Canonical met à disposition Ubuntu Core 20 qui offre un Linux sécurisé pour les appareils IoT

Ubuntu Core 20 traite du coût de conception, de développement et de maintenance des dispositifs sécurisés, avec des mises à jour régulières, automatisées et fiables incluses. Canonical travaille avec les fournisseurs de silicium et les ODM pour rationaliser l'ensemble du processus de mise sur le marché d'un nouveau dispositif. Pour aider les développeurs, la société et ses partenaires proposent SMART START, un engagement à prix fixe pour le lancement d'un dispositif qui couvre le conseil, l'ingénierie et les mises à jour pour les 1000 premiers dispositifs sur du matériel certifié, afin de réduire les risques liés au projet IoT., déclare Mark Shuttleworth, fondateur et PDG de Canonical.Core 20 offre une surface d'attaque minimale pour les systèmes d'exploitation et les applications, car aucun logiciel inutilisé n'est installé dans le système d'exploitation de base, ce qui réduit également la taille et la fréquence des mises à jour de sécurité. Tous les snaps sur les appareils Ubuntu Core sont strictement confinés et isolés, ce qui limite les dommages causés par une application compromise. Une intégrité logicielle prouvée et un démarrage sécurisé empêchent l'installation de logiciels non autorisés, avec des racines de confiance matérielles. Le chiffrement intégral du disque permet de respecter les exigences de confidentialité pour les applications sensibles des consommateurs, de l'industrie, de la santé ou des villes intelligentes., explique Galem Kayo, chef de produit chez Ubuntu Core.Ubuntu Core est certifié pour les ordinateurs x86 et ARM à carte unique les plus répandus, ce qui le rend accessible à tous. Canonical sécurise les appareils critiques pour les entreprises pendant 10 ans.Source : Canonical Que pensez-vous de ce nouveau dispositif Ubuntu Core 20 ?Pensez-vous l'adopter pour vos appareils connectés ?