uvre réalisé jusquà présent a été validé sur un espace utilisateur basé sur Debian 13 (« Trixie ») et un noyau personnalisé ; les développeurs doivent donc considérer cet environnement comme la référence actuelle, tandis que la prise en charge continue de mûrir. Nous aborderons ce qui est déjà intégré au noyau, ce qui en est encore à un stade précoce, les ressources à suivre et la manière de commencer à compiler Linux pour les processeurs de la série Snapdragon X2 pris en charge.Une petite précision avant de commencer : ce travail se concentre sur les ordinateurs portables équipés de la série Snapdragon X2. Il ne couvre pas actuellement les formats de bureau, les anciennes plateformes Snapdragon X ni les autres cartes de développement. Le niveau de préparation varie également en fonction de la conception de lOEM et de la variante de la série Snapdragon X2.La prise en charge de Linux pour les ordinateurs portables équipés de la série Snapdragon X2 se déploie par étapes, en commençant par les éléments essentiels dont les développeurs ont besoin avant de pouvoir effectuer un travail de niveau production sur leur appareil. La première priorité consiste à intégrer en amont les pilotes qui permettent dexécuter de véritables charges de travail, notamment la prise en charge du NPU Qualcomm Hexagon via fastRPC pour linférence IA sur lappareil, et la prise en charge du GPU via Freedreno, Turnip et Rusticl, les pilotes Mesa open source pour les cartes graphiques et de calcul Qualcomm Adreno.Une fois ces bases en place, les développeurs disposent dune voie plus claire pour créer, tester et optimiser des applications sur du matériel réel, au lieu de se contenter de vérifier que Linux peut démarrer.Cette étape se concentre sur lessentiel :- Démarrage et mise en service du système  Qualcomm Linux prend en charge systemd-boot en tant que gestionnaire de démarrage UEFI (Universal Extensible Firmware Interface) pour charger et démarrer le noyau Linux.- E/S de base  Les développeurs peuvent démarrer et connecter des périphériques dE/S à basse et haute vitesse, notamment USB, PCIe et le moteur série « Universal Peripheral » (UP) de Qualcomm (prenant en charge UART, I2C et SPI) aux points dextrémité respectifs.- Graphisme et affichage  Les travaux sur Freedreno, Turnip et Rusticl contribuent à rendre progressivement possibles linterface utilisateur de bureau, laccélération du navigateur, les charges de travail graphiques et le calcul sur GPU.- Accélération IA  Intégration en amont du pilote FastRPC permettant laccès à la NPU Hexagon pour les charges de travail dinférence locales.- Alimentation, gestion thermique et fiabilité  Prise en charge de la gestion de lalimentation à léchelle du système sur lensemble des sous-systèmes, et garantie de la stabilité globale du système.Les correctifs hors arborescence peuvent faciliter la mise en route précoce, mais cest la prise en charge dans la branche principale sur laquelle les responsables de distribution et les développeurs à long terme peuvent sappuyer dune version du noyau à lautre. Lintégration en amont de la prise en charge matérielle et des pilotes pour les SoC Qualcomm, y compris les périphériques de base, le GPU, le moteur dIA Qualcomm, le DSP et les blocs matériels multimédia, constitue le fondement dune expérience Linux que les développeurs peuvent reproduire, maintenir et améliorer.Pour les développeurs qui souhaitent lessayer dès aujourdhui, lappel à laction est simple : commencez par le matériel de la série Snapdragon X2, consultez les dernières procédures pour créer des images Debian Linux de Qualcomm, compilez limage du système dexploitation Debian à partir des sources en amont disponibles et testez les périphériques qui vous intéressent, tels que les graphiques, linférence IA, les E/S des périphériques ou la mise en service dapplications de base.Des tests précoces permettent didentifier les lacunes les plus importantes avant que la prise en charge ne sétende et ne soit prête pour des charges de travail de niveau production.Cette étape clé vise à faire de la série Snapdragon X2 une cible de développement pratique. Grâce à ce travail, vous devriez constater des progrès dans quatre domaines :- Prise en charge matérielle élargie : davantage de périphériques et de sous-systèmes mis en service sur la série Snapdragon X2.- Une meilleure fiabilité : moins de défauts, davantage de fonctionnalités testées et une plus grande confiance lors de lexécution de charges de travail réelles.- Une prise en charge étendue du noyau en amont : davantage de correctifs intégrés dans la branche principale, comblant ainsi lécart entre « ce qui fonctionne » et « ce qui est en amont ».- Une base plus solide pour le développement dapplications et lévaluation des appareils : le stade où la création et le test de charges de travail réelles deviennent une réalité pratique, et non plus seulement expérimentale.Concrètement, cela marque le passage de « le système démarre » à « vous pouvez commencer à développer dessus ». Il devrait devenir plus facile dévaluer les applications, de tester les périphériques et didentifier les lacunes restantes pour votre cas dutilisation.Ce travail est actuellement en cours et devrait sachever fin novembre. Lintégration en amont se poursuivra au-delà de novembre 2026 afin de prendre en charge les mises à jour du noyau principal, la certification et la commercialisation par les équipementiers.Cette phase vise à atteindre un niveau de qualité complet, stable et prêt pour la production en comblant les lacunes restantes nécessaires à une adoption plus large par les développeurs et les distributions, rendant ainsi la plateforme suffisamment fiable pour servir de base de développement.- Davantage de fonctionnalités testées sur du matériel réel : les problèmes spécifiques aux appareils ont été identifiés et résolus, ce qui renforce la confiance dans le fait...