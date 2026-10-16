Ubuntu est une distribution Linux basée sur Debian et composée principalement de logiciels libres et open source. Développée par la société britannique Canonical et une communauté de contributeurs selon un modèle de gouvernance méritocratique, Ubuntu est disponible en plusieurs éditions officielles : Desktop, Server, et Core pour l'IoT et les appareils robotiques. Ubuntu suit un cycle de publication semestriel, avec des versions à support à long terme (LTS) publiées tous les deux ans. Canonical fournit des mises à jour de sécurité et un support jusquà ce que chaque version atteigne sa fin de vie (EOL) prévue, un support étendu étant disponible en option via les services Ubuntu Pro et Expanded Security Maintenance (ESM).
Pour rappel, Canonical a annoncé la sortie de la version bêta dUbuntu 26.10 en octobre dernier. Cette version propose des mises à jour de sécurité basées sur une migration vers le noyau Linux 7.3 et OpenSSL 4.0, marquant ainsi la première mise à jour majeure depuis OpenSSL 3.0. Elle adopte également léchange de clés post-quantiques hybrides par défaut dans la configuration TLS dOpenSSL afin de faire face aux menaces liées à linformatique quantique. Au-delà de la cryptographie, cette mouture introduit des améliorations en matière de sécurité de la mémoire à léchelle du système, notamment des utilitaires de base entièrement écrits en Rust, ainsi que dbus-broker qui remplace dbus-daemon, vieux de dix ans, pour une fiabilité et une évolutivité accrues.
Le 15 octobre 2026, Canonical a annoncé le lancement de Ubuntu 26.10, dont le nom de code est « Stonking Stingray ». Sappuyant sur les versions précédentes, Ubuntu 26.10 améliore les fonctionnalités de sécurité pour les entreprises, achève le déploiement des utilitaires « coreutils » basés sur Rust et renforce les intégrations pour lauthentification des utilisateurs via Microsoft Entra ID. Ubuntu 26.10 introduit également la signature post-quantique des paquets, démontrant ainsi que les versions intermédiaires s'appuient sur des bases solides tout en se tournant vers l'avenir.
« En début dannée, nous avons défini une feuille de route pour lIA sur Ubuntu. Stonking Stingray marque la première étape importante grâce à lintégration de Myna : un agent de reconnaissance vocale qui utilise des grands modèles de langage (LLM) sur lappareil. Nous avons mené la première intégration de lIA dans Ubuntu en mettant laccent sur laccessibilité, afin de garantir que ces fonctionnalités de pointe soient accessibles à tous les utilisateurs dès le premier jour », a déclaré Jon Seager, vice-président de lingénierie Ubuntu chez Canonical. « Les utilisateurs bénéficieront également de fonctionnalités de sécurité renforcées. Ubuntu 26.10 achève la migration vers les coreutils basés sur Rust et étend la prise en charge des appareils pour le chiffrement complet du disque (FDE) soutenu par un module TPM. Stonking Stingray symbolise le parcours dUbuntu, qui ne vise pas seulement à se développer, mais aussi à sétendre. »
Élégance et accessibilité grâce au nouvel agent de reconnaissance vocale
Stonking Stingray marque le lancement de Myna : lagent de reconnaissance vocale dUbuntu. Tirant son nom de loiseau Myna (connu pour sa capacité à imiter la parole humaine), Myna est une fonctionnalité optionnelle dUbuntu 26.10, conçue pour offrir une reconnaissance vocale accompagnée dun retour visuel clair. S'appuyant sur des modèles locaux, Myna offre une fonctionnalité de reconnaissance vocale sans compromettre la confidentialité. Selon Canonical, Myna continuera d'évoluer et, à l'approche de la sortie d'Ubuntu 28.04 LTS, elle sera intégrée par défaut à Ubuntu.
« Myna marque la première étape vers une expérience Ubuntu Desktop plus naturelle et axée sur l'intention, qui permettra aux utilisateurs d'exprimer ce qu'ils souhaitent accomplir, plutôt que de devoir naviguer manuellement entre les applications et les paramètres. Par exemple, un développeur pourrait simplement dire : "Aide-moi à comprendre pourquoi mes tests échouent", et Ubuntu pourrait analyser les résultats des tests, localiser le code concerné et préparer un espace de travail contenant les outils et les informations nécessaires pour résoudre le problème », a indiqué Canonical.
Ubuntu 26.10 intègre également GNOME 51, qui offre un bureau plus fluide et plus réactif, une meilleure gestion de l'affichage, une accessibilité améliorée et des optimisations dans les applications principales. De plus, l'Ubuntu App Center propose désormais une expérience plus cohérente pour la gestion des paquets « snaps » et « debs ».
Les utilisateurs de technologies d'assistance bénéficieront également d'une prise en charge améliorée des applications Flutter : les technologies d'assistance telles qu'Orca (lecteur d'écran) sont désormais capables de mieux analyser et comprendre le contenu des applications Flutter.
Cette version apporte également des améliorations en matière de fiabilité aux couches de l'espace utilisateur du bureau. Ubuntu 26.10 adopte dbus-broker comme implémentation D-Bus par défaut, remplaçant l'ancienne file d'attente de messages entre les applications par une comptabilisation stricte des messages par application, garantissant ainsi qu'une seule application ne puisse pas bloquer le bureau. De plus, le système de notation OOM (protection contre le manque de mémoire) du bureau a été ajusté afin de mieux gérer la pression sur la mémoire dans l'espace utilisateur.
Sécurité face aux menaces actuelles et futures
Canonical indique qu'Ubuntu Desktop s'intègre désormais de manière plus naturelle aux services d'identité Microsoft, notamment l'authentification par mot de passe avec authentification multifactorielle (MFA) et l'authentification sans mot de passe. Cette amélioration garantit que les appareils peuvent s'authentifier en toute sécurité par défaut, et bénéficient du même niveau de sécurité que les appareils Windows au sein de la même organisation.
Le chiffrement complet du disque pris en charge par le TPM, déployé dans Ubuntu 26.04 LTS, a également été étendu aux modèles de matériel ne disposant pas dune racine de confiance matérielle (Hardware Root of Trust), les utilisateurs pouvant désormais exiger un code PIN ou une phrase de passe. Ces fonctionnalités garantissent que les utilisateurs peuvent utiliser Ubuntu avec les meilleures pratiques de sécurité activées par défaut.
Ubuntu 26.10 propose une signature de paquets prête pour lère post-quantique, en remplaçant GnuPG par Sequoia PGP pour vérifier les signatures des dépôts APT. Sequoia applique les pratiques de sécurité mémoire de Rust à la signature des paquets et agit comme une barrière contre la menace des tentatives dattaques cryptographiques quantiques. Ubuntu 26.10 introduit la prise en charge des clés matérielles résistantes à lattaque quantique via openCryptoki, offrant une couverture PKCS #11 V3.2 robuste pour plusieurs types de clés matérielles, notamment les clés « Soft », EP11 et CCA, avec intégration des algorithmes ML-DSA et ML-KEM.
Un nouveau noyau. Du matériel de dernière génération.
Ubuntu 26.10 intègre le noyau Linux 7.3, qui facilite la prise en charge matérielle des dernières puces, telles que l'Intel Xe3P (Nova Lake), l'AMD Zen 6 et la NVIDIA 615. Ces plateformes hétérogènes combinant curs de processeur, processeurs graphiques et décodeurs multimédia, le dernier noyau apporte les fonctionnalités de gestion du rendu direct et de gestion de l'alimentation nécessaires au bon fonctionnement de ces composants.
Le noyau 7.3 améliore également la gestion des données au niveau logiciel, grâce à la prise en charge native de Lustre, un système de fichiers distribué et parallèle conçu pour transférer simultanément d'énormes volumes de données entre des milliers de nuds d'entreprise.
Selon Canonical, Ubuntu...
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