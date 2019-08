« Keep it simple, stupid Linux » alias KISS Linux : une nouvelle distribution indépendante à découvrir Qui se veut plus KISS que ArchLinux, Gentoo ou Mint 14PARTAGES 9 0 « Keep it simple, stupid » (l'équivalent en français, de « ne complique pas les choses, idiot ») ou principe KISS, est une ligne directrice de conception qui préconise la simplicité dans la démarche de conception et que toute complexité non indispensable devrait être évitée dans la mesure du possible. Ce principe est appliqué dans un grand nombre de disciplines telles que le développement logiciel en informatique, l’ingénierie ou encore l’aviation.





Le développeur Dylan Araps a récemment officialisé une distribution Linux indépendante axée sur la simplicité et la confidentialité, baptisée KISS Linux, précisant au passage que quelques connaissances préalables sur Linux (ou d’autres systèmes UNIX) sont nécessaires pour une bonne prise en main. La distribution cible actuellement l’architecture x86-64 et n’est disponible qu’en anglais.



« J’allais de distribution en distribution à la recherche de quelque chose de minimal, simple et bien écrit. N’étant satisfait par aucune des options existantes, j’ai décidé de passer à OpenBSD (seulement pour constater qu’il ne supportait pas mon matériel). Cela m’a poussé à créer ma propre distribution, reflétant mes croyances et mes désirs », a déclaré Araps, créateur et promoteur du projet, pour expliquer sa démarche.



Le système d’empaquetage de cette nouvelle distribution KISS exploite un nouveau concept basé sur un ensemble de fichiers texte séparés par des lignes et des espaces. Son créateur affirme qu’il est facilement analysable dans n’importe quel langage de programmation ou avec des outils standards. Le gestionnaire de paquets fonctionne exactement comme d’habitude, sauf qu’il y a une étape « build » supplémentaire pour la compilation. Dans KISS, le script de compilation est exécuté comme s’il s’agissait de n’importe quel autre fichier exécutable.





Pour un programmeur, maintenir le code simple et lisible améliore grandement le travail, mais pour la même personne en tant qu’utilisateur cette fois, bénéficier d’un produit prêt à l’emploi améliorera probablement significativement l’expérience utilisateur. De ce fait, il ne serait pas farfelu de se dire que le concept KISS est la notion la plus subjective qui existe dans l’univers GNU/Linux. Pour mieux cerner tout cela, il est peut-être nécessaire d’analyser les choses sous une perspective plus personnelle que technique : qu’est-ce que KISS pour vous ? Qu’est-ce que « simple » signifie pour vous ?



Certains considèrent à l’heure actuelle ArchLinux comme la distribution KISS Linux par excellence, car elle est légère et vraiment simple — que ce soit du point de vue du code ou du système de gestion des paquets — et parce qu’elle se limite à fournir le strict minimum pour travailler en mode texte. D’autres estiment plutôt que Gentoo mérite ce titre, car il faut absolument tout compiler dessus. Cependant, le point de vue du développeur n’est pas forcément celui de l’utilisateur final lambda, et la notion de distribution Linux KISS peut varier considérablement selon que vous soyez l’un ou l’autre.



Arch, Gentoo et toutes autres distributions Linux similaires sont tout sauf réellement KISS au niveau utilisateur. D’un autre côté, des distributions comme Linux Mint, Kubuntu ou n’importe quelle autre distribution prête à l’emploi peuvent être considérées comme véritablement KISS parce qu’il est plus simple d’allumer son PC et d’avoir tout sous la main, sans qu’il soit nécessaire de configurer, installer ou créer quoi que ce soit. Mais vous devez avoir votre avis sur la question et ils seront les bienvenus dans la partie dédiée aux commentaires.



Que pensez-vous de KISS Linux ?

Quel est, selon vous, la distribution Linux KISS par excellence ? Pourquoi ?



La version finale de la distribution Linux Fedora 30 est disponible, elle passe à GNOME 3.32 et intègre plusieurs nouveautés



Il y a vingt-et-un ans, en 1998, BeOS 4 sortait pour PC mais n'a jamais réussi à percer. Pourtant BeOS 4 était un système d'exploitation bien meilleur que Windows 98. BeOS 4 ne rencontrait pas de problèmes de fragmentation, mais malgré tout, la société Be ne parvient à signer des contrats avec les constructeurs informatiques pour préinstaller BeOS sur les PC. La société Be affirmait que les licences imposées par Microsoft aux constructeurs les ont empêchés de proposer BeOS sur des machines proposant Windows comme système par défaut. Ce qui me fait dire que même s'il n'existait qu'une distribution GNU/Linux pour le bureau cela ne réglerait pas le problème. Le lobby de Microsoft sur les constructeurs est très puissant et Microsoft n'hésite pas à tuer dans l'œuf tout ce qui ressemble à un embryon de concurrence. 12 1 Faut arrêter avec cet argument bidon. Bien qu'il existe plusieurs centaines de distributionsdifférentes seules quelques distributions sont vraiment utilisées. Généralement un débutant installeraou(ce qui est presque la même chose). Les utilisateurs plus avancés se tourneront versou. À la louche, 99 % des distributionspour le bureau doivent être une de ces cinq distributions, avec une forte proportion pourouIl y a vingt-et-un ans, en 1998,sortait pour PC mais n'a jamais réussi à percer. Pourtantétait un système d'exploitation bien meilleur quene rencontrait pas de problèmes de fragmentation, mais malgré tout, la sociéténe parvient à signer des contrats avec les constructeurs informatiques pour préinstallersur les PC. La sociétéaffirmait que les licences imposées paraux constructeurs les ont empêchés de proposersur des machines proposantcomme système par défaut. Ce qui me fait dire que même s'il n'existait qu'une distributionpour le bureau cela ne réglerait pas le problème. Le lobby desur les constructeurs est très puissant etn'hésite pas à tuer dans l'œuf tout ce qui ressemble à un embryon de concurrence. Modérateur https://www.developpez.com



5 0 Par contre le logo évoquant une pinup risque de se montrer plus attrayant que le célèbre pingouin Membre habitué https://www.developpez.com



En musique:

"Chacun sa route, chacun sa distrib...."



A la fin cela va finir façon "Linux distrib vegan, Linux cuisine au beurre, e-Linux (pour les écolos)"



Blague à part, cela prouve que la communauté est bien vivante 3 0 Steve Jobs likes.En musique:."A la fin cela va finir façon "Linux distrib vegan, Linux cuisine au beurre, e-Linux (pour les écolos)"Blague à part, cela prouve que la communauté est bien vivante Membre éclairé https://www.developpez.com Envoyé par archqt Envoyé par Encore une, les autres OS se frottent les mains, grâce au pas loin de 500 distributions GNU linux, toutes quasiment incompatibles les unes avec les autres on peut dire que GNU linux restera toujours un OS de niche, et que le desktop est encore très loin pour linux.

La France brille par son système commercial organisé pour nous vendre ce que nous ne voulons pas et l'exemple de Win pré-installé dans l'écrasante majorité des machines proposées à la vente en est un bon exemple.

Dans d'autres pays (Roumanie), le système installé en majorité et par défaut est FreeDOS ! Après l'achat les gens installent ce qui leur va bien. 3 0 Dans ce domaine la diversité permet le choix et le monopole est une prison de laquelle il est difficile de sortir. Ensuite si les gens savent que la diversité existe ils ferons naturellement des choix en leur âme et conscience.La France brille par son système commercial organisé pour nous vendre ce que nous ne voulons pas et l'exemple de Win pré-installé dans l'écrasante majorité des machines proposées à la vente en est un bon exemple.Dans d'autres pays (Roumanie), le système installé en majorité et par défaut est FreeDOS ! Après l'achat les gens installent ce qui leur va bien. Membre éprouvé https://www.developpez.com Envoyé par FatAgnus Envoyé par Faut arrêter avec cet argument bidon. Bien qu'il existe plusieurs centaines de distributions GNU/Linux différentes seules quelques distributions sont vraiment utilisées. Généralement un débutant installera Ubuntu ou Linux Mint (ce qui est presque la même chose). Les utilisateurs plus avancés se tourneront vers Arch Linux, Debian ou Fedora. À la louche, 99 % des distributions GNU/Linux pour le bureau doivent être une de ces cinq distributions, avec une forte proportion pour Ubuntu ou Linux Mint.



Il y a vingt-et-un ans, en 1998, BeOS 4 sortait pour PC mais n'a jamais réussi à percer. Pourtant BeOS 4 était un système d'exploitation bien meilleur que Windows 98. BeOS 4 ne rencontrait pas de problèmes de fragmentation, mais malgré tout, la société Be ne parvient à signer des contrats avec les constructeurs informatiques pour préinstaller BeOS sur les PC. La société Be affirmait que les licences imposées par Microsoft aux constructeurs les ont empêchés de proposer BeOS sur des machines proposant Windows comme système par défaut. Ce qui me fait dire que même s'il n'existait qu'une distribution GNU/Linux pour le bureau cela ne réglerait pas le problème. Le lobby de Microsoft sur les constructeurs est très puissant et Microsoft n'hésite pas à tuer dans l'œuf tout ce qui ressemble à un embryon de concurrence.



Android est l'OS mobile le plus fragmenté, et probablement aussi le plus mal foutu mais c'est un autre débat , pourtant c'est aussi celui qui a la plus grosse part de marché. 3 0 +1.Android est l'OS mobile le plus fragmenté,, pourtant c'est aussi celui qui a la plus grosse part de marché. Membre confirmé https://www.developpez.com Envoyé par archqt Envoyé par Encore une, les autres OS se frottent les mains, grâce au pas loin de 500 distributions GNU linux, toutes quasiment incompatibles les unes avec les autres on peut dire que GNU linux restera toujours un OS de niche, et que le desktop est encore très loin pour linux.



Je fais aussi ma propre distribution Linux et elle est radicalement différente. Elle ne se base pas sur un userland GNU (busybox à la place), ni GCC (utilise LLVM/Clang/libc++/libc++abi/compiler-rt/libunwind/lld à la place), musl (à la place de glibc), libressl, pkgconf, mandoc et pas systemd. Ma distribution utilise aussi une hierarchie de répertoire bien plus moderne (pas de /usr, ni /sbin ni /usr/sbin). Et aucune distribution existante pareille existe.



Évidemment, faire un fork d'une debian pour changer une dizaine de paquets est contre productif. Mais proposer une réelle nouveauté est un avantage. 4 1 Peut-être parce que chaque distribution est différente ?Je fais aussi ma propre distribution Linux et elle est radicalement différente. Elle ne se base pas sur un userland GNU (busybox à la place), ni GCC (utilise LLVM/Clang/libc++/libc++abi/compiler-rt/libunwind/lld à la place), musl (à la place de glibc), libressl, pkgconf, mandoc et pas systemd. Ma distribution utilise aussi une hierarchie de répertoire bien plus moderne (pas de /usr, ni /sbin ni /usr/sbin). Et aucune distribution existante pareille existe.Évidemment, faire un fork d'une debian pour changer une dizaine de paquets est contre productif. Mais proposer une réelle nouveauté est un avantage. Membre expert https://www.developpez.com Envoyé par Christian Olivier Envoyé par KISS Linux : une nouvelle distribution indépendante à découvrir



Envoyé par Christian Olivier Envoyé par Qui se veut plus KISS que ArchLinux, Gentoo ou Mint



Envoyé par Christian Olivier Envoyé par Le système d’empaquetage de cette nouvelle distribution KISS exploite un nouveau concept basé sur un ensemble de fichiers texte séparés par des lignes et des espaces. Son créateur affirme qu’il est facilement analysable dans n’importe quel langage de programmation ou avec des outils standards. Le gestionnaire de paquets fonctionne exactement comme d’habitude, sauf qu’il y a une étape « build » supplémentaire pour la compilation. Dans KISS, le script de compilation est exécuté comme s’il s’agissait de n’importe quel autre fichier exécutable. 2 0 C'est vrai qu'on en manquait. C'est Linus qui va être content...En général ça, ça veut surtout dire "avec moins de fonctionnalités".J'ai rien compris. Ca compile tout comme gentoo ? En quoi c'est nouveau ? Membre expérimenté https://www.developpez.com Envoyé par Christian Olivier Envoyé par Certains considèrent à l’heure actuelle ArchLinux comme la distribution KISS Linux par excellence, car elle est légère et vraiment simple — que ce soit du point de vue du code ou du système de gestion des paquets — et parce qu’elle se limite à fournir le strict minimum pour travailler en mode texte. D’autres estiment plutôt que Gentoo mérite ce titre, car il faut absolument tout compiler dessus. Cependant, le point de vue du développeur n’est pas forcément celui de l’utilisateur final lambda, et la notion de distribution Linux KISS peut varier considérablement selon que vous soyez l’un ou l’autre.



Arch, Gentoo et toutes autres distributions Linux similaires sont tout sauf réellement KISS au niveau utilisateur. D’un autre côté, des distributions comme Linux Mint, Kubuntu ou n’importe quelle autre distribution prête à l’emploi peuvent être considérées comme véritablement KISS parce qu’il est plus simple d’allumer son PC et d’avoir tout sous la main, sans qu’il soit nécessaire de configurer, installer ou créer quoi que ce soit. Mais vous devez avoir votre avis sur la question et ils seront les bienvenus dans la partie dédiée aux commentaires.

Pour moi Mint n'est pas prêt à l'emploi, car j'ai beaucoup de RE-paramétrage à faire, sans cela, je suis sujet à un faut sentiment de facilité, de tout prêt, de sécurité. ^^



Mais c'est un terme inventé par ees dev, pour des dev, dans un contexte de dev... nul besoin de lui prêter un autre sens. Sans son sens originel, il ne garanti plus les mêmes vertus. ^^'



Quel est, selon vous, la distribution Linux KISS par excellence ? Pourquoi ?

Une distribution légère avec plein de fonctionnalités "utiles", parfaitement stable et hautement personalisable, résiliente, fiable et sécurisé, simple à coder, et à utiliser (par tous), qui dispose d'un grand nombre de paquets, récents, et dispose d'une communauté active et réactive, chaleureuse et entrainante.



Que pensez-vous de KISS Linux ?

KISS... point de vue développeur, est synonyme de fiabilité et modularité... point de vue utilisateur, est synonyme d'accessibilité (comprendre : nul besoin de connaissances pour l'utiliser) et simplicité (comprendre : subir les choix par défaut et apauvrissement fonctionnel)



téléchargez Discord sur Windows, l'installation est 100% automatique, vous ne choisissez pas l'emplacement, ni les composants, ni les fonctionnalités... vous subissez les choix déterminé pour Mr Tout-le-Monde. Pareil pour l'installateur automatisé Chocolatey (gestionnaire de paquets Windows), ça installe comme LUI l'entend, adieu l'installation personnalisé.



Si KISS Linux ça veux dire une distribution Linux rigide, non personnalisable pour ses goûts ou ses besoins, je ne lui comptend pas son existence. ^^' 1 0 L'interprétation que l'on peut donner de KISS dépend avant tout du niveau de compétence dans un domaine donné et la familiarité que l'on a avec.Pour moi Mint n'est pas prêt à l'emploi, car j'ai beaucoup de RE-paramétrage à faire, sans cela, je suis sujet à un faut sentiment de facilité, de tout prêt, de sécurité. ^^Mais c'est un terme inventé par ees dev, pour des dev, dans un contexte de dev... nul besoin de lui prêter un autre sens. Sans son sens originel, il ne garanti plus les mêmes vertus. ^^'Une distribution légère avec plein de fonctionnalités "utiles", parfaitement stable et hautement personalisable, résiliente, fiable et sécurisé, simple à coder, et à utiliser (par tous), qui dispose d'un grand nombre de paquets, récents, et dispose d'une communauté active et réactive, chaleureuse et entrainante.KISS... point de vue développeur, est synonyme de fiabilité et modularité... point de vue utilisateur, est synonyme d'accessibilité (comprendre : nul besoin de connaissances pour l'utiliser) et simplicité (comprendre : subir les choix par défaut et apauvrissement fonctionnel)téléchargez Discord sur Windows, l'installation est 100% automatique, vous ne choisissez pas l'emplacement, ni les composants, ni les fonctionnalités... vous subissez les choix déterminé pour Mr Tout-le-Monde. Pareil pour l'installateur automatisé Chocolatey (gestionnaire de paquets Windows), ça installe comme LUI l'entend, adieu l'installation personnalisé.Si KISS Linux ça veux dire une distribution Linux rigide, non personnalisable pour ses goûts ou ses besoins, je ne lui comptend pas son existence. ^^' Expert éminent sénior https://www.developpez.com



Envoyé par FatAgnus Envoyé par Le lobby de Microsoft sur les constructeurs est très puissant et Microsoft n'hésite pas à tuer dans l'œuf tout ce qui ressemble à un embryon de concurrence.



Ca s'appelle l'effet Tetris : mieux vaut une réponse rapide non optimale (les premiers Windows...) qu'une réponse idéale mais trop tardive. Aujourd'hui c'est Microsoft qui en fait les frais, comme quoi la roue tourne 1 0 C'est pas juste une distrib basée sur une autre distrib populaire, il a créé son propre système de packaging plutôt minimaliste, y compris en terme de sécurité... je lui souhaite bien du courage pour convaincre avec ça.Pour info, le Microsoft d'aujourd'hui s'appelle Google (tout comme celui d'avant-hier s'appelait IBM), et son lobbying sur les constructeurs est très puissant pour imposer sa version d'Android, c'est à dire... un Linux. Et ne parlons pas d'Apple qui en matière de vente liée est un grand champion. Pour autant on en conclut pas que si Windows Phone a perdu c'est parce qu'Android et iOS sont pré-installés sur tous les mobiles. Pour une raison simple : Windows est arrivé bien trop tard sur mobile. Et bien c'est pareil pour BeOS : 1998, c'était beaucoup, beaucoup trop tard !Ca s'appelle l'effet Tetris : mieux vaut une réponse rapide non optimale (les premiers Windows...) qu'une réponse idéale mais trop tardive. Aujourd'hui c'est Microsoft qui en fait les frais, comme quoi la roue tourne Membre confirmé https://www.developpez.com Envoyé par Aurelien.Regat-Barrel Envoyé par Pour info, le Microsoft d'aujourd'hui s'appelle Google (tout comme celui d'avant-hier s'appelait IBM), et son lobbying sur les constructeurs est très puissant pour imposer sa version d'Android, c'est à dire... un Linux. Et ne parlons pas d'Apple qui en matière de vente liée est un grand champion. Pour autant on en conclut pas que si Windows Phone a perdu c'est parce qu'Android et iOS sont pré-installés sur tous les mobiles. Pour une raison simple : Windows est arrivé bien trop tard sur mobile. Et bien c'est pareil pour BeOS : 1998, c'était beaucoup, beaucoup trop tard ! LineageOS doit être adapté et compilé par chaque smartphone.



L'exemple du smartphone est excellent justement ! Windows n'est pas arrivé trop tard sur mobile, puisque Microsoft était présent, et avec une part de marché respectable, sur les mobiles plusieurs années avant l'arrivé de l'iPhone et d'Android. Le système d'exploitation Windows Mobile 2003 comme son nom l'indique date de 2003. Avec l'arrivée de l'iPhone et Android, Microsoft a été complètement évincé, malgré ses nombreuses tentatives de revenir sur le devant de la scène, Microsoft a jeté l'éponge. La preuve que même en arrivant après Windows, iOS et Android ont réussi. BeOS aurait peut-être plus percé sans les pratiques plus que douteuses employées par Microsoft. 1 0 Là on est un peu hors-sujet, on parle du PC de bureau et non pas des smartphones. La grosse différence est que le PC est standard, on peut au moins remercier IBM d'avoir conçu le standard PC, ce qui signifie que sur n'importe quel PC aujourd'hui un utilisateur peut démarrer sur une clé USB et installer le système d'exploitation de son choix, chose impossible sur un smartphone. Le système d'exploitationdoit être adapté et compilé par chaque smartphone.L'exemple du smartphone est excellent justement !arrivé trop tard sur mobile, puisque Microsoft était présent, et avec une part de marché respectable, sur les mobilesannéesl'arrivé de l'et d'. Le système d'exploitationcomme son nom l'indique date de 2003. Avec l'arrivée de l'et, Microsoft a été complètement évincé, malgré ses nombreuses tentatives de revenir sur le devant de la scène, Microsoft a jeté l'éponge. La preuve que même en arrivant aprèsetont réussi.aurait peut-être plus percé sans les pratiques plus que douteuses employées par Microsoft. Poster une réponse Signaler un problème

