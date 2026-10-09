Quest-ce qui différencie la CRAM de ZRAM et de Zswap ?
Les technologies actuelles comme ZRAM ou Zswap simulent un espace de stockage virtuel (un périphérique de "swap") dans la RAM. Lorsqu'une application a besoin des données compressées, le système subit un "défaut de page" (page fault), ce qui impose de décompresser entièrement la page de mémoire via un logiciel pour la recopier dans la mémoire vive classique, créant d'importants ralentissements.
CRAM élimine totalement cette logique de swap au travers de :
- Un accès direct (au niveau de l'octet) : Les données restent directement gérées comme de la RAM classique. L'application peut lire les données ligne par ligne de cache (cacheline) directement depuis la mémoire compressée, sans étape logicielle intermédiaire de décompression complete.
- L'utilisation d'un nud NUMA privé : Au lieu de faire passer la mémoire pour un disque dur virtuel, CRAM utilise un nud NUMA privé (une sorte de processeur fantôme dédié). Cela permet au noyau Linux de conserver ses mécanismes habituels de gestion de la mémoire tout en éliminant les goulets d'étranglement logiciels.
Lapproche CRAM offre des gains de performance spectaculaires
Avec les approches traditionnelles (ZRAM/Zswap), lorsqu'une application a besoin d'accéder à une donnée compressée, le système doit déclencher une interruption (page-fault), décompresser la page en mémoire logicielle, puis la copier à nouveau dans l'espace classique avant de pouvoir la lire.
Cest là que CRAM sinscrit en rupture au travers de lutilisation de mécanismes matériels spécifiques de compression (hardware-offloading) qui permettent aux applications de lire les données compressées directement en place, à l'octet ou à la ligne de cache près, sans étape de décompression logicielle préalable.
Il vient alors que dans les scénarios de lecture seule (read-only), CRAM affiche des performances de lecture atteignant jusqu'à 452 fois celles de ZRAM (près de 489 millions d'opérations par seconde contre 1,1 million pour ZRAM lors des premiers tests).
ZRAM fonctionne en simulant un périphérique de stockage par blocs virtuel (un disque de swap fictif). Cette abstraction logicielle impose une lourde charge au système de gestion de la mémoire de Linux.
CRAM pour sa part expose la mémoire compressée via un nud NUMA privé (une sorte de "processeur/nud mémoire fantôme"). La mémoire compressée reste traitée fondamentalement comme de la RAM standard.
Puisque CRAM est reconnu comme de la vraie mémoire par le noyau Linux, le système n'a pas besoin de contourner ses algorithmes habituels. Il continue d'utiliser nativement ses outils d'optimisation avancés:
- Le ballooning (ajustement dynamique de la taille de la mémoire).
- La migration de pages et léquilibrage automatique entre mémoire "chaude" et "froide").
- La récupération efficace de lespace.
Le hic : Une dépendance matérielle obligatoire
Bien que la majeure partie des modifications logicielles nécessaires soient déjà intégrées ou en cours d'intégration dans le code principal (mainline) du noyau Linux, CRAM ne fonctionne pas de manière purement logicielle. Pour fonctionner à de telles vitesses, CRAM s'appuie sur du matériel spécialisé (comme des modules de mémoire CXL) capable de prendre en charge la compression et la décompression directement au niveau des puces, de manière totalement transparente pour le processeur.
De plus, cette approche pose un défi inédit au système d'exploitation : gérer une capacité mémoire quon est susceptible de qualifier de mensongère. Par exemple, si un module physique de 1 téraoctet annonce au système qu'il peut contenir 3 téraoctets grâce à CRAM, Linux doit apprendre à réagir si les données s'avèrent impossibles à compresser et que l'espace physique vient subitement à manquer.
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Où en est le projet ?
Pour l'instant, CRAM n'est pas encore déployée à grande échelle. Il s'agit d'une implémentation technique fonctionnelle soumise à la révision de la communauté du noyau Linux. Elle vise dans un premier temps les serveurs et les centres de données (où le coût de la RAM est critique), avant de pouvoir potentiellement s'étendre un jour aux appareils grand public.
Ce quon peut en retenir de façon sommaire est que pour un serveur ou un appareil contraint par le manque de RAM, CRAM permet d'intégrer beaucoup plus de données dans l'espace physique disponible (par exemple faire tenir 8 à 12 Go de données dans 4 Go de RAM physique), sans subir l'effondrement de performances habituellement lié à la compression ou au swap. C'est une solution logicielle et matérielle de choix pour maximiser la densité mémoire à moindre coût.
Source : Vidéo de présentation de lapproche CRAM lors de la Plumbers Conference
Et vous ?
Que pense-vous de cette approche ? Aimeriez-vous le voir être adoptée par dautres éditeurs de système dexploitation ?
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