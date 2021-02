La version bêta de GNOME 40 est disponible, l’environnement de travail est plus ergonomique,

et apporte de nouvelles API pour la prise en charge de GJS JavaScript

GNOME Shell a terminé la refonte de la zone d'aperçu, les extensions obsolètes sont maintenant désactivées par défaut, et d'autres améliorations ;

grandes mises à jour de Mutter, y compris le démarrage de XWayland à la demande, la prise en charge de la configuration du mode atomique, la configuration par défaut de l'espace de travail horizontal ;

nouvelles fonctionnalités de langage et nouvelles API pour la prise en charge de GJS JavaScript ;

diverses améliorations de conversion dans la calculatrice GNOME (fréquences, semaines, siècles, décennies) ;

GTK 4.1 compris avec ses diverses corrections et améliorations ;

l'intégration de GVFS à Google a amélioré les performances des dossiers contenant un grand nombre de fichiers, l'ajout d'un dossier de lecteurs partagés ;

le gestionnaire de fichiers Nautilus a amélioré la complétion des onglets dans l'entrée de l'emplacement, les améliorations de la boîte de dialogue des préférences.

GNOME, acronyme de GNU Network Object Model Environment, est un environnement de bureau libre dont l'objectif est de rendre accessible l'utilisation du système d'exploitation GNU au plus grand nombre. Majoritairement utilisé sur les systèmes GNU/Linux, il fonctionne également sur la plupart des systèmes de type UNIX.Pour rappel,, l’équipe de développement de l’environnement du bureau avait décidé qu’après la mouture 3.38 (sortie en septembre), la 3.40 deviendrait la 40, comme signe d’une évolution majeure. Après plusieurs mois d’exploration dans la conception, l’équipe de GNOME Shell annonce que des changements importants vont intervenir à la sortie de GNOME 40 au printemps 2021.Dans une liste de diffusion, Abderrahim Kitouni, membre de l’équipe de développement de l’environnement du bureau a annoncé le 24 février la version bêta de GNOME 40. « La version bêta de GNOME 40 est maintenant disponible. Il marque également le début du gel de l'interface utilisateur, des fonctionnalités et des API (collectivement appelé "The Freeze"). Tout changement de chaîne doit être annoncé à la liste de diffusion i18n avant le gel qui devrait commencer le week-end prochain. Si vous souhaitez suivre la plateforme GNOME 40, c'est le meilleur moment pour commencer à tester vos applications ou extensions », a déclaré Abderrahim Kitouni. L’annonce arrive un mois avant la publication de la version stable de l'environnement de bureau open source.Les améliorations visent à apporter une plus grande ergonomie de l’environnement de travail en s’inspirant largement des interfaces souvent associées aux tablettes. On remarque notamment que la disposition verticale des éléments laisse place à une vue plus horizontale partout dans l’interface graphique. La navigation au pavé tactile en serait nettement plus naturelle, selon les retours d’utilisateurs. Voici, ci-dessous, les changements apportés dans la version bêta de GNOME 40 :La version 40 de GNOME est annoncée pour le 24 mars 2021, mais la date peut être modifiée en fonction du développement. La version admissible devrait être disponible le samedi 13 mars selon le calendrier officiel, au moment où le code sera gelé et où aucune nouvelle fonctionnalité ne pourra plus être ajoutée.Source : GNOME Quel environnement de bureau utilisez-vous ?Sur quel système ? Quelle version ?Quelles sont les améliorations qui vous intéressent le plus ?