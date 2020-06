KDE Plasma 5.19 est disponible et vient avec des avatars photographiques, des composants de bureau et des widgets épurés et cohérents, Ainsi que des paramètres système faciles à utiliser 0PARTAGES 3 0 La dernière version stable de l'environnement de bureau graphique KDE Plasma a été livrée mardi avec une série de changements. Elle a été décrite comme une version "polie" par l’équipe projet KDE et, d’après eux, l'un des principaux objectifs de cette version est d'améliorer la convivialité de l'application. Les points forts de KDE Plasma 5.19 comprennent de nouveaux avatars photographiques, un espaceur de panneau amélioré pour centrer automatiquement les widgets, un nouveau look pour les applets de lecture de médias qui sont plus faciles à utiliser et agréables aux yeux, ainsi qu'une zone d'en-tête et un design cohérents pour que les applets de la barre de notifications système et les notifications aient un meilleur aspect.



L’équipe de développement du projet s’est concentrée sur le polissage de l’application dans cette version, en donnant la priorité à plus de cohérence et de correction de la conception des widgets et des éléments du bureau. « Nous avons travaillé à vous donner plus de contrôle sur votre bureau en ajoutant des options de configuration aux paramètres système ; et nous avons amélioré la convivialité en rendant Plasma et ses composants plus faciles à utiliser et une expérience globalement plus agréable », lit-on dans l’annonce publiée mardi par le projet KDE.





Vous trouverez, ci-dessous, un tour d'horizon des principales fonctionnalités et améliorations significatives dans KDE Plasma 5.19 :



Bureau et widgets



Le premier changement à ce niveau concerne le nouveau fond d'écran. Le fond d'écran Flow apporte une touche de lumière et de couleur au bureau. Il a été conçu à l'origine pour KDE Plasma 5.16. Vous pouvez télécharger l'image dans une résolution allant jusqu'à 5K directement à partir de KDE Phabricator. Bien entendu, vous pouvez choisir quelque chose de différent en faisant un clic droit sur votre bureau et en cliquant sur "Configurer le bureau..." dans le menu contextuel.



Selon l’annonce, une nouveauté est que vous pouvez maintenant voir le nom des créateurs de chaque fond d'écran lorsque vous choisissez-en un. Un autre détail de personnalisation que vous apprécierez probablement est qu'il existe une toute nouvelle collection d'avatars photographiques parmi lesquels vous pourrez choisir lors de la configuration de votre compte utilisateur.





Mais les changements dans les fonctionnalités sur le bureau ne sont pas tous visuels, certains sont beaucoup plus subtils, d’après l’article. En effet, par exemple, l'espaceur de panneau, l’un des points forts de cette version, un élément invisible qui aide à placer les composants sur le panneau, peut désormais centrer automatiquement les widgets. Plasma 5.19 intègre également une conception et une zone d'en-tête cohérentes pour les applets de la barre de notifications système ainsi que les notifications.



Selon l’équipe, ce type de changements peut ne pas être remarqué immédiatement, mais ils contribuent à rendre le design du bureau « subliminalement plus attrayant ». Dans le même ordre d'idées, le thème Breeze de Plasma a également fait l'objet d'une certaine attention, permettant aux applications GTK 3 d'appliquer immédiatement une nouvelle palette de couleurs et aux applications GTK 2 d'utiliser la bonne couleur, ainsi que de rendre le texte plus facile à lire en augmentant la taille de police par défaut de 9 à 10.



Les changements à ce niveau comprennent également un rafraîchissement de l'apparence de l'applet de lecture de médias dans la barre d’états système, vous donnant plus de contrôle sur la visibilité des commandes de volume. L’équipe note que les infobulles du gestionnaire de tâches ont également été révisées, les widgets du moniteur système ont tous été réécrits à partir de zéro et la fonctionnalité des notes autocollantes bénéficie de plusieurs améliorations en termes de convivialité.





Paramètres système



Dans KDE Plasma 5.19, les paramètres système ont été améliorés. Ils comportent désormais de nouvelles options d'indexation des fichiers configurables pour les différents répertoires. Les nouvelles options d'indexation configurables vous permettent également de désactiver complètement l'indexation des fichiers cachés si vous le souhaitez. De plus, les paramètres système vous permettent maintenant de configurer la vitesse de défilement de la souris et du pavé tactile dans Wayland, pour ceux qui l’utilisent, et vous donnent un contrôle plus granulaire sur la vitesse d'animation des effets de bureau.



Dans le but d'améliorer non seulement les fonctionnalités, mais aussi l'apparence et la convivialité de Plasma, l’équipe a revu les pages de configuration des applications par défaut, des comptes en ligne, des raccourcis globaux, des règles du gestionnaire amélioré de l’affichage KWin et des services de fond. Elle a aussi ajouté de nombreuses petites améliorations à la configuration des polices. L’amélioration de Kwin dans KDE Plasma 5.19, qui inclut maintenant le découpage sous la surface, permet désormais de réduire le scintillement dans de nombreuses applications, ce qui les rend moins fatigantes pour les yeux. Dans le même ordre d'idées, les icônes des barres de titre ont été recolorées pour s'adapter à la palette de couleurs, ce qui les rend beaucoup plus faciles à voir.





L'un des principaux objectifs de Plasma 5.19 étant d'améliorer la convivialité de l'application, lorsque vous sollicitez une section spécifique, alors que vous lancez les modules de configuration du système depuis le KRunner ou le lanceur d'application, l'application complète de configuration du système se lance sur la page que vous avez demandée, afin de faciliter son accessibilité. Cette dernière version vient également avec d'autres petits changements qui améliorent l’expérience utilisateur. Désormais, la page des paramètres d'affichage indique le rapport d'aspect pour chaque résolution d'écran disponible.



Info Center



Selon l’équipe KDE, la cohérence est un aspect important d'un bureau bien conçu, et pour cette raison, elle a redessiné l'application du Centre d'information avec un aspect et une convivialité conformes aux paramètres du système. Le Centre d'information est également doté d'une fonction qui permet aux utilisateurs de voir des informations sur le matériel graphique. Il convient également de mentionner le fait que KInfoCenter est désormais compatible avec les paramètres système.



Discover



Discover, l'application de gestion de Plasma qui vous permet d'installer, de supprimer et de mettre à jour des logiciels possède une nouvelle fonction qui facilite grandement la suppression des dépôts Flatpak. Discover affiche également la version de l'application, ce qui est utile par exemple lorsqu'il existe plusieurs versions de l'application que vous recherchez. Selon l’équipe, vous pouvez choisir la version qui contient les fonctionnalités dont vous avez besoin ; ou une version plus ancienne, mais plus stable ; ou encore celle qui fonctionne mieux avec votre configuration.





Parmi les autres nouvelles fonctionnalités de KDE Plasma 5.19, citons la rotation automatique de l'écran sur Wayland pour les tablettes ou les appareils 2-en-1, la prise en charge de l'affichage des statistiques pour les systèmes de plus de 12 CPU dans KSysGuard, et la prise en charge de Wayland pour Krunner. La barre d'état système du widget horloge numérique a également été mis à jour et il est désormais beaucoup plus esthétique lorsqu'il est placé sur le bord du panneau et le bouton "Configurer" des widgets de notes est désormais caché par défaut.



Plasma 5.19 est disponible en téléchargement sous forme de code source directement sur le site Web de KDE. L’équipe KDE attend vos commentaires et d’éventuels signalements de bogues.



De nombreux commentateurs ont bien accueilli la dernière mise à jour stable de KDE Plasma, mais d’autres n’apprécient pas certains aspects de l’application. « Je souhaite juste un peu plus de simplicité de la part de KDE... Super solide et super léger comparé au GNOME. Mais trop de liberté aussi et les petites choses ont tendance à se casser. A part cela, mon seul problème est kmail et kalendar, tant de dépendances et d'utilisation de la mémoire.... Au point que n'importe quel autre client qt mail fait le travail et mieux… », a écrit l’un d’entre eux. Et vous, qu’en pensez-vous ?



Source :



Et vous ?



Que pensez-vous de KDE Plasma 5.19 ?

Quel environnement de bureau utilisez-vous ?

Quelles sont les changements qui vous intéressent dans Plasma 5.19 ?



