Une meilleure organisation spatiale de la vue d'ensemble ;

le démarrage utile et les états vides ;

l’amélioration de la navigation sur le pavé tactile

la navigation et le lancement d'applications plus attrayantes

Après la sortie de GNOME 3.36 en mars dernier, l’équipe a profité pour faire un bilan et donner des informations sur l’avancée des travaux de l’UX (user expérience ou expérience utilisateur en anglais) de GNOME Shell. Pour les personnes extérieures à l’environnement Linux, GNOME (signifiant GNU Network Object Model Environment) est un environnement de bureau libre conçu pour rendre accessible l'utilisation du système d'exploitation GNU au plus grand nombre d’utilisateurs. Depuis plusieurs années, l’équipe de GNOME, composée de contributeurs professionnels et du personnel de Red Hat, travaille à améliorer significativement l’expérience utilisateur délivrée par GNOME Shell. Dans la version 3.36, des mises à jour majeures telles que le nouvel écran de verrouillage, des visuels, et plusieurs petits ajouts ont permis d’améliorer l’expérience utilisateur sur GNOME.Toutefois, beaucoup de travaux restent encore à faire. Ces travaux concernent :Après des mois d'exploration du design et 6 exercices distincts de recherche réalisés, l’équipe de GNOME Shell annonce qu’elle a pu mettre à jour la fonctionnalité Activities Overview (Aperçu des activités), qu'elle espère voir arriver à temps pour GNOME 40 (dont la sortie est prévue pour mars 2021). Si vous vous demandez comment l’on est passé de la version 3.xx à la version 40, il faut savoir que les développeurs de GNOME ont annoncé que la prochaine version stable majeure de l'environnement de bureau viendra avec un nouveau numéro de version. Après la version 3.38 en cours actuellement, les utilisateurs auront droit à la version 40 dont la sortie est prévue au mois de mars 2021.Concernant les travaux qui ont été récemment menés pour améliorer l’expérience de GNOME, les mainteneurs du projet expliquent que les principaux aspects du dernier design ont tous bien fonctionné, et une préférence générale pour le nouveau design a été observée dans le dernier exercice de recherche interne. L’équipe rapporte que maintenant que les designs sont plus stables, « nous sommes ravis de les partager et d'inviter des contributeurs à nous aider à faire passer le nouveau design au-delà de la ligne d'arrivée! » Ci-dessous, les nouvelles améliorations réalisées.Le nouveau design réinvente la vue d'ensemble des activités en utilisant une forte métaphore spatiale. Les espaces de travail sont disposés horizontalement et ont une qualité physique. Lors des tests, les participants ont trouvé cela plus facile à comprendre et plus engageant.Les espaces de travail apparaissent dans une séquence continue, de gauche à droite. Cette séquence peut être panoramique et défilée. En outre, les fenêtres ont des icônes d'application sur elles pour aider à l'identification, avec le titre de la fenêtre affiché en survol.Selon l’équipe de GNOME, beaucoup de travaux ont déjà été effectués dans la grille d’applications, de sorte que le nouveau design est assez similaire à ce qui est déjà dans la dernière version de GNOME (3.38) . La caractéristique clé de la nouvelle grille est sa personnalisation. Les lanceurs peuvent être réorganisés à volonté, à la fois dans plusieurs pages et en utilisant des dossiers. Cette interaction a été immédiatement intuitive pour les testeurs, relève l’équipe de GNOME. Enfin, la principale différence entre le nouveau design et GNOME actuel est l'orientation des pages de la grille de l'application qui sont désormais horizontales plutôt que verticales, dans le cadre de la réorganisation spatiale générale de la vue d'ensemble.En utilisant un modèle spatial solide, le design vise à prendre en charge une navigation et une orientation intuitives. Selon les développeurs de GNOME, c'est la principale motivation du changement de l'orientation des espaces de travail de la verticale à l'horizontale. Avec les espaces de travail disposés horizontalement, l'axe vertical peut être utilisé pour contrôler les mouvements dans et hors de la vue d'ensemble et de la grille d’applications.Cette disposition spatiale a été choisie à dessein afin que la navigation puisse fonctionner comme dans un espace à deux dimensions. A gauche et à droite permet de se déplacer entre les espaces de travail, et en haut et bas permet d’entrer dans la vue d'ensemble et affiche la grille d’applications. À en croire les équipes de GNOME qui l’ont implémenté, ceci est particulièrement puissant lors de la navigation avec les gestes du pavé tactile (glissements de quatre doigts, haut / bas / gauche / droite) ou les raccourcis clavier (Super + Alt + ↑ / ↓ / ← / →).Pour atteindre son objectif final, l’équipe de GNOME compte procéder par étape. De prime abord, elle compte s’attaquer au travail en cours afin de mettre en œuvre le design et résoudre les problèmes de conception en suspens. L’implémentation sera effectuée comme une série de branches séparées qui atterriront dans gnome-shell master. Heureusement, rappellent les développeurs, beaucoup de choses ont été faites pour rendre le code de présentation plus flexible, ce qui facilitera ce processus.L’équipe en charge du développement de GNOME précise également que des maquettes pour les designs se trouvent dans le référentiel os-mockups. En outre, elle souligne qu’elle a un problème pour suivre l’initiative dans le projet GNOME-Shell. Les contributeurs qui le souhaitent peuvent se tourner vers ces deux endroits pour apporter leurs contributions.Enfin, l’équipe de GNOME avance qu’assurer une excellente qualité est une priorité pour elle. Par conséquent, elle prévoit de rendre les versions de développement des modifications disponibles pour les tester le plus tôt possible dans le processus. « Plus nous pouvons avoir de personnes exécutant le code et fournissant des commentaires, mieux c'est », soutiennent les développeurs du projet.Source : Blog GNOME Que pensez-vous de ces améliorations ? Sont-elles à votre goût ?Quelles sont les autres améliorations que vous souhaiteriez voir ajouter à GNOME 40 ?