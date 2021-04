Tous les commits provenant de l'UMN pourraient être réexaminés





Dernièrement, la communauté du noyau Linux a quelque peu été agitée en raison des efforts déployés par des chercheurs de l'UMN pour torpiller intentionnellement la sécurité de Linux en soumettant des correctifs défectueux. Depuis l'incident, les chercheurs, Qiushi Wu et Aditya Pakki, et leur conseiller diplômé, Kangjie Lu, professeur adjoint au département des sciences et de l'ingénierie informatiques de l'UMN, ont présenté leurs excuses pour leurs bévues concernant le noyau Linux. Mais cela n'a pas suffi. Greg Kroah-Hartman, le mainteneur principal du noyau Linux, demande plus.Les développeurs du noyau Linux et le comité consultatif technique de la Fondation Linux, via la Fondation Linux, ont demandé à l'UMN de prendre des mesures spécifiques avant que leurs collaborateurs ne soient autorisés à contribuer à nouveau à Linux. Greg Kroah-Hartman a en effet proposé de revoir et de purger toutes les contributions au noyau faites à partir des adresses électroniques officielles de l'Université du Minnesota. Il est donc demandé à l'UMN de fournir à la fondation "toutes les informations nécessaires pour identifier toutes les propositions de code connu comme vulnérable provenant de toute expérience de l'UMN".« Veuillez fournir au public, de manière accélérée, toutes les informations nécessaires pour identifier toutes les propositions de code connu pour être vulnérable de toute expérience de l'Université du Minnesota. Les informations doivent inclure le nom de chaque logiciel ciblé, les informations de commit, le nom supposé de l'auteur, l'adresse e-mail, la date et l'heure, le sujet et/ou le code, afin que tous les développeurs de logiciels puissent rapidement identifier ces propositions et éventuellement prendre des mesures correctives pour ces expériences », exige la lettre signée par Mike Dolan, vice-président senior et directeur général des projets de la Fondation Linux.En fait, il a toujours été possible d'introduire du mauvais code dans de bons projets open source. Les logiciels open source ne seraient pas intrinsèquement sûrs. C'est plutôt le processus d'open source qui est sûr, et bien que ce processus entre en jeu pendant le développement, les analystes estiment qu'il est sans doute plus efficace après la découverte de vulnérabilités. Cela ne signifie pas que l'open source, en général, ou le noyau Linux, en particulier, est en quelque sorte imperméable aux failles de sécurité. En fait, comme l'a écrit Laura Abbott, contributeur du noyau Linux, les failles sont une procédure opérationnelle standard.« Le problème avec l'approche adoptée par les auteurs [chercheurs de l'UMN] est qu'elle ne montre rien de particulièrement nouveau. La communauté du noyau est bien consciente de cette lacune depuis un certain temps. Personne n'a besoin d'introduire intentionnellement des bogues dans le noyau, nous sommes parfaitement capables de le faire dans le cadre de notre travail normal. Personnellement, j'ai introduit des bogues comme ceux que les chercheurs ont introduits, non pas parce que je veux détruire le noyau de l'intérieur, mais parce que je ne suis pas infaillible », a-t-elle déclaré.Les "mauvais" correctifs de sécurité soumis par les chercheurs de l'université de l'UMN s'inscrivaient en effet dans le cadre d'une recherche. Bien qu'ils affirment que l'intention de leur projet était d'aider à améliorer le processus d'examen de la sécurité du noyau Linux, c'est la manière dont ils ont mené leur "expérience" qui ne convient pas aux développeurs. Dans une FAQ, les chercheurs ont tout d'abord affirmé qu'ils n'avaient pas demandé l'approbation préalable de l'Institutional Review Board (IRB) de l'université, car le projet n'était pas considéré comme une "recherche sur l'homme".Dans la lettre, Mike Dolan remet toutefois les pendules à l'heure. « Nous pensons que les expériences sur des personnes sans leur consentement sont contraires à l'éthique, et impliquent probablement de nombreux problèmes juridiques. Les personnes font partie intégrante du processus de révision et de développement des logiciels. Les développeurs du noyau Linux ne sont pas des sujets de test, et ne doivent pas être traités comme tels », écrit Dolan. À la lumière de ces éléments, il demande à l'UMN de retirer le document (le rapport de l'étude) de toute publication officielle.Dolan a déclaré : « l'article doit être retiré de la publication et de la présentation officielles de tous les travaux de recherche basés sur cette recherche ou sur des recherches similaires où des personnes semblent avoir été soumises à des expériences sans leur consentement préalable. Laisser des informations d'archives publiées sur Internet est acceptable, car elles sont pour la plupart déjà publiques, mais il ne devrait y avoir aucun crédit de recherche pour de tels travaux ». En l'état actuel des choses, l'article a été accepté pour publication par l'IEEE Symposium on Security and Privacy (IEEE S&P) 2021.L'UMN n'a pas encore répondu à la lettre. Selon les développeurs du noyau, trouver tous ces commits est actuellement un vrai problème. Le développeur principal du noyau Linux, Al Viro, qui a repéré le premier faux correctif d'avril, a fait remarquer : « S'ils avaient pris la peine de joindre la liste (ou un lien vers une telle liste) de SHA1 des commits qui étaient sortis de leur expérience, ou, mieux encore, s'ils avaient maintenu et fourni la liste des identifiants de messages de toutes les soumissions, réussies ou non, ce désordre avec des demandes de retour en arrière générales, etc. aurait été beaucoup plus petit (s'il s'était produit) ».En l'état actuel des choses, les développeurs et committers de Linux passent leur temps à réviser plusieurs centaines de correctifs du noyau Linux de l'UMN. Dolan a expliqué que le but de tout cela est d'éliminer tout dommage potentiel et perçu de ces activités, d'éliminer tout bénéfice perçu de ces activités et d'empêcher qu'elles ne se reproduisent. « Nous espérons voir à l'avenir des contributions open source productives et appropriées de la part de vos étudiants et de votre faculté, comme nous l'avons vu les années précédentes de la part de votre institution », a-t-il déclaré.La Fondation Linux souhaite que l'école réponde à ces demandes le plus rapidement possible. Les mainteneurs de Linux veulent également savoir ce qu'il en est des correctifs de l'UMN, afin de pouvoir les trouver et passer à autre chose. Ils préfèrent travailler à l'amélioration de Linux plutôt que de rechercher d'éventuelles erreurs délibérées.Quel est votre avis sur le sujet ?