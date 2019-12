Choix 1: F: Focus sur systemd.

Choix 2: B: Systemd mais nous soutenons l'exploration d'alternatives.

Choix 3: A: La prise en charge plusieurs systèmes d'initialisation est importante.

Choix 4: D: Prise en charge des systèmes non-systemd, sans bloquer la progression.

Choix 5: H: Prise en charge de la portabilité, sans bloquer la progression.

Choix 6: E: La prise en charge de plusieurs systèmes d'initialisation est requise.

Choix 7: G: La prise en charge de la portabilité et de plusieurs implémentations.

Choix 8: Poursuite de la discussion.

En 2014 a eu lieu un vote à l'issue duquel systemd, le démon init qui a été l'objet de débats houleux, a été adopté par Debian . En effet, en février 2014, le comité technique en charge de Debian avait décidé que pour la prochaine version majeure de l’OS, systemd serait utilisé comme système d’initialisation par défaut. Cependant, systemd était rejeté par certains membres de la communauté open source, qui estimaient que le projet allait à l’encontre de la philosophie Unix et que ses développeurs ont un comportement anti-Unix, du fait que systemd est incompatible avec tous les systèmes non Linux.Des administrateurs utilisant Debian ont menacé en octobre 2014 de forker Debian Jessie si systemd venait à être utilisé par défaut. Quelques semaines après, quatre membres éminents de la communauté Debian ont démissionné de leur fonction ou ont réduit leur participation. Colin Watson et Russ Allberry, deux membres du comité technique du projet Debian, ont annoncé respectivement leur démission le 8 et le 16 novembre 2014.Suite à toutes ces pressions, un autre vote avait été initié par le comité technique en ce qui concerne systemd avant que les fonctionnalités qui seront proposées dans « Jessie » ne soient gelées. Plusieurs options (au total cinq) ont été proposées pour la résolution du conflit. Ian Jackson, un membre du comité technique avait proposé l’adoption d’un couplage des systèmes d’initialisation, arguant que les paquets Debian n’ont pas, en général, besoin d’un système d’initialisation spécifique, et qu’il fallait adopter une directive technique pour obliger cela, sauf dans des cas individuels justifiés. Un autre développeur a proposé que la prise en charge d’autres systèmes d’initialisation soit recommandée, mais pas obligatoire.Finalement, l’utilisation de systemd comme prévu initialement a été maintenue. Les résultats du vote ont été publiés en novembre 2014.Cinq ans plus tard, Debian a lancé un nouveau vote pour juger de l'intérêt pour « la diversité du système init » et à quel point les développeurs Debian se soucient (ou non) de soutenir des alternatives à systemd.En raison des opinions divergentes des développeurs Debian sur la gestion des bogues non-systemd en 2019 et de l'intérêt / de l'engagement à soutenir les alternatives systemd dans le cadre du packaging Debian et de divers points de friction connexes, ils cherchent à adopter une nouvelle résolution générale sur la pondération de la diversité du système init.Après les commentaires du public, les huit options de vote par les développeurs Debian incluaient :L'appel au vote a été annoncé en début de mois sur la liste de diffusion et le vote s'est terminé le 27 décembre. Les résultats ont été publié le lendemain.La communauté s'est exprimé majoritairement en faveur deSource : résultats du vote Que pensez-vous de ce choix ? Êtes-vous surpris ?Votre choix serait-il allé dans ce sens ?