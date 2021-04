Pour de nombreux utilisateurs de Linux, Fedora est considéré comme le meilleur système d'exploitation global basé sur ce noyau open source. La distribution se concentre sur des logiciels véritablement libres et open source - une expérience purement Linux. Elle est également assez avant-gardiste, mais en même temps, elle reste stable pour une utilisation quotidienne.Le premier changement majeur dans la version 34 de Fedora Linux est, bien sûr, l'inclusion du dernier et meilleur environnement de bureau GNOME 40 dans l'édition Fedora Workstation. Cette nouveauté à elle seule apporte de nombreux changements dans l'apparence et la convivialité de Fedora Workstation en raison de la refonte de la vue d'ensemble des activités de la version GNOME 40 . GNOME 40 inclut également des améliorations dans la gestion du multimoniteur et permet aux utilisateurs de choisir entre des espaces de travail sur leurs seuls écrans principaux ou des espaces de travail sur tous les écrans.Fedora Linux démarrera désormais en mode Aperçu après la connexion. En raison de ce changement, l'application GNOME Welcome Tour a été adaptée au nouveau design pour un aspect intégré et cohérent, selon Fedora Project, mais ce changement n'affectera probablement que les nouveaux arrivants, et non ceux qui effectueront une mise à niveau depuis Fedora Linux 33 . GNOME 40 se distingue par un sélecteur d'espace de travail horizontal et le déplacement du Dash (lanceur de favoris) en bas de l'écran. Bien qu'il soit sorti la semaine dernière, Ubuntu 21.04 n'est pas livré avec cette version de GNOME.« Fedora Workstation se concentre sur le bureau, et en particulier, il est destiné aux développeurs de logiciels qui veulent une expérience de système d'exploitation Linux qui fonctionne. Cette version présente GNOME 40, la prochaine étape d'une informatique ciblée et sans distraction. GNOME 40 apporte des améliorations à la navigation, que vous utilisiez un trackpad, un clavier ou une souris. La grille des applications et les paramètres ont été repensés pour rendre l'interaction plus intuitive », a expliqué Matthew Miller, chef du projet Fedora, dans l’annonce publiée hier.Le deuxième changement le plus important dans Fedora Linux 34 est l'inclusion de la série de noyaux Linux 5.11, qui permet un meilleur support matériel pour les systèmes qui n'étaient pas pris en charge dans Fedora Linux 33 ou une version précédente. Il permet également de renforcer la sécurité et de rendre l'ensemble du système plus fluide et plus rapide.De plus, cette version est livrée avec une compression transparente pour le système de fichiers Btrfs, qui est utilisé par défaut pour les nouvelles installations. Cette fonctionnalité est conçue pour augmenter de manière significative la durée de vie de votre disque SSD, et elle vous donnera également plus d'espace disque et de meilleures performances lorsque vous travaillez avec des fichiers volumineux.Fedora Linux 34 est également livré avec le moteur de traitement multimédia PipeWire par défaut pour la gestion des flux audio en remplacement de PulseAudio pour améliorer l'audio Bluetooth, les capacités audio à faible latence pour les utilisateurs d'audio professionnels, et un meilleur support audio pour les applications Flatpak.Miller a ajouté : « Quelle que soit la variante de Fedora que vous utilisez, vous bénéficiez de ce que le monde de l'open source a de plus récent à offrir. Dans le prolongement de notre fondation "First", nous avons mis à jour les principaux packages de langages de programmation et de bibliothèques système, notamment Ruby 3.0 et Golang 1.16. Dans Fedora KDE Plasma, nous sommes passés de X11 à Wayland par défaut. Suite à l'introduction de Btrfs comme système de fichiers par défaut sur les variantes de bureau dans Fedora Linux 33, nous avons introduit la compression transparente sur les systèmes de fichiers Btrfs ».En outre, cette version permet la prise en charge des pavés tactiles haptiques, ajoute la prise en charge des mises à jour incrémentielles et une meilleure intégration de Flathub pour les applications Flatpak, et introduit un ensemble cohérent de mises à jour des applications "packagées", rationalisant les nouvelles versions et permettant aux utilisateurs de revenir aux versions précédentes des packs.Parmi les autres changements notables, Fedora Linux 34 active systemd-oomd par défaut pour offrir une meilleure expérience dans les situations d'out-of-memory (OOM), fournit un support pour l'architecture ARM64 et passe au serveur d'affichage Wayland par défaut pour l'édition KDE Plasma, et offre une édition i3 comprenant le gestionnaire de fenêtres i3 tilling.Fedora Linux 34 est disponible en téléchargement dès maintenant sur le site officiel dans plusieurs versions, notamment Workstation (GNOME), KDE Plasma, Xfce, LXQt, LXDE, Cinnamon, MATE, SoaS et i3, ainsi que les éditions Server, IoT et ARM, et les nombreux packs Fedora Labs.Un nouveau logo Fedora a été développé par l'équipe de conception de Fedora avec la participation de la communauté. Selon Miller, « ce nouveau logo résout une grande partie des problèmes techniques de notre ancien logo tout en conservant son caractère Fedora ».Sources : Fedora Magazine Avez-vous utilisé Fedora Linux 33 ?Quelles sont les améliorations qui vous intéressent le plus dans la version 34 ?Avez-vous déjà mis à jour vers Fedora Linux 34 ? Qu’en pensez-vous ?