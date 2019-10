L'environnement de bureau KDE Plasma 5.17 débarque avec la prise en charge de Night Color sur X11 Une optimisation de l'interface des paramètres et bien d'autres 0PARTAGES 5 0 Le projet KDE a annoncé la sortie de l’environnement de bureau KDE Plasma 5.17. KDE Plasma 5.17 apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités et améliorations. Nous avons par exemple la prise en charge de Night Color (le système d'étalonnage de couleur) sur X11. Votre bureau Plasma reconnaît également le moment où vous faites une présentation et arrête les messages qui apparaissent au milieu de votre diaporama. Si vous utilisez Wayland, Plasma propose désormais une mise à l’échelle fractionnelle, ce qui signifie que vous pouvez ajuster la taille de tous vos éléments de bureau, fenêtres, polices et panneaux de bureau parfaitement à votre moniteur HiDPI.



Plasma



L'équipe note tout d'abord que le lancement de Plasma est plus rapide. « Parmi de nombreuses autres optimisations, les scripts de démarrage ont été convertis de Bash (langage interprété lentement) en C ++ (langage compilé rapide) et sont désormais exécutés de manière asynchrone. Cela signifie qu'ils peuvent exécuter plusieurs tâches simultanément sans avoir à les exécuter l'une après l'autre. En conséquence, le temps nécessaire pour passer de l'écran de connexion au bureau entièrement chargé a été considérablement réduit ».



Une fois que votre bureau Plasma est chargé, vous remarquerez les changements sur le recto de la notification, dans la barre d'état système. Comme mentionné ci-dessus, l'un de ces changements est la possibilité d'éviter d'interrompre les présentations avec des notifications contextuelles. Pour ce faire, le mode « Ne pas déranger » est automatiquement activé lors de la mise en miroir des écrans. Le widget Notifications a également acquis de nouvelles capacités et affiche désormais une icône représentant une cloche qui sonne lorsqu'il y a de nouvelles notifications, au lieu d'un cercle avec un numéro. Cela rend la signification de l'icône plus claire et son apparence plus nette, car l'icône précédente avait tendance à être encombrée lorsque le nombre de notifications augmentait.





Amélioration de l'édition de widgets UX

Toujours dans la barre d'état système, vous découvrirez un support bien meilleur pour les connexions WiFi publiques. Vous constaterez également que vous pouvez définir un volume maximal pour vos périphériques audio inférieur à 100%.



L'équipe a amélioré l'édition de widgets UX, facilitant leur déplacement et leur redimensionnement, notamment pour le toucher. Il y a aussi quelque chose de nouveau dans le gestionnaire de tâches. L'équipe a ajouté un nouveau comportement de clic intermédiaire au gestionnaire de tâches. En cliquant au centre sur une tâche d'une application en cours d'exécution, vous ouvrez une nouvelle instance de l'application. Mais si vous passez le curseur de votre souris sur la tâche et que la miniature apparaît, un clic du milieu sur la miniature fermera cette instance de l'application.



KRunner (widget flottant de recherche et d'exécution sur Plasma que vous pouvez activer avec Alt + Espace) et Kickoff (menu de démarrage sur Plasma) peuvent désormais convertir des fractions d'unités en d'autres unités. Cela vous permet, par exemple, de taper « 3/16 pouces » dans la zone de texte, et KRunner et Kickoff afficheront « 4,7625 mm » parmi les résultats. Autre nouveauté: la section des documents récents de Kickoff fonctionne désormais avec les applications GNOME / GTK. L'apparence de l'onglet Kickoff, qui présentait des problèmes avec les panneaux verticaux, a maintenant été corrigée. En ce qui concerne les notes autocollantes, coller du texte dans celles-ci supprime maintenant la mise en forme par défaut.





KRunner convertit maintenant les fractions

L'arrière-plan de votre bureau est plus configurable dans Plasma 5.17, car vous pouvez maintenant choisir l'ordre des images dans le diaporama de fond d'écran, au lieu d'avoir ordre de passage toujours aléatoire. Une autre fonctionnalité intéressante est une nouvelle source de papier peint de l’image du jour, offerte par Unsplash. L'option Photo du jour Unsplash vous permet également de choisir la catégorie que vous souhaitez afficher. Vous pouvez ainsi choisir n'importe quel élément parmi Design, Noël, Plage, Voitures, Galaxy, etc.





Photo du jour Unsplash

Paramètres système: Thunderbolt, X11 Night Color



La modification du papier peint n'est pas le seul moyen de changer l'apparence de votre bureau dans Plasma 5.17. La fonction Night Color, implémentée pour le retour de Wayland dans Plasma 5.11, est désormais également disponible sur X11. Night Color modifie subtilement la teinte et la luminosité des éléments de votre écran lorsqu'il fait sombre, atténuant ainsi les reflets et les rendant plus reposants pour les yeux. Cette fonctionnalité bénéficie d'une interface utilisateur modernisée et repensée dans Plasma 5.17 et peut être invoquée manuellement dans les paramètres ou avec un raccourci clavier.



En parlant de paramètres de couleur, l’onglet Paramètres avancés de SDDM vous permet d’appliquer le jeu de couleurs de Plasma, la police de l’utilisateur, le thème des icônes et d’autres paramètres à l’écran de connexion pour garantir sa cohérence avec le reste de votre bureau.



L'interface des paramètres a elle-même été remaniée et les interfaces utilisateur des boîtes de dialogue de configuration Moniteurs, Énergie, Activités, Écran de démarrage, Effets de bureau, Verrouillage de l'écran, Bordures d'écran, Écran tactile et Comportement de la fenêtre ont toutes été améliorées et mises à jour.



L'équipe a également ajouté de nouvelles fonctionnalités aux paramètres système, comme le nouveau panneau de gestion et de configuration des périphériques Thunderbolt. Comme toujours, les petites choses comptent et offrent une meilleure expérience utilisateur. Un exemple de cela est la façon dont l'équipe a réorganisé et renommé certaines boîtes de dialogue de paramètres système dans la section Apparence et avons rendu les informations système de base disponibles via les paramètres système.





Plasma 5.17 sera encore plus facile à utiliser grâce à la nouvelle fonctionnalité d'accessibilité qui vous permet de déplacer le curseur avec le clavier lorsque vous utilisez Libinput. Pour vous aider à économiser de l'énergie, l'équipe a ajouté une fonctionnalité de veille, puis de veille prolongée, ainsi que la possibilité d'attribuer un raccourci clavier global pour éteindre l'écran.



« L'une de nos priorités était l'amélioration de l'aspect et de la convivialité de Plasma 5.17. Nous avons apporté un certain nombre de changements à cette fin. Par exemple, nous avons fait en sorte que le thème Breeze GTK respecte le jeu de couleurs sélectionné. Les onglets actifs et inactifs de Google Chrome et de Chromium ont désormais une apparence distincte et les bordures de fenêtre sont désactivées par défaut. Nous avons également donné aux barres latérales des fenêtres de paramètres une apparence cohérente et modernisée ».





Les bordures de fenêtre sont maintenant désactivées par défaut

Moniteur système



Le Moniteur système de Plasma (KSysGuard) vous permet de surveiller votre système, ce qui facilite la capture de processus qui consomment vos cycles de processeur ou vos applications qui remplissent votre RAM. Dans Plasma 5.17, KSysGuard peut afficher les détails du groupe de travail, ce qui vous permet de voir les limites du conteneur. Vous pouvez également vérifier si un processus monopolise votre réseau, car KSysGuard affiche les statistiques d'utilisation du réseau pour chaque processus.



Discover



Discover, le logiciel de gestion de Plasma qui vous permet d’installer, de supprimer et de mettre à jour facilement des applications, a également été amélioré. Il inclut maintenant des barres de progression et des jauges de progression réelles dans diverses parties de l'interface utilisateur afin de mieux indiquer les informations de progression. L'équipe a également placé des icônes dans la barre latérale et ajouté des icônes pour les applications Snap pour vous aider à diagnostiquer les problèmes potentiels, Discover contient de meilleurs messages d'erreur « Pas de connexion » dans Plasma 5.17.





KWin: gestion améliorée de l'affichage



L'une des principales nouvelles fonctionnalités du gestionnaire d'affichage Plasma 5.17 est que la mise à l'échelle fractionnelle est désormais prise en charge sur Wayland. Cela signifie que vous pouvez adapter votre ordinateur de bureau à votre moniteur HiDPI à la perfection - plus de polices minuscules (ou gigantesques) et d'icônes sur les écrans 4K! Les autres fonctionnalités disponibles dans Wayland incluent la possibilité de redimensionner les fenêtres de la barre d’entête GTK à partir des bords de la fenêtre et un comportement de défilement amélioré (la molette de la souris fera toujours défiler le nombre correct de lignes).



Si vous utilisez le système de fenêtres X11, vous pouvez maintenant mapper la méta («Super» ou «Windows») et une autre touche comme raccourci pour basculer entre les fenêtres ouvertes, au lieu de Alt + Tab qui est la valeur par défaut depuis des années.



Source :



